19 Mayıs, herkese açık çevrimiçi etkinliklerle kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, pandemi koşullarında kısıtlı da olsa yapılan açık alan etkinlikleri dışında çok sayıda çevrimiçi organizasyonlarla yurttaşlar bir araya gelecek.
Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından JCI (Junior Chamber International-Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği) Türkiye Derneği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda çevrimiçi etkinlikler yapacak.
19 Mayıs kutlamaları kapsamında;
- 13.00’te yapılacak açılış sonrasında Türk havacılık tarihine önemli katkılar yapan konuşmacılar Ali İsmet Öztürk, Berna Şen, Çağdaş Türkmen, Gülşah Çeliker ile saat 13.00 - 14.00 arasında canlı olarak Havacılık Oturumu düzenleyecek.
- NBDT Dans Topluluğu kurucusu Niyaz Bildik tarafından harekete teşvik amacıyla saat 14.30 - 15.00 arasında Özgün Hareket Atölyesi olacak.
- Havacılık üzerine şarkılar besteleyen Sırmalı grubu - Oğuz Sırmalı ile saat 15.00-15.30 arasında kısa bir söyleşi ve müzik yayını canlı olarak izleyiciyle buluşacak.
- Türkiye'de sporcu ve sosyal sorumluluk kimlikleri ile tanınan Erman Kunter, Nasuh Mahruki, Bener Erkorur saat 15.30- 16.45 arasında canlı olarak izlenebilecek. Süpriz video gösterimlerinin de yer alacağı kutlamalar saat 16.45 - 17.00 kapanış konuşmaları ile tamamlanacak. Canlı yayınlar JCI Türkiye YouTube kanalından izlenebilecek.
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