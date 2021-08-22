2 oğlunu 12 saat arayla Covid-19’dan kaybeden anne aşı vurulma çağrısında bulundu
Florida'da yaşayan Lisa Brandon’ın 41 ve 35 yaşındaki 2 oğlunu Covid-19 nedeniyle kaybetti. Anne daha sonra yaptığı açıklamada, aşı olma çağrısında bulundu.
Lisa Brandon’ın koronavirüse yakalanan iki oğlu Aaron ve Free Jaggi, 12 ve 13 Ağustos’ta 12 saat arayla hayatlarını kaybettiler. Hastaneye kaldırıldıktan 12 gün sonra hayatını kaybeden kardeşlerin önce koronavirüse daha sonra da zatürreye yakalandıkları belirtildi.
Daily Mail’de yer alan habere göre, aşılanmayan iki kardeşin Covid-19’a yakalandıktan sonra durumlarının ciddileştiği aktarıldı. Kardeşlerin, yoğun bakım ünitesine yatırıldıktan sonra solunum cihazına bağlandıkları aktarıldı.
Moderna aşısı vurulan anne Brandon, koronavirüsü hafif şekilde atlattı. Anne, iki oğlunun aşılanmadığını söyleyerek insanları aşı yaptırmaya çağırdı. Brandon demecinde, "Bu bir ebeveynin en kötü kâbusu" dedi.
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