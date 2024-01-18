18 Ocak SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 01:27

Güncelleme: 18.01.2024 - 01:27

SAKARYA ilinde 18 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA mahallelerinde BEYZIT CD., ISTANBUL, İSTANBUL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIRKA, YÖRÜKLER mahallelerinde 1152., 957., ANKARA, ANKARA CD., LEYLAK, MESKEN SK., NİĞBOLU SK., PREVEZE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 18 Ocak Perşembe 12:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYAT, GAZİ, INCIKSUYU, İNCİKSUYU, SARIGAZI, SARIGAZİ, TEPECİKLER, UMURBEY mahallelerinde 1001., 1001. SK., 1002., 1004. SK., 1005. SK., 1006., 1007., 1008., 1009., 1013., 1015., 1016., 1024., 1032., 4301., 4711., 4717., 4718., 4722., 4727., AYVAZ, AYVAZ SK., BARBAROS, BARBAROS SK., BAYAT SK., ÇEVRE, DURSUN FAKIH, DURSUN FAKIH SK., ERGENEKON SK., ERTUGRUL GAZI, ERTUGRUL GAZI SK., ERTUĞRUL GAZİ SK., GAZİ DERVİŞ SK., GEYVE OSMANELİ YOLU, GÜL SK., GÜL_1, GÜNERLER, GÜNERLER SK., KEPEKLİ CD., KIGIZ SK., KIRGIZ, KIRGIZ SK., KUTSİ BEY SK., OKUL CD., OSMANLI KONUTLARI 1 ETAP İÇİ Y, ÖZBEK, SARIGAZI/17, SARIGAZİ SK., SEYH EDEBALI, SOGANLIK, SOĞANLIK SK., SÜLEYMAN ŞAH SK., SÜLEYMANŞAH SK., ŞEYH EDABALI CD., ŞEYH EDEBALİ CD., ŞEYH EDEBALİ SK., TURGUT REİS SK., UMUR BEY SK., UMURBEY, UMURBEY CD., UMURBEY SK., UMURBEY_1, YAVUZ SULTAN SELIM-, YAVUZ SULTAN SELİM SK., ZAMBAK, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER, YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 1151. SK., 8066 SK., 8070, 8070 SK., 8071 SK., 8072 SK., 8073 SK., 8074 SK., 8078 SK., D-100 YAN YOL_1, D-100 YANYOL CD., ULUYOL, ULUYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 18 Ocak Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1181 SK., 1183, 1183 SK., 1236, 1240, 1240 SK., 1244, 1244 SK., 1250 SK., 1286, 1286 SK., 1288 SK., 1290 SK., 1292 SK., 1294, 1294 SK., 284.Sk, 294.Sk, SAKARYA, SAKARYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde CUMHURIYET, CUMHURİYET, KARDELEN, KARDELEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBAŞI FUADİYE, FATİH, NEVİYE mahallelerinde ADİL, ASIL, ATATÜRK, BARBAROS CD., CANAN, CANAN SK., CEVHER, CEVHER SK., ÇAYBAŞI CD., KADİR SK., OSMANGAZI, OSMANGAZİ CD., ÖNDER, ÖNDER SK., PİRİ REİS SK., SELİMİYE CD., SERKAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY, FATİH mahallelerinde ASYA SK., AYYILDIZ, BATUHAN, BATUHAN SK., ÇAGATAY, ÇAĞATAY, DORUK SK., DUMAN SK., DURMAZ, ECRİN, GÜN SK., IŞIK SK., İRFAN, KANARYA SK., KASIRGA SK., KUDÜS, MEHTAP, ÖZLEM EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, PUSULA, REZZAK, SAMANYOLU SK., SEHER SK., SEMA SK., SITELER, TUFAN SK., UFUK, UFUK SK., ÜNAL, YENIGÜN CD., ZERDALİ, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ARİF BEY CD., ARİFİYE - SAPANCA YOLU, EMEK, FERHAT, FIRAT, FIRAT SK., GÖL YOLU, GÖLBASI, GÖLBAŞI, GÖLBAŞI