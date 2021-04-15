15 Nisan 2021 Perşembe, 00:05

1945 yılı, hem Türkiye-SSCB ilişkileri hem de Türkiye-ABD ilişkileri açısından çok önemli bir yıldı. Türkiye, 1945’te kapsamlı bir şekilde Batı’ya yönelmeye başladı. Ancak 1945’in izleri 1939’dan başlayarak II. Dünya Savaşı yılları boyunca görülmektedir.

Hazal Yalın, 1945 Türkiye - SSCB İlişkileri kitabında; bu büyük dönüşümün en önemli gerekçesi olarak savunulan SSCB’nin Türkiye’den üs ve toprak talep etmesi konusunu, Türk, Amerikan ve İngiliz belgeleri dışında, Rusya arşivlerinden çok önemli belgeleri de inceleyerek derinlemesine araştırıyor.

SSCB’nin sonradan hata olarak gördüğü üs ve toprak talebinin nedenleri, Ankara’nın II. Dünya Savaşı yıllarında izlediği politikanın bu talepteki etkisi, ABD ve İngiltere’nin tutumu, bazı Türk yetkililerin talebi Batı’ya yönelmenin bir gerekçesi yapmak üzere fazlasıyla köpürtmesi, yoğun bir antikomünist kampanya yürütmesi gibi konuları, doğrudan birinci kaynakları esas alarak analiz ediyor.

‘1945 Türkiye - SSCB İlişkileri’, 1945 yılına odaklanmakla birlikte hem II. Dünya Savaşı’nı hem de Soğuk Savaş’ın ön çarpışmalarını da irdeleyen kaynak niteliğinde bir çalışma.

1945 Türkiye - SSCB İlişkileri / Hazal Yalın / Kırmızı Kedi Yayınları / 224 s. / 2021.