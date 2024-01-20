20 Ocak BOLU MUDURNU elektrik kesintisi: MUDURNU ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
BOLU MUDURNU ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. MUDURNU'de 20 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte MUDURNU mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
BOLU MUDURNU ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MUDURNU ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MUDURNU mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MUDURNU ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBASLAR, AKBAŞLAR, DERE, DODORAZ, DOLAYÜZ, GELINÖZÜ, GELİNÖZÜ, KARACAKAYA, KARŞIKÖY, KAYGANA, MUSALLA, ORMANPINAR, SEYRANCIK, YILDIRIM BAYAZID mahallelerinde AKBASLAR MAHALLE YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BOLU NALLIHAN YOLU, ÇİFTLİK 1. SK., DERE MAHALLE YOLU, DODORAZ MAHALLE YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ AKBAŞLAR, DOLAYÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ YOLU, DOLAYÜZ MAHALLE YOLU, GELINÖZÜ KÖY YOLU, GELİNÖZÜ KÖYÜ ALIÇ MAH., GELİNÖZÜ KÖYÜ YOLU, HASAN KAHYALAR KÜME EVLER, KABACADİBİ KÜME EVLER, KARŞIKÖY KÖYÜ YOLU, MERKEZ KÜME EVLER, MUDUNU 3.NOLU TOKİ YOLU, ORMANPINAR KÖYÜ YOLU, ORMANPINAR_YAYLACILAR MAH, PAZARYERİ SK., POYRAZ 1. SK., ŞAMULALAR ÇİFTLİĞİ KÜME EVLER, YUKARI KARACAKAYA, YUKARI KARACAKAYA KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan Şimşek'e talimat!
- 'Bu olaydan sonra kılını kıpırdatmaz'
- Tuğba Özay'ın 'Alper Gezeravcı' yorumu gündem oldu
- 'Concon'lu yoruma yanıt gecikmedi!
- 'Günah keçisi ilan edip, yalnızlığa ittiler'
- Komiser ailesini katletti ardından intihar etti!
- Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü: İstikbal göklerdedir
- İktidarda Gaye Erkan sessizliği...
- Metruk evde asılı bulunmuşlardı: Bakanlıktan açıklama
- Erdoğan'a 'yalnızlık' yanıtı