PİKNİK ALANI İÇİ YOLU, ÜNLÜ, ÜNLÜ SK., ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 18 Ocak Perşembe 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, ALEV SK., AY SK., AYAZ SK., FERHAT SK., GÖKKUŞAĞI SK., GÜN, IRFAN, ISIK, KARANFİL SK., KUDÜS CD., LEYLEK SK., MEGALİN SİTESİ İÇİ YOLU, MINA, MİDYAT SK., MÜGE, SARRAF, SEHER, SONGÜL, ŞİMŞEK SK., TAN SK., TUFAN, YANYOL SK., YENIAY, YENIGÜN, YENİGÜN CD., YILDIRIM SK., YILDIZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 18 Ocak Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., ECRIN, GÜNDÜZ, HERCAI, HERCAİL SK., NESLIHAN, NURDAN, YILDIZ SK., ZERDALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 18 Ocak Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 133. SK., MEDENIYET, MEDENİYET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 208. SK., 321. SK., 335., 336., 36. SK., 37. SK., 50. SK., 52. SK., 54, 57. SK., 59., 60., 61., 62. SK., 63. SK., 65. SK., 66. SK., 76., 76. SK., 79. SK., 83. SK., AKASYA, ALİ KOÇ SK., BAŞLIK SK., BELEDİYE CD., DİBEK SK., DOĞRU SK., ELMAS SK., ENSAR, ERGUN SK., ESENTEPE CD., FERAH SK., FEVZI ÇAKMAK, FURKAN SK., GÜNDOĞAN SK., KEVSER SK., KIRANTEPE MEVKİİ, OKUL SK., SANAYİİ CD., YEMİŞLİ SK., YEŞİL SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA mahallelerinde 329. SK., 353., 63., KUMRU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 18 Ocak Perşembe 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 130. SK., 32., 32. SK., 324. SK., 327. SK., 331. SK., 332 SK., 332., 335. SK., 34., 34. SK., 340. SK., 349., 349. SK., 35. SK., 36., 45. SK., 48., 48. SK., 62., 64., 66., 69. SK., 70. SK., 72, 74., 76 SK., 82. SK., 833. SK., 84., 91. SK., 93. SK., ALI KOÇ, ÇARDAK SK., DOGRU, ENSAR SK., ESEN SK., KANUNI SK., KISIKGEÇİT SK., MERCAN SK., ORKİDE SK., ORTA CD., PASA SK., PAŞA SK., SANCAK SK., SERDİVAN MEZARLIĞI, SIVRITEPE, SİVRİTEPE CD., TARABYA SK., ÜNİVERSİTE CD., YEMISLI, YENİ RADYO TV VERİCİLER MEVKİİ, YESIL SK., YUVA SK., ZAKKUM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KANLIÇAY, MESUDIYE, MESUDİYE mahallelerinde 13001, 13003, 13005, 13008, 13012, MESUDİYE SK., TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde HAMİ SK., KAVAKDIBI SK., KAVAKDİBİ SK., KAZIM KARABEKİR SK., KEŞANLI SK., KONAK CAD.2.GEÇIT, KONAK CAD.2.GEÇİT CD., MELTEM SK., MİMAR SİNAN CD., SAKİN SK., SEMERCİLER SK., ŞEHİT TEMEL ŞİMŞİR SK., TÜRKOCAGI, TÜRKOCAĞI CD., UĞURLU SK., YAHYA KEMAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAKACAK, ÇAMLICA, KIZANLIK mahallelerinde 124, 166, AKYAZI., ÇAMLICA KÖYÜ İÇ YOLU, GÖLYAYLA YOLU, MERKEZ SK., MERKEZ_12, MERKEZ_2, MERKEZ_2 SK., MERKEZ_81 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EVRENKÖY, YAZLIK mahallelerinde 325 NOLU, 325 NOLU SK., 326 NOLU, 326 NOLU SK., 327 NOLU SK., 351 NOLU, 352 NOLU, 353 NOLU, 353 NOLU SK., 353 NOLU/1, 354 NOLU, 354 NOLU SK., 4440., NESET, NEŞET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.