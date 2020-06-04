2-3 kat çıkma izinli yere 14 kat izni verildi

04 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na çağrıda bulunarak inşaat ruhsatının iptal edilmesini istedi. Kumburgaz Mahallesi’nde, Bayburtlu Grup İnşaat tarafından hayata geçirilen bir inşaat projesine bölge sakinleri tepki gösterdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na projeye 18 Eylül 2015’te 3 katlı ve 35 katlı olmak üzere 2 blok için yapı ruhsatı verdi. Büyükçekmece Belediye Başkanlığı projenin çevredeki kentsel dokuyu bozacağı gerekçesiyle İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Mahkeme ruhsatları iptal etti ve karar Bölge İdare Mahkemesi tarafından 18 Nisan 2018’de onandı.

Bayburtlu Grup İnşaat’ın sahipleri yeniden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na müracaat etti ve 25 Aralık 2019’da bu kez 13 ve 14 kattan oluşan 2 blok için yapı ruhsatı aldı.

‘BETONLAŞMA TEHDİDİ’

Büyükçekmece Belediyesi Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Belediyemizce bölge yapılaşma koşullarının çok üzerinde kat adedine sahip olan bu inşaatlar durdurulmuş ve inşaat ruhsatlarının iptali için mahkemeye başvurulmuştur.

Ancak daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 35 katlı inşaat ruhsatı mahkemece iptal edilmiş ve bölge halkının büyük tepkisi ortadan kaldırılmışken tekrar aynı yere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 13 ve 14 katlı inşaat ruhsatları bölge halkının yeniden büyük tepkisine neden oldu” denildi.

Açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a çağrıda bulunularak, şunlar kaydedildi: “Yatay yapılaşmanın hâkim olduğu bu alanda böyle bir yüksek kat uygulaması ileride çok kötü örnek teşkil edecek ve önü alınamaz bir noktaya gidecek, böylece Kumburgaz sayfiye bölgesi de betonlaşma tehdidiyle karşı karşıya kalacaktır.”