18 yaşında emekli oldu, Harvard Üniversitesi'ni seçti

18 Mart 2021 Perşembe, 12:51

İtalya futbolunun gelecek vadeden isimlerinden Alessandro Arlotti, futbola verdiği emekleri kenara iterek ayrıcalıklı bir akademik kariyere yöneldi.

18 yaşındaki genç İtalyan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki prestijli Harvard Üniversitesi'ne katılmak için profesyonel futbol kariyerini askıya aldı.

Verdiği kararı anlatan Arlotti, "Bana etraflıca düşünmemi, bu seçimi yapmamam gerektiğini söyleyen birçok kişiden çok sayıda mesaj aldım. Takım arkadaşlarımın, koçların yanı sıra Instagram'da bana çok fazla mesaj gönderen tanımadığım kişiler var. Bana katılmadıklarını söylüyorlar ancak onlara bunu açıklamaya çalışıyorum." dedi.

Hayatındaki bu önemli kararı alma konusunda uzun süre düşünen Alessandro Arlotti'ye kendisinden iki yaş büyük olan kardeşi Gianluca yol gösterdi. Cannes ve Monaco'da top koşturan Gianluca, şimdilerde Boston Üniversitesi'nde ekonomi araştırmalarını sürdürüyor.

"Böyle bir fırsatı kaçıramazdım" diyen Alessandro Arlotti, ekonomi alanına eğilimli olmasına rağmen uzmanlaşacağı dalı henüz belirlemediğini söyledi; "Aklımda bir şey yok, Harvard'da ilk iki yıl oldukça genel olduğu için ancak bu iki yılın yolumu bulmama yardımcı olacağından eminim."