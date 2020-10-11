18 yaşındaki genci evlat edinen Sia: 'Bir belgesel izledim ve oğlumu gördüm'

11 Ekim 2020 Pazar, 17:00

Vogue Australia’nın Ekim sayısının kapağında yer alan 44 yaşındaki müzisyen geçen yıl 18 yaşında iki çocuğu evlat edinme kararını ve fikrin belgesel izledikten sonra ortaya çıktığını paylaştı.

People'ın haberine göre ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı: "Reality şovlara ve belgelesellere takıntılıyım. Bir belgesel izledim ve oğlumu gördüm."

"Chandelier" ve "Cheap Thrills" şarkılarını seslendiren sanatçı kendi ailesinin olmadığını hissettikten sonra çocukla anında bir bağlantı hissettiğini söyledi: "‘Ne? Hiç kimsesi yok gibi. Aman Tanrım. Onu bulacağım ve onun annesi olacağım’ diye düşündüm. Ve bunu yaptım."

Sia, daha sonra çocuğu buldu, onu ve arkadaşını evlat edindi. Evlat edinme kararını geçen yıl Mayıs’ta verdiği bir röportajda doğrulayan Sia, şunları kaydetti:

"İkisi de çok acı çekti ve onlara yardım edebildim. Küçük yaşta başlarından geçen travmaları için ihtiyaç duydukları yardımı onlara sağlayacak kaynaklara sahibim. Bir yıl sürdü, inişlerimiz ve çıkışlarımız oldu ama aslında hiç bugün olduğundan daha iyi bir yerde olmadık."

Ünlü şarkıcı anne olmayı "şu ana kadar yaptığı en iyi şey" diye niteledi ve bunu tekrar yapma fikrine açık olduğunu söyledi.

Kaynak: Independent Türkçe