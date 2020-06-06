2 lira için çıktı 799 lira ceza yedi!

06 Haziran 2020 Cumartesi, 16:54

Mersin’in Tarsus ilçesinde, 66 yaşındaki Mehmet Toprak sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen karsambaz tatlısı yemek için dışarı çıktı.

“HAYATIMIN EN PAHALI TATLISINI YEDİM”

Toprak, polis denetimine takıldı. 2 liralık karsambaç tatlısı yemek için dışarı çıkan Toprak'a 799 lira ceza yazıldı. Polislere itiraz etmesine rağmen cezadan kurtulamayan Toprak, “Hayatımın en pahalı karsambacını yedim” ifadelerini kullandı.