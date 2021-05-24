2. Lig'e düşen Akhisarspor'un "Düşme kaldırılsın" talebi tepki çekti
TFF 2. Lig'e düşen Akhisarspor'un, bir sosyal medya hesabının "ligden düşme kaldırılsın" önerisine destek vermesi tepki çekti.
TFF 1. Lig'den 2. Lig'e düşen Akhisarspor, küme düşmenin 1 yıl daha kaldırılmasıyla ilgili kampanyaya katıldı. Bir sosyal medya sayfası tarafından başlatılan kampanyada Süper Lig, 1. Lig ve diğer alt liglerden düşen takımların logoları paylaşılıp koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle geçen sezon olduğu gibi tüm liglerde küme düşmenin 1 sene daha ertelenmesi istendi.
Akhisarspor da çağrıyı kulübün resmi sosyal medya sayfalarından paylaştı. Akhisarspor gibi yine 1'inci Lig'den düşen Ankaraspor ile 2'nci Lig'e veda eden Elazığspor gibi kulüpler de çağrıyı kendi sayfalarından tekrarladı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan küme düşmenin tekrar ertelenmesi çağrısı sosyal medyada birçok kulüp taraftarından destek değil, tepki aldı.
Akhisarspor 2019'da da Süper Lig'den düşmenin acısını yaşamıştı.
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