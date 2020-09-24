1800 yıllık Lidya yazıtı Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İtalya'daki hukuki süreçte hakimin değişmesi, daha sonra aleyhe verilen haksız karar ve ardından temyiz girişinin 6 yıl ötelenmesi gibi sıkıntılar sebebiyle Lidya yazıtı, 20 yılı gibi aşkın bir süredir ait olduğu topraklara dönmeyi bekledi" dedi.
İtalya'dan Türkiye'ye iadesi sağlanan 1800 yıllık antik taş Lidya Yazıtı'nın tanıtımı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde gerçekleştirilen törenle yapıldı.
Bakan Ersoy, törende yaptığı konuşmada, kültür varlığı ve kaçakçılığıyla mücadeledeki kararlılığın, Covid-19 salgını sürecinde ara vermeden devam ettiğini, birimlerin üstün gayretleri sayesinde Lidya medeniyetine ait milattan sonra 215-216 yıllarına tarihlenen yazıtın iadesinin sağlandığını belirtti.
Yalnızca Batı Anadolu'ya özgü bir yazıt çeşidi olan eserin, İtalyan kültür polisi tarafından 1997 yılında bir antika tüccarının iş yerine yapılan baskında ele geçirildiğini aktaran Ersoy, Bakanlık yetkililerince yapılan incelemelerde 1987 yılında Prof. Dr. Hasan Malay tarafından yayımlandığı tespit edilerek, Manisa'nın Demirci ilçesinde bulunan Apollon Aksyros Tapınağı'ndan çalındığının anlaşıldığını söyledi.
Ersoy, "İtalya'daki hukuki süreçte hakimin değişmesi, daha sonra aleyhe verilen haksız karar ve ardından temyiz girişinin 6 yıl ötelenmesi gibi sıkıntılar sebebiyle Lidya yazıtı, 20 yılı gibi aşkın bir süredir ait olduğu topraklara dönmeyi bekledi. Bakanlığımızın ısrarlı tutumu, hem Dışişleri Bakanlığımızca hem Roma Kültür ve Tanıtma Müşavirliğince davanın yerinde ve özenle takip edilmesi sonucunda Floransa'daki üst mahkeme, eserin ülkemizden kaçırılmış olduğunu kabul ederek, eser üzerindeki mülkiyet hakkımızı onaylamıştır" ifadelerini kullandı.
Bakan Ersoy, Dışişleri Bakanlığına ve süreç boyunca verdikleri bilimsel desteklerinden ötürü Prof. Dr. Hasan Malay, Prof. Dr. Sencer Şahin ve Prof. Dr. Cumhur Tanrıver'e teşekkür etti.
YAZITIN YENİ EVİ ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ
İtalya'ya kaçırılan, Lidyalılara ait 1800 yıllık antik taş adak yazıtı, dün gece Kültür ve Turizm Bakanlığının çabalarıyla, özel kutu içinde muhafaza edilerek 23 yıl sonra yeniden Türkiye'ye getirildi.
Lidya yazıtı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.
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