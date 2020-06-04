20 Haziran’da yapılacak liselere geçiş sınavı için son taktikler

04 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Kâğıt üzerinden çok sayıda deneme çözülmesi, odak noktasının yapılamayan sorular olması da öğrencilere tavsiye edilen çalışma teknikleri arasında. Son iki haftada yapılacak her çalışmanın, atılacak her adımın, ruhsal, bedensel ve zihinsel kazanımların çok değerli olduğunu vurgulayan Üsküdar SEV Ortaokulu Rehberlik Bölümü’nden uzmanlar; LGS’ye hazırlanan 8. sınıf öğrencilerine son iki haftayı nasıl değerlendirmeleri ve sınav anında nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda önerilerde bulundu:

KÜÇÜK NOTLAR-ÖZETLER ÇIKARTIN:

Bütün dersleri baştan sona tek tek okuyup çalışmak yerine; hafızanızı tetikleyen ana başlıkları ve konularla ilgili önemli noktaları her bir ders için ayrı ayrı kâğıtlara not alıp, sık sık okuyun. Böylece zamanı daha verimli kullanmış olursunuz.

KENDİNİZİ DENEMEKTEN KORKMAYIN:

Kâğıt üzerinden çok deneme çözün. Deneme sınav sonuçlarına bakarak, gerçek sınavla ilgili kendiniz ile ilgili olumsuz duygulara girmeyin. Adı üstünde gerçek değil sadece deneme!

DENEMELERİ ZAMANLI ÇÖZÜN:

Odak noktanız yapamadığınız sorular olsun. Denemelerinizi çözerken zamanlı çözmeniz, yanıtları kodlamanız ve turlama tekniğini de kullanarak çözdüğünüz denemelere sınav havası katmanız çok iyi olacaktır.

YANLIŞ/BOŞ SORULARA TEKRAR BAKIN:

Derslerinizde ve çözdüğünüz testlerde zorlandığınız veya yanlış yaptığınız soruları gözden geçirip tekrar çözün. Gerektiğinde öğretmenlerinizden yardım alarak bilgilerinizi pekiştirin. Boş bıraktığınız ve yanlış cevapladığınız sorulardan öğreneceğiniz detaylar bu süreçte çok çok önemlidir.

SÜPÜRME TEKNİĞİNE BAŞLAYIN:

Süpürme tekniği ile soru çözme sistemini uygulayabilirsiniz. Son öğrenilen konulardan en az iki, diğerlerinden birer test çözerek, tüm konularla ilgili detayları daha net bir şekilde hatırlayabilirsiniz.

HATA DEFTERİNİZ OLSUN:

Çalışırken yaptığınız yanlışlarla ilgili hata defteri tutup, sınavlardan önce bu deftere bakıp yaptığınız hataları analiz edin. Süreç içerisinde çözülemeyen her soruyu öğretmeninize sorun; böylece eksik kazanımları kapatabilirsiniz.

GEÇ SAATLERDE ÇALIŞMAYI BIRAKIN:

Beslenmenize dikkat edin. Abartılı yemekler ve uzun süredir yemediğiniz yiyecekleri tüketmekten kaçının. Bu son süreçte sağlıklı uyku düzeninize vücudunuzun alışması gerekiyor. Gece geç saatlere kadar çalışmayı bırakmalısınız. En az 8-9 saat uyku ile sabah 08.30’da uyanacak şekilde günlük uyuma düzenine geçmiş olmanız gerekiyor.

AĞIR SPORLARDAN UZAK DURUN:

Bu süreçte fiziksel sağlığınız da ruhsal sağlığınız kadar önemli. Sınavdan önce sakatlanma vb. durumlarla tüm emeklerinin boşa gitmemesi için ağır sporlardan uzak durmalısınız.

