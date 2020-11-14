196 milyon TL'lik ceza alan Google'dan ilk açıklama
Google, Rekabet Kurulu'nun verdiği 196 milyon TL'lik ihlal cezasıyla ilgili yaptığı açıklamada, arama sonuçlarıyla değil reklam gösterimiyle gelir elde ettiklerini belirterek, “Google üzerindeki her reklam açık bir şekilde işaretlenerek diğer arama sonuçlarından ayrılmaktadır” dedi. Google, yanlış anlamaları gidermek için Rekabet Kurumu ile çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
Google, Rekabet Kurulu'nun verdiği 196 milyon TL'lik ihlal cezasıyla ilgili açıklama yaptı.
Arama sonuçlarıyla değil, reklam gösterimiyle gelir elde ettiğini belirten şirket, “Google üzerindeki her reklam açık bir şekilde işaretlenerek diğer arama sonuçlarından ayrılmaktadır” dedi. Google, yanlış anlamaları gidermek için Rekabet Kurumu ile çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
Google'ın açıklamasının tam metni şu şekilde:
“Kullanıcılar, Google'dan güvenebilecekleri ve yüksek nitelikli arama sonuçları sunmasını bekliyor. Biz de kullanıcılarımızın bu beklentisi doğrultusunda onlara en ilgili yanıtları sunarken arama sonuçları ile değil, reklam gösterimlerimizle gelir elde ediyoruz. Google üzerindeki her reklam açık bir şekilde işaretlenerek diğer arama sonuçlarından ayrılmaktadır. Yapıcı yaklaşımımızı sürdürerek, Google arama hizmetinin nasıl çalıştığına ilişkin yanlış anlamaları gidermek üzere Rekabet Kurumu ile çalışmaya devam edeceğiz.”
Rekabet Kurulu, Google hakkında "genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle yürütülen soruşturma sonucunda, 196 milyon 708 bin 54,78 lira idari para cezası verilmesine hükmetmişti.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan dikkat çeken atamalar
- Disiplin Kurulu'na sevk edildiği gün yöneticiyleydi?
- Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye yeni ambargo
- Peskov Azerbaycan’ın özrünün kabul edildiğini açıkladı
- Hamilton'dan F1 pistine çok harcamışlar eleştirisi
- Başkandan kızına anahtar teslim belediye
- Hulusi Akar her şeyi birbirine kattı!
- Kanada'da çok sayıda kişi rehin alındı
- Damadın ‘tek adam’a isyanı
- Çöküşe Doğru
Video Haberler
- Beklenmedik ölüm! 13 yaşındaki gencin o anları kamerada
- 'Miss Ugandalılar' bu kez polis baskınında ortaya çıktı
- Bir dakika içerisinde 6 kez kaza yaptı!
- Hava almak için balkona çıktı, gördüğü manzara şaşırttı
- 3 çocuk babası komşu kavgasında öldürüldü
- 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü küçük Zeynep'i böyle ezdi
- Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı anı kamerada
- Bağcılar'da sokakta silahlı kavga! O anlar kamerada
- AKP ve MHP'de büyük düşüş!
- Denetimde ilginç diyalog: Gurbete gideceğim komiserim
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan dikkat çeken atamalar
- Disiplin Kurulu'na sevk edildiği gün yöneticiyleydi?
- Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye yeni ambargo
- Peskov Azerbaycan’ın özrünün kabul edildiğini açıkladı
- Hamilton'dan F1 pistine çok harcamışlar eleştirisi
- Başkandan kızına anahtar teslim belediye
- Hulusi Akar her şeyi birbirine kattı!
- Kanada'da çok sayıda kişi rehin alındı
- Damadın ‘tek adam’a isyanı
- Çöküşe Doğru