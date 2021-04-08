2 kez müebbet istenen sanık dışarıda
Kütahya’da 22 Temmuz 2019’da tarla paylaşımı nedeniyle iki aile arasında çıkan tartışma sırasında silahla vurularak ağır yaralanan ve 2 yıldır yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Ayşe Basmaz yaşamını yitirdi.
Basmaz’ın ölümüyle olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 3’e yükseldi. Olayla ilgili 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan 4 sanıktan İbrahim Çakı’nın son duruşmada tahliye edilmesine tepki gösteren Basmaz’ın kızı Şerife Ertuğrul, “Annemi, amcamı ve hamile olan kardeşimi öldürenlerden biri tahliye oldu. Annem, onu bu hale getirenlerin ceza aldığını göremeden öldü” dedi.
Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde 2 yıl önce meydana gelen olayda Selahattin Çakı, Ahmet Çakı, Mehmet Çakı ve İbrahim Çakı tarla paylaşımı nedeniyle husumetli oldukları Necip Basmaz'ın kullandığı traktörün yolunu keserek kurşun yağdırdı. Saldırıda Necip Basmaz ile silah sesini duyarak amcasının yardımına koşmaya çalışan bir çocuk annesi, iki aylık hamile olan Gülsüm Yıldız da vurularak hayatını kaybetti. Saldırganlar kızının ardından dışarı çıkan Ayşe Basmaz’ı da kurşunlayıp ağır yaraladı. 2 yıldır yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Ayşe Basmaz, önceki gün yaşamını yitirdi.
KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS
Geçtiğimiz Nisan ayında Kütahya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, “kasten öldürmeye teşebbüsten” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Selahattin Çakı, Ahmet Çakı ve Mehmet Çakı'nın tutukluluğuna devam kararı verilirken, sanık İbrahim Çakı ise infaz yasası kapsamında ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Diğer üç sanık ayrıca, ifadelerinde İbrahim Çakı’nın olmadığını iddia ederken, görgü tanıkları ise İbrahim’in olay yerinde olduğunu söylemişti.
Tahliye olan İbrahim Çakı’nın kendisine ‘katil’ dediği için gerekçesiyle dava açtığı Ayşe Basmaz’ın kızı olan Şerife Ertuğrul, yaşananlara isyan ederek adalet talebini dile getirdi. Ertuğrul, “Amcamı, hamile kız kardeşimi ve annemi öldürdüler. Sanıklardan biri, tahliye olur olmaz bana dava açtı. Yaşadığım acının tarifi yok, ailemi yok ettiler. Sanıkların, hak ettiği cezayı almalarını istiyorum. Annem, onu bu hale getirenlerin ceza aldığını göremeden öldü. Bu insanlar daha doğmamış bir cana kıydı. Bu ülkede hala adaletin olduğunu, sanıklara verilenler cezalarla gösterilmesini istiyorum” dedi.
Video Haberler
- Konya'da uçağın düşme anı kameraya böyle yansıdı
- AKP'li vekil TBMM kürsüsünde fenalaştı
- Beşiktaş'ta silahlı çatışma kamerada
- Antalya'da kan donduran cinayet
- Trafikte Yok artık dedirten görüntüye ceza yağdı
- Erdoğan öyle bir gaf yaptı ki...
- Taciz şüphelisini köpek yakaladı, esnaf dövdü
- Azgın sular danayı yuttu
- Gelen sesin kaynağı duvar delinince ortaya çıktı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a olay gönderme
En Çok Okunan Haberler
- Son ankette çarpıcı sonuçlar
- Sosyal medyanın gündemine oturan diyalog
- Kanal İstanbul'da arazi alanların listesi yayınlandı
- Erdoğan öyle bir gaf yaptı ki...
- Meteoroloji duyurdu: Bu akşam başlıyor
- 'Bu kişi Erdoğan'ın koruması mıdır?'
- Rusya'dan kritik 'Kanal İstanbul' ve 'Montrö' açıklaması
- Millet İttifakı çatlatırken!
- Özgür Özel'den Erdoğan ve Soylu'ya çok sert ifadeler
- Yahya Üstün 41’inci şirkete de yönetim kurulu üyesi oldu