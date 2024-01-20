20 Ocak BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 02:03

Güncelleme: 20.01.2024 - 02:03

BOLU ilinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBASLAR, AKBAŞLAR, DERE, DODORAZ, DOLAYÜZ, GELINÖZÜ, GELİNÖZÜ, KARACAKAYA, KARŞIKÖY, KAYGANA, MUSALLA, ORMANPINAR, SEYRANCIK, YILDIRIM BAYAZID mahallelerinde AKBASLAR MAHALLE YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BOLU NALLIHAN YOLU, ÇİFTLİK 1. SK., DERE MAHALLE YOLU, DODORAZ MAHALLE YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ AKBAŞLAR, DOLAYÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ YOLU, DOLAYÜZ MAHALLE YOLU, GELINÖZÜ KÖY YOLU, GELİNÖZÜ KÖYÜ ALIÇ MAH., GELİNÖZÜ KÖYÜ YOLU, HASAN KAHYALAR KÜME EVLER, KABACADİBİ KÜME EVLER, KARŞIKÖY KÖYÜ YOLU, MERKEZ KÜME EVLER, MUDUNU 3.NOLU TOKİ YOLU, ORMANPINAR KÖYÜ YOLU, ORMANPINAR_YAYLACILAR MAH, PAZARYERİ SK., POYRAZ 1. SK., ŞAMULALAR ÇİFTLİĞİ KÜME EVLER, YUKARI KARACAKAYA, YUKARI KARACAKAYA KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAKUPLAR, YENİKÖY, YUKARISOKU mahallelerinde 712 SK., ARÇELIK SK., ARÇELİK SK., ÇELE CD., YAKUPLAR KÖYÜ YOLU 6609, YENİKÖY-3. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.