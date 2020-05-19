19 Mayıs için çirkin ifadeler kullanan doktora tepki yağdı
Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü'nde görev yapan Onkoloji Uzmanı Doktor Ahmet Yaşar Zengin'in 19 Mayıs için sosyal medyadan yayınladığı “Buna bayram diyen şerefsiz ve şahsiyetsizdir, din düşmanı zihniyeti kınıyorum” ifadeleri büyük tepki çekti.
Sözcü'de yer alan habere göre, Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü’nde onkoloji uzmanı olarak görev yapan aynı zamanda Çaykara ve Dernekpazarı Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı olan Doktor Ahmet Yaşar Zengin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na ve kutlayanlara yönelik çirkin ifadelerle bir mesaj paylaştı.
Sosyal medya hesabından “Buna bayram diyen şerefsiz ve şahsiyetsizdir, din düşmanı zihniyeti kınıyorum” ifadelerini kullanan Zengin büyük tepki çekti.
Ortahisar Belediyesi CHP Meclis Üyesi Cüneyt Zorlu da doktorun yaptığı paylaşım altına, “Sen ne biçim adamsın, çabuk istifa et Çaykaralılar dernek başkanlığından. Yoksa senin ipliğini pazara çıkaracağım. Sonra git nerede yazarsan yaz utanmaz adam” diye yazdı.
Kendisinin de Çaykaralı olduğunu söyleyen Zorlu, “Çaykaralı olduğum için utandım. Bu adam daha önce de aynı şekilde hakaret içeren paylaşımlar yapıyordu. Kendisini bir kaç kez uyardım. Yapmamasını söyledim. Bir çok hakaret içeren paylaşımı olduğunu söyledi arkadaşlar. Partimle görüşüp bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Artık bu Atatürk düşmanlarına karşı susmamalıyız” ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada pekçok kullanıcı Zengin hakkında tepki paylaşımları yaptı.
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