SINAVDAN ERKEN ÇIKMAYIN

BELGELERİNİZ HAZIR OLSUN:

Sınav günü yanınızda götürmeniz gereken nüfus cüzdanı, sınav giriş belgesi, yumuşak uçlu kurşun kalemleri ve silgiyi önceden hazırlayın, yanınıza almayı unutmayın.

YARIM SAAT ERKEN GİDİN:

Sınav saatinden yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmanızda fayda var; böylece sınav yerine geç kalma stresi yaşamamış olursunuz.

ÇÖZEMEDİĞİNİZE İŞARET KOYUN:

Sorularla inatlaşmayın; sınavda çözmekte zorlandığınız soruların yanına ufak bir işaret koyarak geçin, daha sonra vaktiniz kalırsa tekrar kontrol edin.

GRUP KODLAMA YAPMAYIN:

Optik kodlama konusunda dikkatli davranın. Kitapçıkta çözdüğünüz her sorudan sonra, optik cevap kâğıdına yanıtınızı mutlaka işaretleyin.

SÜREYİ SONUNA KADAR KULLANIN:

Sınavda size verilen süreyi sonuna kadar kullanın. Sınavı erken bitirenlere ekstra puan verilmediğini unutmayın.

BUNALINCA NEFES EGZERSİZİ:

Sınavda heyecanlandığınızı hissettiğinizde, oturma pozisyonunuzu değiştirin, omuzlarınızı dikleştirin ve arkanıza yaslanın. Burnunuzdan nefes alın, içinizden üçe kadar sayın, nefesinizi tutun ve bırakın.

SINAVA KOL SAATİYLE GİRİN:

Sınavda en önemli noktalardan biri süre kullanımı. Sınav günü akıllı saat özelliği olmayan bir kol saati kullanın.

TURLAMA TEKNİĞİNDEN ŞAŞMAYIN:

Sınavda “Turlama Tekniği”ni kullanın. Bu teknikle, öncelikle kuvvetli olduğunuz bildiğiniz dersleri çözerek sınava başlayabilir, bu sayede zaman ve enerji kullanımınızı dengeleyebilirsiniz.

LGS İÇİN İKİ YENİ ÖNLEM

Milli Eğitim Bakanlığı’nca 20 Haziran 2020 tarihinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavda öğrencilerin sağlığının korunması için iki yeni önlem daha alındı. Önceki yıllarda sınavdan 1 saat sonra öğrenciler tarafından alınan soru kitapçıkları, bu yıl bir karmaşaya neden olarak sosyal mesafenin ihlal edilmesi olasılığının ortadan kaldırılması için öğrencilere 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren geri verilecek. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını dağıtan sınav görevlileri cerrahi eldiven kullanacak. Sınavın sağlık açısından güvenli yapılabilmesi için her türlü önlemin alındığını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şöyle konuştu: “Sınav yapılacak tüm okul binalarının temizlik ve dezenfeksiyonunu yapıyoruz. Daha önce duyurduğumuz gibi sınav günü okul girişlerinde öğrencilerimizin ellerini dezenfekte edecek ve ücretsiz maske dağıtacağız. Şimdi sınav süreci ile ilgili iki önlemi daha hayata geçirme kararı aldık. Buna göre sınavdan sonra sosyal mesafeyi ortadan kaldıracak bir kargaşaya meydan vermemek için soru kitapçıklarını sınav sonrasında dağıtmayacağız. Velilerimiz isterse 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren çocuklarının soru kitapçıklarını okullardan alabilirler. Ayrıca, sınav evraklarına sınav görevlilerinin elle temasını önlemek için soru kitapçıkları ve cevap anahtarları cerrahi eldiven kullanılarak dağıtılacak ve toplanacak. Arkadaşlarımız süreci tekrar tekrar gözden geçiriyorlar. İhtiyaç duyulan başka bir önlem olursa hemen kararını alıp kamuoyu ile paylaşacağız. Tüm ailelerimiz ve çocuklarımız müsterih olsunlar. Bakanlığımızın tüm birimleri süreci yakinen takip ediyorlar.”