18 yaş altı sokağa çıkamayacaksa kreşe kim gidecek?

28 Mayıs 2020 Perşembe, 21:54

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran'dan itibaren restoran ve kafe gibi yerlerin saat 22.00'ye kadar açılabileceğini ancak nargile kafelerin kapsam dışı tutulduğunu ifade etti. Erdoğan yaptığı açıkalamda birçok yasağın kaldırıldığını duyururken 18 yaş altı ve 65 yaş üstü yurttaşların sokağa çıkma yasağının devam ettiğini belirtti. 65 yaş ve üstü yurttaşlar sadece pazar günleri saat 14.00-20.00 arasında sokağa çıkabilecek.

KREŞE KİM GİDECEK?

Erdoğan, sokağa çıkma yasağı uygulanan 20 yaşın da 18'e çekildiğini belirterek kreşlerin 1 Haziran'da açılacağını açıklaması zihinlerde soru işaretleri bıraktı. 18 yaşından küçükler sokağa çıkmayacaksa kreşe kim gidecek? Sokağa çıkma yasağı devam eden 18 yaş altı yurttaşların bu yasak kapsamında kreşe gitme imkânı gözükmüyor.