2 gol atan Shaqiri: Türkiye'nin zaaflarını biliyorduk
İsviçre'nin 2 golüne adını yazdıran Xherdan Shaqiri, "TÜrkiye'nin ilk 2 maçtaki hatalarını biliyorduk, ona göre çalıştık, şimdi 2. turu bekliyoruz" dedi.
İsviçre'de maç sonrası büyşük sevinç vardı. İsviçre'nin 2 golüne adını yazdıran Xherdan Shaqiri, "Türkiye'nin ilk 2 maçtaki hatalarını biliyorduk, ona göre çalıştık, şimdi 2. turu bekliyoruz" dedi.
İsviçre'de Türk arkadaşları olduğunu anımsatan Shaqiri, "Onları biraz üzmüş olabilirim. Türkiye bu turnuvada iyi değildi, genç bir jenerasyon, bence ileriye bakmalılar" dedi.
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