18 Ocak SAKARYA ARİFİYE elektrik kesintisi: ARİFİYE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 01:27

Güncelleme: 18.01.2024 - 01:27

SAKARYA ARİFİYE ilçesinde 18 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ARİFİYE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ARİFİYE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

ARİFİYE ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde CUMHURIYET, CUMHURİYET, KARDELEN, KARDELEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBAŞI FUADİYE, FATİH, NEVİYE mahallelerinde ADİL, ASIL, ATATÜRK, BARBAROS CD., CANAN, CANAN SK., CEVHER, CEVHER SK., ÇAYBAŞI CD., KADİR SK., OSMANGAZI, OSMANGAZİ CD., ÖNDER, ÖNDER SK., PİRİ REİS SK., SELİMİYE CD., SERKAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY, FATİH mahallelerinde ASYA SK., AYYILDIZ, BATUHAN, BATUHAN SK., ÇAGATAY, ÇAĞATAY, DORUK SK., DUMAN SK., DURMAZ, ECRİN, GÜN SK., IŞIK SK., İRFAN, KANARYA SK., KASIRGA SK., KUDÜS, MEHTAP, ÖZLEM EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, PUSULA, REZZAK, SAMANYOLU SK., SEHER SK., SEMA SK., SITELER, TUFAN SK., UFUK, UFUK SK., ÜNAL, YENIGÜN CD., ZERDALİ, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ARİF BEY CD., ARİFİYE - SAPANCA YOLU, EMEK, FERHAT, FIRAT, FIRAT SK., GÖL YOLU, GÖLBASI, GÖLBAŞI, GÖLBAŞI PİKNİK ALANI İÇİ YOLU, ÜNLÜ, ÜNLÜ SK., ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 18 Ocak Perşembe 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, ALEV SK., AY SK., AYAZ SK., FERHAT SK., GÖKKUŞAĞI SK., GÜN, IRFAN, ISIK, KARANFİL SK., KUDÜS CD., LEYLEK SK., MEGALİN SİTESİ İÇİ YOLU, MINA, MİDYAT SK., MÜGE, SARRAF, SEHER, SONGÜL, ŞİMŞEK SK., TAN SK., TUFAN, YANYOL SK., YENIAY, YENIGÜN, YENİGÜN CD., YILDIRIM SK., YILDIZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 18 Ocak Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., ECRIN, GÜNDÜZ, HERCAI, HERCAİL SK., NESLIHAN, NURDAN, YILDIZ SK., ZERDALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.