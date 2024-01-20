20 Ocak DÜZCE ÇİLİMLİ elektrik kesintisi: ÇİLİMLİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 02:03

Güncelleme: 20.01.2024 - 02:03

DÜZCE ÇİLİMLİ ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ÇİLİMLİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ÇİLİMLİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

ÇİLİMLİ ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAFYAYLA mahallelerinde KAFYAYLA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIÇKIBAŞI, ÇALILIK, DÜVERDÜZÜ, ESENLİ, HIZARDERE, İSHAKLAR, KİRAZTARLA, KÖYÜN KENDİSİ, KUŞOĞLU, N KENDISI, SARIMEŞE, SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ, ULUCAMİ, YENİ, YENİVAKIF mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 822., AKÇAKOCA, BIÇKIBASI, BIÇKIBAŞI KÖYÜ YOLU, ÇALILIK, ÇALILIK KÖYÜ YOLU, DERE SK., DÜVERDÜZÜ KÖYÜ İÇ YOLU, DÜVERDÜZÜ KÖYÜ YOLU, ESENLI, ESENLİ KÖYÜ YOLU, HIZARDERE, HIZARDERE KÖYÜ YOLU, ISHAKLAR, İSHAKLAR KÖYÜ YOLU, KAFYAYLA, KARADERE SK., KIRAZTARLA, KİRAZTARLA KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI, KUSOGLU, KUŞOĞLU KÖYÜ YOLU, MERKEZ, SARIMESE, SARIMEŞE KÖYÜ YOLU, SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ CD., SÖĞÜTLÜ CD.Sİ SK., SÖĞÜTLÜ KÖYÜ İÇ YOLU, SÖĞÜTLÜ KÖYÜ YOLU, ŞEHİT FİKRET ÖZTÜRK CD., YENİVAKIF KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.