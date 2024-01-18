18 Ocak SAKARYA GEYVE elektrik kesintisi: GEYVE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 01:27

Güncelleme: 18.01.2024 - 01:27

SAKARYA GEYVE ilçesinde 18 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında GEYVE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte GEYVE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

GEYVE ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA mahallelerinde BEYZIT CD., ISTANBUL, İSTANBUL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIRKA, YÖRÜKLER mahallelerinde 1152., 957., ANKARA, ANKARA CD., LEYLAK, MESKEN SK., NİĞBOLU SK., PREVEZE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 18 Ocak Perşembe 12:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYAT, GAZİ, INCIKSUYU, İNCİKSUYU, SARIGAZI, SARIGAZİ, TEPECİKLER, UMURBEY mahallelerinde 1001., 1001. SK., 1002., 1004. SK., 1005. SK., 1006., 1007., 1008., 1009., 1013., 1015., 1016., 1024., 1032., 4301., 4711., 4717., 4718., 4722., 4727., AYVAZ, AYVAZ SK., BARBAROS, BARBAROS SK., BAYAT SK., ÇEVRE, DURSUN FAKIH, DURSUN FAKIH SK., ERGENEKON SK., ERTUGRUL GAZI, ERTUGRUL GAZI SK., ERTUĞRUL GAZİ SK., GAZİ DERVİŞ SK., GEYVE OSMANELİ YOLU, GÜL SK., GÜL_1, GÜNERLER, GÜNERLER SK., KEPEKLİ CD., KIGIZ SK., KIRGIZ, KIRGIZ SK., KUTSİ BEY SK., OKUL CD., OSMANLI KONUTLARI 1 ETAP İÇİ Y, ÖZBEK, SARIGAZI/17, SARIGAZİ SK., SEYH EDEBALI, SOGANLIK, SOĞANLIK SK., SÜLEYMAN ŞAH SK., SÜLEYMANŞAH SK., ŞEYH EDABALI CD., ŞEYH EDEBALİ CD., ŞEYH EDEBALİ SK., TURGUT REİS SK., UMUR BEY SK., UMURBEY, UMURBEY CD., UMURBEY SK., UMURBEY_1, YAVUZ SULTAN SELIM-, YAVUZ SULTAN SELİM SK., ZAMBAK, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.