1800 yıllık elma mozaiği sergileniyor

21 Temmuz 2020 Salı, 02:00

Üzerinde elma ağacı, elma tasviri, keklik ve çeşitli geometrik figürler bulunan mozaik misket elma, 7 yıl sonra sergileniyor. 1800 yıllık mozaik uzmanlar tarafından yapılan çalışma ile bulunduğu yerden alınarak Amasya Arkeoloji Müzesi’ne getirildi.

Elma figürlü mozaik, müzeyi ziyaret edenler tarafından ilgi görüyor.