2 milyar liralık imza: İşi 6 gün önce kurulan şirkete verdiler
2 milyarlık yatırımla kurulan Filyos Endüstri Bölgesi’ni yönetecek şirket, ihale yapılmadan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın tek imzasıyla belirlendi. Diğer talipliler ortada kaldı.
Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'ne bağlı Filyos Beldesi'nde, 1900 hektarlık alan üzerine kurulacak ve 2 milyar liralık kamu yatırımı yapılması planlanan Filyos endüstri bölgesinin yönetimi ve işletmesinin tek bir bakan imzasıyla Tosyalı Holding'e verildiği ortaya çıktı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, başka talipli çıkmadığı için işi Tosyalı Holding'in şirketine verdiğini savundu.
Ancak CHP Milletvekili Ünal Demirtaş, “Karabük Demir Çelik Fabrikası bu işe talipti. Kamuoyuna duyurulsaydı, başka talipliler de çıkardı. Milli projenin milletten gizlenerek 6 gün önce kurulmuş bir şirkete verilmesi kabul edilemez” dedi.
Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Karadeniz'de bulunduğu iddia edilen doğalgazın lojistik üssü olacak Filyos limanının yönetiminin de Tosyalı Holdinge verileceği iddia ediliyor.
DEMİRTAŞ: İŞİ 6 GÜN ÖNCE KURULAN ŞİRKETE VERDİLER
CHP Milletvekili Ünal Demirtaş, 22 Mart 2019'da İskenderun'da Fuat Tosyalı ve ortaklarıyla birlikte Tosyalı Filyos Endüstri Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi isminde bir şirket kurulduğunu belirtti.
Demirtaş, bu şirketin 6 gün sonra Filyos Endüstri Bölgesi'nin Yönetici Şirketi olarak yetkilendirilme talebinde bulunduğunu ve işi aldığını söyleyerek, “Şirketi İskenderun'da kuruyorlar, işi alıyorlar. Zonguldak nere, İskenderun nere” dedi.
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