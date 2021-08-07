1.Ulusal Mavi Yengeç Kısa Film Yarışması Yönetmeliği: Deniz ve Pandemi

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 16:30

Türkiye sınırları içerisinde, amatör ve profesyonel kısa filmcilerin katılabileceği bir yarışmada, "Deniz ve Pandemi" konusuna dikkati çekerek, Denize kıyısı olan il ve ilçelerde ki duyarlılığı artırmak, denizleri temiz tutmak ve korumanın önemini vurgulamak amaçlanıyor.

Yarışmanın amacı, kısa film üretenlerin sinema alanında yaptıkları çalışmalar ile geleceğe yönelik bilgi ve becerilerini ortaya çıkarmak.

Yarışmada genç sinemacıların, filmlerinin izleyicilerle buluşmalarını sağlamak, sinema profesyonelleriyle bir araya getirmek ve Türkiye’de kısa film üretimi yapanların, çalışmalarını uluslararası platformlara taşımak, özendirmek ve tanıtım yapmalarını sağlamayı amaçlıyor.

YARIŞMANIN KONUSU:

Yarışmanın Tema’sı DENİZ VE PANDEMİ olarak belirlendi.

Son iki yıldır ülkemizde ve dünya genelinde yaşanılan Covid-19 ile ilgili yaşadığımız zor dönemlerde, kendimizi korumak ve daha sağlıklı kalabilmek için, çevremizi korumanın ve temiz tutmanın da hayati önem taşıdığına dikkat çekilerek duyarlılığı arttırmak konusundan yola çıkarak, "Deniz ve Pandemi" teması işlenecek.

KATILIM KOŞULLARI:

1. Türkiye sınırları içerisinde yer alan amatör ve profesyonel film yönetmenleri katılabilir.

2. Yarışmaya katılacak filmler kurmaca, canlandırma, deneysel ve belgesel olarak ayrı kategorilerde değil, tek bir kategoride değerlendirilecektir.

3. Yarışma için yönetmenler filmlerini Karataş ilçesinde çekecektir. Karataş ilçesi ile ilgi daha önceden fikir oluşması bakımından www.maviyengecfestivali.com adresinden bilgi, belge ve görselleri inceleyebileceklerdir.

4. Yönetmen Adana Karataş İlçesine gelirken, kendisi dahil teknik ekibinden en fazla 5 kişi ile çekime katılabilir.

5. Yarışma komitesi, yönetmene yapılacak film ile ilgili kamera ve teknik teçhizat ile amatör oyuncu desteğini sağlayacaktır. Her yönetmenin çekeceği senaryo için, filmin set süresi 2 gün olup, kurgu ve montaj için belirlenen süre ise 1 gündür.

6. Yarışmaya katılacak yönetmenler çekecekleri filmin sinopsisini ve treatmanını festival komitesinin [email protected] adresine ulaştıracaktır.

7. Yarışmaya son başvuru tarihi 16 Ağustos 2021 Pazartesi, Saat: 17:00 olarak belirlenmiştir.

8. Yarışmaya başvuran filmler içerisinde finale kalan senaryoların yönetmeni ve teknik ekibinin yanısıra, danışmanlar eşliğinde çekimleri yapılacak ve kurgulanacaktır. Filmin tüm aşamaları bittikten sonra, yönetmen filmi festival komitesine teslim edecektir.

9. Finale kalan filmler jüri ve halk jürisinin izlemesi için gösterime konulacaktır.

10. Yarışma için üretilecek filmlerin; süresi 10 dk.yı geçmeyecektir.

11. Yarışmada finale kalan filmler, festival komitesi tarafından arşive alınır. Yarışmadan sonraki süreçlerde, yönetmene bilgi verilerek, ticari amaç olmaksızın gösterimleri yapılabilir.

12. Herhangi bir durumda filmin içeriğindeki Telif Hakları konusunda ki tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir. Yarışma Komitesi bu durumdan sorumlu tutulamaz.

13. Yarışmacı başvuruyu yaptığından itibaren katılım koşullarındaki tüm maddeleri kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

ÖDÜLLER:

EN İYİ FİLM : 5.000,00.-TL. ve Ödül Plaketi

HALK JÜRİSİ ÖDÜLÜ : 3.000,00.-TL. ve Ödül Plaketi

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ : Teşekkür Plaketi

14. Jüri tarafından açıklanan sonuçlar kesindir, itiraz edilemez.

15. Jüri ayrıca, isterse en fazla 1 filme akçesiz mansiyon ödülü de verebilir.

DEĞERLENDİRME:

Yarışmanın değerlendirmesi iki aşamalı olarak yapılacaktır.

Ön eleme 3 kişiden, Final jürisi 5 kişiden oluşacaktır.

Finale kalan aday senaryolar www.maviyengecfestivali.comvadresinden duyurulacaktır.

TEKNİK ŞARTLAR:

Başvurular yalnızca online olarak yapılacaktır. Kargo ve posta gönderileri dikkate alınmayacaktır.

Filmlerin görüntü kalitesi teknik olarak eksiksiz olmalıdır. Bozuk ses ve görüntü kalitesinde hazırlanan filmler yönetmene iletilmeden eleme dışı kalacaktır.

YÜRÜRLÜK:

Bu yönetmeliğin hazırlık ve uygulama çalışmaları, 1. Ulusal Mavi Yengeç Kısa

Film Yarışması, Festival Komitesi ve Danışma Kurulu üyelerince yürütülür.

Yönetmelikte belirtilmeyen konularda ki karar yetkisi Yarışma Komitesi’ne aittir.

Yarışmaya katılan katılımcılar yönetmelikte belirtilen bu kuralları kabul ve

taahhüt etmiş sayılır.

BAŞVURU ADRESİ

maviyengeç[email protected]

www.maviyengecfestivali.com