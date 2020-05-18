19 yaşındaki kayıp gencin cansız bedeni gölette bulundu
Tekirdağ'ın Saray İlçesinde evinden gezmeye çıkan ve geri dönmeyince arama başlatılan Erkan Pınar'ın cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Tekirdağ'ın Saray İlçesinde evinden gezmeye çıkan ve geri dönmeyince arama başlatılan Erkan Pınar'ın cansız bedeni bulundu.
Alınan bilgiye göre, Saray'ın Sefaalan mahallesinde yaşayan 19 yaşında ki Erkan Pınar, Pazar günü saat 16.00 sıralarında gezmeye gidiyorum diyerek evden çıktı. Akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine ailesi durumu mahalle muhtarına bildirdi.
Ailesi, yakınları ve muhtar tarafından Erkan Pınar aranmaya başladı. Saat 22.00'de Erkan Pınar'ın cansız bedeni, Sefaalan mahallesinde Küçük Taş Ocağı Göletinde hareketsiz yatar halde bulundu.
Yurttaşlar tarafından cansız bedeni göletten çıkarılan Erkan Pınar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Gölet etrafında eşyaları bulunan ve boğularak öldüğü tahmin edilen Erkan Pınar'ın cansız bedeni olay yerine gelen Saray Cumhuriyet Savcısı Alper Özdemir tarafından yapılan inceleme ve ölü muayene işleminin ardından kesin ölüm nedenin tespiti için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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