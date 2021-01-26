Kız çocuğunu darp eden erkek, o anları kayda aldı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 18 yaşından küçük bir erkek, aynı yaştaki sevgilisini darp ederek kamera ile kayda aldı. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrasında şahıs gözaltına alındı.
Kadına şiddet İzmit Kuruçeşme Hülya Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 18 yaşından küçük olduğu belirlenen E.Ü. adlı erkek, aynı yaşlardaki sevgilisini darp ederek cep telefonu kamerası ile kayda aldırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin hızla yayılarak tepki görmesi sonucu E.Ü. adlı erkek, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise E.Ü., 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen sevgilisini önce tokatlıyor, itip düşürdüğü bankta ise saçından tutarak darp etmeyi sürdürüyor. Darp anlarında ise genç kızın ağladığı görülüyor.
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