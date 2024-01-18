18 Ocak SAKARYA SERDİVAN elektrik kesintisi: SERDİVAN ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 01:27

Güncelleme: 18.01.2024 - 01:27

SAKARYA SERDİVAN ilçesinde 18 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SERDİVAN ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SERDİVAN mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SERDİVAN ilçesinde 18 Ocak Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 133. SK., MEDENIYET, MEDENİYET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 208. SK., 321. SK., 335., 336., 36. SK., 37. SK., 50. SK., 52. SK., 54, 57. SK., 59., 60., 61., 62. SK., 63. SK., 65. SK., 66. SK., 76., 76. SK., 79. SK., 83. SK., AKASYA, ALİ KOÇ SK., BAŞLIK SK., BELEDİYE CD., DİBEK SK., DOĞRU SK., ELMAS SK., ENSAR, ERGUN SK., ESENTEPE CD., FERAH SK., FEVZI ÇAKMAK, FURKAN SK., GÜNDOĞAN SK., KEVSER SK., KIRANTEPE MEVKİİ, OKUL SK., SANAYİİ CD., YEMİŞLİ SK., YEŞİL SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA mahallelerinde 329. SK., 353., 63., KUMRU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 18 Ocak Perşembe 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 130. SK., 32., 32. SK., 324. SK., 327. SK., 331. SK., 332 SK., 332., 335. SK., 34., 34. SK., 340. SK., 349., 349. SK., 35. SK., 36., 45. SK., 48., 48. SK., 62., 64., 66., 69. SK., 70. SK., 72, 74., 76 SK., 82. SK., 833. SK., 84., 91. SK., 93. SK., ALI KOÇ, ÇARDAK SK., DOGRU, ENSAR SK., ESEN SK., KANUNI SK., KISIKGEÇİT SK., MERCAN SK., ORKİDE SK., ORTA CD., PASA SK., PAŞA SK., SANCAK SK., SERDİVAN MEZARLIĞI, SIVRITEPE, SİVRİTEPE CD., TARABYA SK., ÜNİVERSİTE CD., YEMISLI, YENİ RADYO TV VERİCİLER MEVKİİ, YESIL SK., YUVA SK., ZAKKUM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.