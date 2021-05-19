19 Mayıs, herkese açık çevrimiçi etkinliklerle kutlanıyor

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:00

Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından JCI (Junior Chamber International-Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği) Türkiye Derneği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda çevrimiçi etkinlikler yapacak.

19 Mayıs kutlamaları kapsamında;

- 13.00’te yapılacak açılış sonrasında Türk havacılık tarihine önemli katkılar yapan konuşmacılar Ali İsmet Öztürk, Berna Şen, Çağdaş Türkmen, Gülşah Çeliker ile saat 13.00 - 14.00 arasında canlı olarak Havacılık Oturumu düzenleyecek.

- NBDT Dans Topluluğu kurucusu Niyaz Bildik tarafından harekete teşvik amacıyla saat 14.30 - 15.00 arasında Özgün Hareket Atölyesi olacak.

- Havacılık üzerine şarkılar besteleyen Sırmalı grubu - Oğuz Sırmalı ile saat 15.00-15.30 arasında kısa bir söyleşi ve müzik yayını canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

- Türkiye'de sporcu ve sosyal sorumluluk kimlikleri ile tanınan Erman Kunter, Nasuh Mahruki, Bener Erkorur saat 15.30- 16.45 arasında canlı olarak izlenebilecek. Süpriz video gösterimlerinin de yer alacağı kutlamalar saat 16.45 - 17.00 kapanış konuşmaları ile tamamlanacak. Canlı yayınlar JCI Türkiye YouTube kanalından izlenebilecek.