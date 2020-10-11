18 yaşındaki genci evlat edinen Sia: 'Bir belgesel izledim ve oğlumu gördüm'
Avustralyalı ünlü şarkıcı Sia, çocuğunu televizyonda gördükten sonra evlat edinmesine ve anneliğe dair konuştu.
Vogue Australia’nın Ekim sayısının kapağında yer alan 44 yaşındaki müzisyen geçen yıl 18 yaşında iki çocuğu evlat edinme kararını ve fikrin belgesel izledikten sonra ortaya çıktığını paylaştı.
People'ın haberine göre ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı: "Reality şovlara ve belgelesellere takıntılıyım. Bir belgesel izledim ve oğlumu gördüm."
"Chandelier" ve "Cheap Thrills" şarkılarını seslendiren sanatçı kendi ailesinin olmadığını hissettikten sonra çocukla anında bir bağlantı hissettiğini söyledi: "‘Ne? Hiç kimsesi yok gibi. Aman Tanrım. Onu bulacağım ve onun annesi olacağım’ diye düşündüm. Ve bunu yaptım."
Sia, daha sonra çocuğu buldu, onu ve arkadaşını evlat edindi. Evlat edinme kararını geçen yıl Mayıs’ta verdiği bir röportajda doğrulayan Sia, şunları kaydetti:
"İkisi de çok acı çekti ve onlara yardım edebildim. Küçük yaşta başlarından geçen travmaları için ihtiyaç duydukları yardımı onlara sağlayacak kaynaklara sahibim. Bir yıl sürdü, inişlerimiz ve çıkışlarımız oldu ama aslında hiç bugün olduğundan daha iyi bir yerde olmadık."
Ünlü şarkıcı anne olmayı "şu ana kadar yaptığı en iyi şey" diye niteledi ve bunu tekrar yapma fikrine açık olduğunu söyledi.
Kaynak: Independent Türkçe
En Çok Okunan Haberler
- Onedio'dan yoğun bakımdaki Muhittin Böcek'e hakaret
- Hatay'daki yangın bölgesinde maden projesi yapılacak!
- Suudi Arabistan ambargosuna tepki
- Soylu'dan tarikatlara ilişkin açıklama
- Bank Asya’dan Diyanet’e transfer
- Minik kalbi dayanmadı
- Davutoğlu’ndan ‘kripto FETÖ’cülük’ ve ekonomi çıkışı
- Canan Kaftancıoğlu'ndan sert Hakan Bayrakçı açıklaması
- Acı haberi Fahrettin Koca verdi: 'Hayatını kaybetti...'
- CHP'li Salıcı'dan çok konuşulacak FETÖ açıklaması
Video Haberler
- Göçmenlere işkence yapıp, ailelerine gönderdiler
- Oğlu vahşice öldürülen annenin feryadı yürek dağladı
- Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada
- Polisten avukata küfür kamerada
- Yanan evine koşmaya çalışan kadını görevliler zor tuttu
- Salgın ne zaman bitecek? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi
- Gece kulübüne polis baskını! Ceza yağdı
- Embesil sürüsü dedi, sosyal medyada gündem oldu
- Manisa'da trafikte tepki çeken görüntüler
- Swinger partisine katılıp çiftleri dolandırdı
En Çok Okunan Haberler
- Onedio'dan yoğun bakımdaki Muhittin Böcek'e hakaret
- Hatay'daki yangın bölgesinde maden projesi yapılacak!
- Suudi Arabistan ambargosuna tepki
- Soylu'dan tarikatlara ilişkin açıklama
- Bank Asya’dan Diyanet’e transfer
- Minik kalbi dayanmadı
- Davutoğlu’ndan ‘kripto FETÖ’cülük’ ve ekonomi çıkışı
- Canan Kaftancıoğlu'ndan sert Hakan Bayrakçı açıklaması
- Acı haberi Fahrettin Koca verdi: 'Hayatını kaybetti...'
- CHP'li Salıcı'dan çok konuşulacak FETÖ açıklaması