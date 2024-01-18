18 Ocak MANİSA TURGUTLU elektrik kesintisi: TURGUTLU ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 01:25

Güncelleme: 18.01.2024 - 01:25

MANİSA TURGUTLU ilçesinde 18 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında TURGUTLU ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte TURGUTLU mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında ACARLAR; , GÜNEŞ SK., İZMİR UŞAK YOLU, ŞEHİTLER YOLU, YILDIZ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında ACARLAR MH.; CANSEVEN SK., ÇAYLA SK., DİBEK SK., MUALLİM İSMAİL HAKKI SK., MURATDAĞI SK., RENÇBER SK., SEHER SK., ŞEHİT ALİ KARAKUZU SK., TAN SK., UĞUR SK., YÖRÜK SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında ALTAY; , PİYALEOĞLU, YEDİEYLÜL, YORGANCILAR SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında ALTAY MH.; AKGÜN SK., ALEM SK., ALTAY SK., BİLGİ SK., DİLEK SK., DÖMEKE, DUMLUPINAR SK., ECZANE SK., GÜNEŞ SK., HASTAHANE SK., HEKİM SK., HELVACILAR SK., KAVAFLAR SK., KEÇECİLER SK., KERESTECİLER SK., MANİFATURACILAR SK., SELÇUK SK., SERİN SK., SEVİNÇ SK., TENEKECİLER SK., TINAZTEPE, TUHAFİYECİLER SK., TURUNÇ SK., TÜTÜNCÜLER SK., UFAK SK., ÜNAL SK., YAMANLAR SK., ZAHİRECİLER SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında AŞAĞIBOZKIR; , AŞAĞIBOZKIR, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ2, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında AŞAĞIBOZKIR MH.; AŞAĞIBOZKIR elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında AYVACIK; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında AYVACIK MH.; GÖKÇEALAN elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında BOZKIR; , bozkır, bozkır sk, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında BOZKIR MH.; BOZKIR, BOZKIR KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET; , ÇAMLICA YOLU, HANIMELİ SK., İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ56, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, KURTULUŞ SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET MH.; ANAFARTALAR SK., ÇEVİKLER SK., DEMİREL SK., DURAK SK., ESKİ KERVAN YOLU, FİDAN SK., FUL SK., GARDALYA SK., LALE SK., NUR SK., PINAR, SAMANYOLU SK., SAVAŞ SK., SİTE İÇ YOLU, ŞEHİT BÜLENT İLHAN SK., ŞEHİT ER BÜLENT İLHAN SK., ŞEHİT J. ER AHMET YAĞIZ SK., ŞEHİT JANDARMA ER AHMET YAĞIZ SK., ŞEHİT TOLGA ARTUĞ SK., ŞEVAL SK., TÜRKMEN SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında ÇATALKÖPRÜ; , çatalkköprü, ÇATALKÖPRÜ, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında ÇEPNİBEKTAŞ; , ÇEPNİBEKTAŞ, İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ46, İSİMSİZ48, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında ÇEPNİBEKTAŞ MH.; ÇEPNİBEKTAŞ KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında ÇEPNİDERE; , Çepnidere, ÇEPNİDERE İÇ YOLU, İSİMSİZ100, İSİMSİZ101, İSİMSİZ102, İSİMSİZ103, İSİMSİZ104, İSİMSİZ105, İSİMSİZ106, İSİMSİZ107, İSİMSİZ109, İSİMSİZ110, İSİMSİZ111, İSİMSİZ112, İSİMSİZ114, İSİMSİZ115, İSİMSİZ116, İSİMSİZ117, İSİMSİZ118, İSİMSİZ119, İSİMSİZ120, İSİMSİZ121, İSİMSİZ140, İSİMSİZ142, İSİMSİZ144, İSİMSİZ145, İSİMSİZ146, İSİMSİZ149, İSİMSİZ150, İSİMSİZ151, İSİMSİZ153, İSİMSİZ155, İSİMSİZ156, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ70, İSİMSİZ72, İSİMSİZ73, İSİMSİZ75, İSİMSİZ76, İSİMSİZ78, İSİMSİZ80, İSİMSİZ81, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ85, İSİMSİZ87, İSİMSİZ88, İSİMSİZ89, İSİMSİZ90, İSİMSİZ91, İSİMSİZ92, İSİMSİZ93, İSİMSİZ94, İSİMSİZ98, İSİMSİZ99 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında ÇEPNİDERE MH.; ÇEPNİDERE, ÇEPNİDERE KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında DAĞYENİKÖY; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında DALBAHÇE MH.; OSMANCIK elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında GÖKGEDİK; , GÖKGEDİK KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında GÖKGEDİK MH.; GÖKGEDİK KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında IRLAMAZ; , IRLAMAZ, Irlamaz sk., İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ54, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ59, İSİMSİZ60, İSİMSİZ66, İSİMSİZ68 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında IRLAMAZ MH.; IRLAZ İÇ YOLU, YAYLA KÖYÜ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında KAYRAK; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, KAYRAK KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında KURTULUŞ; , HÜRRİYET, İSİMSİZ1, ŞEHİT OĞUZ ERBAY, TURGUTLAR YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında KURTULUŞ MH.; AKKAVAK SK., ARAS ÇK., ARAS SK., BAĞCILAR SK., GEDİZ SK., GÖLÜSTÜ, HATUNİYE SK., İSMET KARAKAŞ SK., KARAAĞAÇ YOLU CD., KURUDERE SK., MENEKŞE SK., NERGİZ, OSMAN ÖZTAŞ, VARDAR SK., YAKA, YASEMİN SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında OSMANCIK; , İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ24, İSİMSİZ26, İSİMSİZ3, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ38, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ9, OSMANCIK, osmancık iç yolu, osmancık yolu elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında OSMANCIK MH.; DALBAHÇE KÖYÜ, OSMANCIK, OSMANCIK KÖY İÇİ, OSMANCIK KÖY YOLU, OSMANCIK KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında SELVİLİTEPE; , Armagan., Av. Raşit Akan Caddesi, CEPHANELİK YOLU, Cevher, ÇAĞDAŞ, GÖKAY SK., İSİMSİZ105, İSİMSİZ124, İSİMSİZ125, İSİMSİZ126, İSİMSİZ128, İSİMSİZ84, İSİMSİZ85, İSİMSİZ87, İZMİR ANKARA ASFALTI, İZMİR UŞAK YOLU, KAAN SK., KUDRET SK., MEHMETÇİK SK., ÖZEL SK., Sadıklar sk., SANAYİ CD., ŞİRİNLER, TUBA SK., TUĞTUL. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında SELVİLİTEPE MH.; AKÇAM, AKINCILAR SK., AKYIL SK., ALPEREN SK., ARDA SK., ARMAĞAN SK., AŞIK VEYSEL SK., AŞKIN SK., ATA SK., ATEŞ SK., AYAZ SK., AYDIN SK., BAKIR SK., BARAN SK., BARIŞ MANÇO SK., BAŞAK SK., BAYAR SK., BAYINDIR SK., BİLGE SK., BORA SK., BURAK SK., BÜŞRA, BÜŞRA SK., CEMRE, CEPHANELİK YOLU SK., CEVHER SK., ÇAM SK., ÇİFTÇİ SK., ÇİMEN SK., DALGIÇ SK., DEFNE SK., DERYA SK., DEVA, DOLUNAY SK., DURSUN SAVCI SK., DUYAR SK., ELMAS SK., EYLÜL SK., FİLİZ SK., GAZİ ÖMER SEYHAN SK., GİRNE SK., GÖKÇE SK., GÖZDE SK., GÜNDÜZALP SK., GÜNEY SK., GÜZELSU, HAKAN SK., HEVESLİ SK., IRLAMAZ YOLU, IRMAK SK., IŞIKLI SK., İLKYAZ SK., İPEK SK., İZMİR SK., KARADENİZ SK., KARLI SK., KAYALI SK., KIRIMHAN SK., KIVILCIM SK., KOR, KUMSAL SK., KURUÇEŞME SK., MADEN, MAGOSA SK., MERDANE SK., MEYDANLIK SK., MİMAR SİNAN, MİTHATPAŞA SK., NARÇİÇEK SK., NAZAN SK., OFİS, OĞUL SK., OKAN SK., OKŞAN, OKYAY SK., ORKİDE, ORKİDE SK., ÖNDER SK., ÖREN SK., ÖRNEK SK., ÖVÜNÇ SK., ÖZSELVİLİ SK., ÖZSU SK., ÖZTÜRK SK., PALAMUT SK., POLATKAN SK., SADIKLAR, SARAY SK., SEÇAL SK., SEÇKİN SK., SEHRA SK., SEL SK., SEYHAN SK., SINIR SK., SIR SK., SİNEM SK., SU DEPOSU SK., SUN SK., Ş.H.HAKAN UYKAN, ŞAFAK SK., ŞUHEDA SK., TANIR SK., TEPE SK., TOMRUK SK., TOPRAK, TUĞRUL, TÜL SK., UĞURLU SK., UMUT, UYSAL SK., ÜZÜMLÜ SK., YAĞHANE SK., YAĞMUR SK., ZAMBAK SK., ZENGİN SK., ZEYTİN elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında SELVİLİTEPE OSB; , İSİMSİZ49, İSİMSİZ64, İSİMSİZ66 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında SUBAŞI; , ÇAY SK., FİDAN SK., HANIMELİ SK., KERVAN YOLU, ORTA SK., SON SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında SUBAŞI MH.; ARİF HİKMET ŞENTÜFEKÇİ SK., BAHADIR SK., ÇAMLICA YOLU, DOĞU SK., DOĞUŞ, FETTAH SK., GANİ SK., GÖÇMEN, GÜZ SK., HASAT SK., İLBEY SK., KASIM SK., KIRMIZI SK., NARLI SK., ŞİRİN SK., ŞİRİNCE SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında ŞEHİTLER; , HÜRRİYET, İSİMSİZ12, İSİMSİZ127, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İZMİR UŞAK YOLU, ŞEHİT OĞUZ ERBAY, ŞEHİTLER YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında ŞEHİTLER MH.; 7. EYLÜL SK., AÇELYA SK., AĞAÇLI SK., AKDENİZ SK., AKYER SK., ALP SK., BİLLUR SK., CEYHAN, CİVAN SK., ÇAMLIYOL SK., ÇAPAR SK., ÇINAR SK., ÇINARCIK SK., ÇİÇEK, ÇİĞDEM SK., EGE, GAFFAR OKKAN SK., GÜLGÜN SK., GÜLHAN SK., GÜNAY SK., GÜNGÖR SK., KARAAĞAÇ SK., KORKUSUZ SK., LEYLAK SK., LİMAN SK., MEHTER SK., MEŞE SK., NERGİZ, NİL SK., NURLU SK., ÖZCEYLAN SK., ÖZGÜN SK., PAPATYA SK., SABUNCU SK., SERVİ SK., TEZCAN SK., ÜNLER SK., YANARDAĞI SK., YASEMİN SK., YEŞİM SK., ZİRVE SK., ZÜMRÜT SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında TURGUTLAR; GÜLBAHÇE SK., İSİMSİZ9, TURGUTLAR YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında TURGUTLAR MH.; YAŞAR SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında YAYLA; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ18, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İsimsiz9, yayla, YAYLA YOLU, yayla24 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında YAYLA MH.; DALBAHÇE KÖYÜ, YAYLA KÖYÜ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında YENİ; , ÇAMLICA YOLU, ESKİ KERVAN YOLU, ESKİ MANİSA YOLU, GENİŞ, İSİMSİZ7, SON SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında YENİ MH.; AY, DÜZ, GÖÇMEN, İÇ SK., MELTEM SK., MERVE SK., NUR SK., PARLAK, SET SK., ŞEBBOY SK., YENİ SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında YILMAZLAR; , ŞEHİTLER YOLU, YEDİEYLÜL, YILDIZ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 05:00:00.000-2024-01-18 06:00:00.000 saatleri arasında YILMAZLAR MH.; AVUKATLAR SK., BENLİK SK., ÇAYLA SK., DİBEK SK., FELEK SK., GÖKBEL SK., GÜL SK., GÜNEŞ SK., LEYLAK SK., MURATDAĞI SK., RENÇBER SK., SIĞINDERE SK., TÜRKOĞLU SK., YÖRÜK SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 14:00:00.000 saatleri arasında ALBAYRAK; AZMAK, İSİMSİZ109, İSİMSİZ20, İSİMSİZ4, İSİMSİZ69, İSİMSİZ70, İSİMSİZ75 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 14:00:00.000 saatleri arasında İSTASYONALTI; , 8. mıntıka, 8.mıntıka davutlu mevkii, Bostanlık, İSİMSİZ118, İSİMSİZ119, İSİMSİZ122, İSİMSİZ127, İSİMSİZ14, İSİMSİZ149, İSİMSİZ15, İSİMSİZ157, İSİMSİZ158, İSİMSİZ16, İSİMSİZ160, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ24, İSİMSİZ27, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ56, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ67, İSİMSİZ68, İSİMSİZ69, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ72, İSİMSİZ73, İSİMSİZ78, İSİMSİZ79, İSİMSİZ83, İSİMSİZ85, İSİMSİZ86, İSİMSİZ90, İSİMSİZ91, İSİMSİZ92, İSİMSİZ93, KERVAN YOLU, OVA YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 14:00:00.000 saatleri arasında İSTASYONALTI MH.; ÇEPNİDERE, İZZETTİN YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 14:00:00.000 saatleri arasında ÇEPNİBEKTAŞ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 14:00:00.000 saatleri arasında ÇEPNİDERE; , Çepnidere, ÇEPNİDERE İÇ YOLU, İSİMSİZ100, İSİMSİZ101, İSİMSİZ102, İSİMSİZ103, İSİMSİZ104, İSİMSİZ105, İSİMSİZ106, İSİMSİZ107, İSİMSİZ109, İSİMSİZ110, İSİMSİZ111, İSİMSİZ112, İSİMSİZ114, İSİMSİZ115, İSİMSİZ116, İSİMSİZ117, İSİMSİZ118, İSİMSİZ119, İSİMSİZ120, İSİMSİZ121, İSİMSİZ140, İSİMSİZ142, İSİMSİZ144, İSİMSİZ145, İSİMSİZ146, İSİMSİZ149, İSİMSİZ150, İSİMSİZ151, İSİMSİZ153, İSİMSİZ155, İSİMSİZ156, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ70, İSİMSİZ72, İSİMSİZ73, İSİMSİZ75, İSİMSİZ76, İSİMSİZ78, İSİMSİZ80, İSİMSİZ81, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ85, İSİMSİZ87, İSİMSİZ88, İSİMSİZ89, İSİMSİZ90, İSİMSİZ91, İSİMSİZ92, İSİMSİZ93, İSİMSİZ94, İSİMSİZ98, İSİMSİZ99 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 14:00:00.000 saatleri arasında ÇEPNİDERE MH.; ÇEPNİDERE, ÇEPNİDERE KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 14:00:00.000 saatleri arasında IRLAMAZ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 14:00:00.000 saatleri arasında SELVİLİTEPE OSB; , İSİMSİZ49, İSİMSİZ64, İSİMSİZ66 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında ÇAMPINAR; İSİMSİZ4 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 12:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında AKÇAPINAR; , akçapınar, İSİMSİZ1, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ18, İSİMSİZ6, İSİMSİZ8 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 12:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında AKÇAPINAR MH.; AKÇAPINAR, AKÇAPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, AKÇAPINAR KÖYÜ YOLU, İZMİR UŞAK YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 12:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında DERBENT; , İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 12:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında DERBENT MH.; İZMİR UŞAK YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 12:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında YENİKÖY; elektrik kesintisi yaşancaktır