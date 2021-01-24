2 binin üzerinde sahte seyahat belgesi düzenleyen şüpheli tutuklandı

24 Ocak 2021 Pazar, 10:50

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yasadışı göç, kaçakçılık ve sahtecilik suçlarına yönelik soruşturma kapsamında, sahte seyahat belgeleriyle yurtdışına çıkmak isterken yakalanan kişilerin ifadelerinden yola çıkarak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Risk analizi ve güvenlik kameraları görüntülerinde inceleme yapan ekipler, sahte belgeleri düzenleyen şüphelinin 49 yaşındaki Ö.T. olduğunu tespit etti.

Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bulunduğu adrese operasyon düzenleyerek Ö.T'yi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİNİN EVİNDE ÇOK SAYIDA SAHTE BELGE ELE GEÇİRİLDİ

"Doktor" lakabını kullandığı belirlenen şüphelinin evinde yapılan aramalarda, Türk ve yabancı havayolu şirketlerine ait 1000 boarding kartı, farklı ülkelere ait 52 sahte pasaport, 24 sahte gemi adamı belgesi, 34 farklı ülkeye ait oturum kartı, çeşitli ülkelere ait 6 sürücü belgesi, 7 kimlik kartı, 124 farklı ülkeye ait damga, mor ışık cihazı, 9 farklı ülkeye ait seyahat belgesi, 28 pasaport kimlik sayfası, 23 farklı ülkeye ait vize ve 2 hudut kapısı formu ele geçirildi.

Sahte belgeleri 2 bin dolar karşılığında düzenlediği iddia edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İstanbul Havalimanı'nda, son 6 ayda başta pasaport olmak üzere ele geçirilen 2 bin 400 sahte seyahat belgesinin çoğunu düzenlediği belirtilen Ö.T’nin, 2019 aralık ayında İstanbul Havalimanı'ndan aynı uçakla Fransa'nın Nice şehrine gitmek isteyen ve polis ekiplerince yakalanan 34 yolcunun sahte belgelerini de hazırladığı tespit edildi.