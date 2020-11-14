196 milyon TL'lik ceza alan Google'dan ilk açıklama

14 Kasım 2020 Cumartesi, 16:06

Google, Rekabet Kurulu'nun verdiği 196 milyon TL'lik ihlal cezasıyla ilgili açıklama yaptı.

Arama sonuçlarıyla değil, reklam gösterimiyle gelir elde ettiğini belirten şirket, “Google üzerindeki her reklam açık bir şekilde işaretlenerek diğer arama sonuçlarından ayrılmaktadır” dedi. Google, yanlış anlamaları gidermek için Rekabet Kurumu ile çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Google'ın açıklamasının tam metni şu şekilde:

“Kullanıcılar, Google'dan güvenebilecekleri ve yüksek nitelikli arama sonuçları sunmasını bekliyor. Biz de kullanıcılarımızın bu beklentisi doğrultusunda onlara en ilgili yanıtları sunarken arama sonuçları ile değil, reklam gösterimlerimizle gelir elde ediyoruz. Google üzerindeki her reklam açık bir şekilde işaretlenerek diğer arama sonuçlarından ayrılmaktadır. Yapıcı yaklaşımımızı sürdürerek, Google arama hizmetinin nasıl çalıştığına ilişkin yanlış anlamaları gidermek üzere Rekabet Kurumu ile çalışmaya devam edeceğiz.”

Rekabet Kurulu, Google hakkında "genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle yürütülen soruşturma sonucunda, 196 milyon 708 bin 54,78 lira idari para cezası verilmesine hükmetmişti.