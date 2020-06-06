2 lira için çıktı 799 lira ceza yedi!
Mersin’in Tarsus ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen dışarı çıkarak 2 liralık karsambaç tatlısı yiyen 66 yaşındaki Mehmet Toprak'a 799 lira ceza yazıldı.
Mersin’in Tarsus ilçesinde, 66 yaşındaki Mehmet Toprak sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen karsambaz tatlısı yemek için dışarı çıktı.
“HAYATIMIN EN PAHALI TATLISINI YEDİM”
Toprak, polis denetimine takıldı. 2 liralık karsambaç tatlısı yemek için dışarı çıkan Toprak'a 799 lira ceza yazıldı. Polislere itiraz etmesine rağmen cezadan kurtulamayan Toprak, “Hayatımın en pahalı karsambacını yedim” ifadelerini kullandı.
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