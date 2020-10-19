2 bin 500 akademisyenden Cihan Erdal için çağrı
Kanada’daki Carleton Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Cihan Erdal’ın, tez saha çalışmasını sürdürmek üzere İstanbul’da bulunduğu 25 Eylül Cuma günü polis tarafından gözaltına alınmasının ardından başlatılan Cihan Erdal’a Özgürlük (#freecihanerdal) imza kampanyasına iki haftalık bir sürede toplam 2500 akademisyen imza verdi. Kampanyaya destek verenler arasında Enzo Traverso, Judith Butler, Etienne Balibar, Noam Chomsky, Silvia Federici, Toni Negri ve Wendy Brown gibi dünyaca ünlü birçok akademisyen bulunuyor.
Akademisyen Cihan Erdal, 25 Eylül Cuma günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 7 ilde 82 kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonrası Kobani eylemlerine ilişkin operasyonda gözaltına alındı. Kanada’daki Carleton Üniversitesi öğrencileri, Cihan Erdal’ıntutukluğunun ilk gününden bu yana çok sayıda açıklama yaptı. Cihan Erdal’ın tez danışmanı Prof. Jackie Kennelly ise hafta başında Kanada medyasına yaptığı açıklamada, öğrencisinin Türkiye’deki aktif politikanın içinde uzun yıllardır yer almadığını vurguladı ve durumdan endişeli olduğunu ifade etti.
Erdal'ın, Kanada’nın en büyük araştırma bursu olan Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Konseyi Fonu ve Ontario Eyaleti Doktora Bursu’nu bu yıl aynı anda almaya hak kazanmış olan tek akademisyen olduğu belirtildi.
Avrupa’daki gençlik kültürleri üzerine çalışan Cihan Erdal’a Kanada başta olmak üzere Avrupa ve Amerika'dan destek açıklamaları yapıldı. Kamu Çalışanları Ulusal Sendikası, Kanada Öğrenci Federasyonu, Kanada Antropoloji Topluluğu ve Sosyoloji Derneği gibi ülkedeki başlıca sendika ve derneklerin yer aldığı topluluklar, iklim aktivisti, barış savunucusu sosyolog Cihan Erdal’ın serbest bırakılması talebiyle hükümetlerine baskı yapmaya başladılar.
Cihan Erdal’a Özgürlük (#freecihanerdal) imza kampanyası güçlenerek devam ederken Erdal’ın, hukuki durumunun da takip edildiği belirtildi.
İMZA METNİNDE ŞU İFADELER YER ALDI:
"Türkiye hükümetinden Cihan Erdal’ı serbest bırakmasını talep ediyoruz.
Kanada hükümetinden bu sürecin takipçisi olmasını istiyoruz. Haksız ve yersiz bir suçlamaya dayanan bu tutuklama, sosyal bilimler alanında parlak ve genç bir araştırmacının geleceğini riske atıyor. Dünyanın dört bir yanındaki üniversiteleri ve yüksek öğretim kurumlarını Cihan Erdal'ı tam bir özgürlük içinde araştırmalarını sürdürebilmesi için desteklemeye çağırıyoruz."
NE OLMUŞTU?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı verilen Kobani eylemlerine ilişkin operasyon kapsamında akademisyen Cihan Erdal 25 Eylül Cuma günü gözaltına alındı. Kanada’daki Carleton Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Erdal, tez araştırması kapsamında İstanbul’daydı. 2 Ekim Cuma günü Cihan Erdal HDP’nin gözaltına alınan eski MYK üyelerinin de aralarında olduğu 17 kişiyle birlikte tutuklandı.
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