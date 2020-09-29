2. İzmir Uluslararası Mülteci Filmleri Festivali iptal edildi
2. İzmir Uluslararası Mülteci Filmleri Festivali Covid-19 salgını nedeniyle iptal edildi. Festival Komitesi, festivalin hedefleri ve teması nedeniyle ‘insani temas’ın festival için olmazsa olmaz bir ön koşul olduğunu belirtti.
Halkların Köprüsü Derneği’nin bu yıl ikincisini yapmayı planladığı İzmir Uluslararası Mülteci Filmleri Festivali’nin iptal edildiği açıklandı. Festival ekibi, festivali sanal ortamda düzenlememe kararı aldıklarını duyurdu.
Festival Komitesi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınıyla birlikte, 14-18 Nisan 2020 tarihlerinde Fransız Kültür Merkezi'nde yapılacak film gösterimi, söyleşi ve panelleri ve nisan ayı boyunca Kültürpark Pakistan Pavyonu’nda yapacağımız sergiyi erteleme kararı almıştık. Süreç içerisinde başka kurumların ve dostlarımızın düzenlediği çeşitli festivallerin gösterimlerini online platformlarda düzenlemesi üzerine festival ekibi olarak bizler de bu konuyu kendi içimizde tartıştık. Ancak festivalin gerek hedefleri ve teması, gerek film, söyleşi, panel ve sergi içerikleri gibi etmenler nedeniyle ‘insani temas’ın bizim için olmazsa olmaz bir ön koşul olduğunu düşünüyoruz."
‘SENEYE NİSAN’
"Bu nedenle dünyada ve ülkemizde ciddiyetini halen önemli ölçüde sürdüren Covid-19 salgını sebebiyle festivalimizi arzu ettiğimiz şekilde yapmanın koşullarının bulunmadığına karar verdik. Bu yıl bütün hazırlıklarını tamamladığımız, 42 film, bir panel, bir sergi ve yerli/yabancı film ekipleri ile söyleşilerden oluşan festivalimizi iptal ettiğimizi üzülerek bildiriyoruz. Bu süreçte yoğun bir emek harcayan festival ekibimize, destekçilerimize teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde salgının tamamen sona ermesi umudu ile seneye nisan ayında yapacağımız festivalde görüşmek üzere diyoruz."
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