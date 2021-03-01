2. İstanbul Golden Film Festivali'ne kısa film başvuruları başlıyor
Bu yıl 18-21 Kasım tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek olan İstanbul Golden Film Festivali, 9 Mart’ta Filmfreeway üzerinden kısa film başvurularını kabul etmeye başlayacak. Festivalde, film festivali ödülü, canlı müzik performansları, üniversite öğrencileri ile atölye çalışmaları ve yurt dışından gelen jüri üyeleri ve katılımcılar için İstanbul turu yer alacak.
Belgesel yönetmeni Eren Çakmak'ın kurucu ve direktör koltuğunda oturduğu 2. İstanbul Golden Film Festivali, 18 ve 21 Kasım tarihleri arasında film gösterimleri ve birçok etkinlikleriyle başlayacak. İstanbul’un tarihi atmosferini ve kültürünü harmanlayan festivalde, birçok yönetmenin kısa filmleri gösterilecek. Yurt dışından ve yurt içinden katılan sanatçılarla söyleşi dizisi gerçekleştirilecek.
Bu yıl ikincisi düzenlenen festivalin programında aynı zamanda; film festivali ödülü, canlı müzik performansları, üniversite öğrencileri ile atölye çalışmaları ve yurt dışından gelen jüri üyeleri ve katılımcılar için İstanbul turu yer alıyor.
9 Mart’ta Filmfreeway üzerinden kısa film başvurularını kabul etmeye başlayacak olan festivalde, kazanan yarışmacılara toplamda 450 dolar para ödülü verilecek. Festival aynı zamanda İstanbul dışından ödül kazanan yönetmenleri İstanbul’da misafir edecek.
Festivale katılım ve katılım koşulları için detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.
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