2 lira için çıktı 799 lira ceza yedi!

Mersin’in Tarsus ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen dışarı çıkarak 2 liralık karsambaç tatlısı yiyen 66 yaşındaki Mehmet Toprak'a 799 lira ceza yazıldı.

(DHA)
06 Haziran 2020 Cumartesi, 16:54
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Mersin’in Tarsus ilçesinde,  66 yaşındaki Mehmet Toprak sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen karsambaz tatlısı yemek için dışarı çıktı. 

“HAYATIMIN EN PAHALI TATLISINI YEDİM”

Toprak, polis denetimine takıldı. 2 liralık karsambaç tatlısı yemek için dışarı çıkan Toprak'a 799 lira ceza yazıldı. Polislere itiraz etmesine rağmen cezadan kurtulamayan Toprak, “Hayatımın en pahalı karsambacını yedim” ifadelerini kullandı.


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