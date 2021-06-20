2 gol atan Shaqiri: Türkiye'nin zaaflarını biliyorduk

İsviçre'nin 2 golüne adını yazdıran Xherdan Shaqiri, "TÜrkiye'nin ilk 2 maçtaki hatalarını biliyorduk, ona göre çalıştık, şimdi 2. turu bekliyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
20 Haziran 2021 Pazar, 21:08
2 gol atan Shaqiri: Türkiye'nin zaaflarını biliyorduk
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İsviçre'de maç sonrası büyşük sevinç vardı. İsviçre'nin 2 golüne adını yazdıran Xherdan Shaqiri, "Türkiye'nin ilk 2 maçtaki hatalarını biliyorduk, ona göre çalıştık, şimdi 2. turu  bekliyoruz" dedi.

İsviçre'de Türk arkadaşları olduğunu anımsatan Shaqiri, "Onları biraz üzmüş olabilirim. Türkiye bu turnuvada iyi değildi, genç bir jenerasyon, bence ileriye bakmalılar" dedi.


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