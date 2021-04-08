2 kez müebbet istenen sanık dışarıda

08 Nisan 2021 Perşembe, 04:00

Basmaz’ın ölümüyle olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 3’e yükseldi. Olayla ilgili 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan 4 sanıktan İbrahim Çakı’nın son duruşmada tahliye edilmesine tepki gösteren Basmaz’ın kızı Şerife Ertuğrul, “Annemi, amcamı ve hamile olan kardeşimi öldürenlerden biri tahliye oldu. Annem, onu bu hale getirenlerin ceza aldığını göremeden öldü” dedi.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde 2 yıl önce meydana gelen olayda Selahattin Çakı, Ahmet Çakı, Mehmet Çakı ve İbrahim Çakı tarla paylaşımı nedeniyle husumetli oldukları Necip Basmaz'ın kullandığı traktörün yolunu keserek kurşun yağdırdı. Saldırıda Necip Basmaz ile silah sesini duyarak amcasının yardımına koşmaya çalışan bir çocuk annesi, iki aylık hamile olan Gülsüm Yıldız da vurularak hayatını kaybetti. Saldırganlar kızının ardından dışarı çıkan Ayşe Basmaz’ı da kurşunlayıp ağır yaraladı. 2 yıldır yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Ayşe Basmaz, önceki gün yaşamını yitirdi.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS



Geçtiğimiz Nisan ayında Kütahya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, “kasten öldürmeye teşebbüsten” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Selahattin Çakı, Ahmet Çakı ve Mehmet Çakı'nın tutukluluğuna devam kararı verilirken, sanık İbrahim Çakı ise infaz yasası kapsamında ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Diğer üç sanık ayrıca, ifadelerinde İbrahim Çakı’nın olmadığını iddia ederken, görgü tanıkları ise İbrahim’in olay yerinde olduğunu söylemişti.

Tahliye olan İbrahim Çakı’nın kendisine ‘katil’ dediği için gerekçesiyle dava açtığı Ayşe Basmaz’ın kızı olan Şerife Ertuğrul, yaşananlara isyan ederek adalet talebini dile getirdi. Ertuğrul, “Amcamı, hamile kız kardeşimi ve annemi öldürdüler. Sanıklardan biri, tahliye olur olmaz bana dava açtı. Yaşadığım acının tarifi yok, ailemi yok ettiler. Sanıkların, hak ettiği cezayı almalarını istiyorum. Annem, onu bu hale getirenlerin ceza aldığını göremeden öldü. Bu insanlar daha doğmamış bir cana kıydı. Bu ülkede hala adaletin olduğunu, sanıklara verilenler cezalarla gösterilmesini istiyorum” dedi.