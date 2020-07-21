1800 yıllık elma mozaiği sergileniyor

Amasya’nın Yavru köyü Küp Deresi mevkisinde 2013 yılı temmuz ayında kaçak kazı yapılan alanda gerçekleştirilen kurtarma kazısında şapelin zeminini oluşturan 24 metrekarelik mozaiğe ulaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
21 Temmuz 2020 Salı, 02:00
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Üzerinde elma ağacı, elma tasviri, keklik ve çeşitli geometrik figürler bulunan mozaik misket elma, 7 yıl sonra sergileniyor. 1800 yıllık mozaik uzmanlar tarafından yapılan çalışma ile bulunduğu yerden alınarak Amasya Arkeoloji Müzesi’ne getirildi. 

Elma figürlü mozaik, müzeyi ziyaret edenler tarafından ilgi görüyor.


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