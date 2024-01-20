20 Ocak DÜZCE MERKEZ elektrik kesintisi: MERKEZ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 02:03

Güncelleme: 20.01.2024 - 02:03

DÜZCE MERKEZ ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MERKEZ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MERKEZ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MERKEZ ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR mahallelerinde 2554. SK., 2558. SK., 2567. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, FATIH, FATİH mahallelerinde 1107., 2554., 2555. SK., 2557. SK., 2665., D100 KARAYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE mahallelerinde 1 CD., 13. CD., 307., 311., 317., 319., 321., 323., 325., BEYKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALLICA, CUMA, DEGIRMEN, DEPO, GÖLORMANI, HAKKI HOCA, KALYONCU, KARAÇAVUS, KARASAKAL, NUSRET YILMAZ, SOSE ALTI, ŞOSE ALTI mahallelerinde AYDINPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, BALLICA KÖYÜ İÇ YOLU, CUMA, ÇINARLI KÖYÜ İÇ YOLU, ÇINARLI KÖYÜ YOLU, DEGIRMEN, DEPO, GÖLORMANI KÖYÜ YOLU, KALYONCU, KARAÇAVUS, KARASAKAL, NUSRET YILMAZ, PARK İÇİ YOLU, SOSE ALTI, YAYLAKAPI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde KONAKLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 15:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YENİ KARAKÖY mahallelerinde YENI KARAKÖY, YENİKARAKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 1030. BULVAR, 951., 982. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde CUMHURİYET CD., KONURALP 208., KONURALP 261., KONURALP 650., KONURALP MUHACİRLER SK., KONURALP SANTIYE, KONURALP ŞANTİYE, KONURALP ŞANTİYE SK., KONURALP TAŞLIK, KONURALP TEPECİK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTEPINARLAR, ÇİFTEPINARLAR, DÜZ, MERKEZ, SEHIT mahallelerinde DÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZKÖY KÖYÜ YOLU, KONURALP 170., KONURALP AKÇAKOCA, KONURALP ESER, KONURALP ESER SK., KONURALP HİLMİ SÖNMEZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, DERELİTÜTÜNCÜ mahallelerinde 1904. SK., 1905. SK., 1906. SK., 1921. SK., 1922. SK., 1923. SK., 1925. SK., 1927. SK., 1928. SK., 1929. SK., 1935., 198. SK., AYDIN DEMİR SK., BAYKUL, D 100 KARAYOLU CD., DEMIR, DEMİR SK., GÖRGÜLÜ, GÖRGÜLÜ SK., HACI MEVLÜT SİVRİOĞLU CD., KÖŞE SK., TÜTÜNCÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLAKAPI, YILANKAYA mahallelerinde GÖLORMANI KÖYÜ İÇ YOLU, HAKKI HOCA, Uavtede Yok, YILANKAYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI ALİLER, KAZUKOGLU, KUYUMCUHACIALI, KUYUMCUHACIALİ mahallelerinde 3920., 3920. SK., 4155. SK., 4171., 4172. SK., 4173., 4182. SK., 4183. SK., 4189., 4190., 4191. SK., 4192. SK., 4193., 4195., 4196., 4197., 4199., 4199. SK., KUYUMCU HACI ALİ KÖY İÇİ YOLU, MERKEZ HACIALİLER SK., ZAHID KEVSERI, ZAHİD KEVSERİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI mahallelerinde 2339. SK., 2399. SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI, YAHYALAR mahallelerinde 2400. SK., 2415. SK., DÜZCE TOKİ METEK KONUTLARI, MERKEZ YAHYALAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI mahallelerinde 2401. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMZA, KARAÖMER mahallelerinde AYBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, HAMZA, KARAÖMER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.