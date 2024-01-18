18 Ocak SAKARYA ERENLER elektrik kesintisi: ERENLER ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 01:27

Güncelleme: 18.01.2024 - 01:27

SAKARYA ERENLER ilçesinde 18 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ERENLER ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ERENLER mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

ERENLER ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER, YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 1151. SK., 8066 SK., 8070, 8070 SK., 8071 SK., 8072 SK., 8073 SK., 8074 SK., 8078 SK., D-100 YAN YOL_1, D-100 YANYOL CD., ULUYOL, ULUYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 18 Ocak Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1181 SK., 1183, 1183 SK., 1236, 1240, 1240 SK., 1244, 1244 SK., 1250 SK., 1286, 1286 SK., 1288 SK., 1290 SK., 1292 SK., 1294, 1294 SK., 284.Sk, 294.Sk, SAKARYA, SAKARYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.