20 Ocak DÜZCE YIĞILCA elektrik kesintisi: YIĞILCA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
DÜZCE YIĞILCA ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. YIĞILCA'de 20 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte YIĞILCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
DÜZCE YIĞILCA ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında YIĞILCA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte YIĞILCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
YIĞILCA ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOCAOĞLU, PINARCIK, TAVUKPINARI, YUKARI mahallelerinde ÇAMLI KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLI KÖYÜ YOLU, KOCAOĞLU KÖYÜ YOLU, PINARCIK, TAVUKPINARI, YUKARI AKÇAÖREN, YUKARI1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
YIĞILCA ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETÇILER, AHMETÇİLER, ATATÜRK, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, TIRAŞLAR mahallelerinde AHMETÇILER/1, AHMETÇİLER, AHMETÇİLER CD., ALACAPINAR SK., ALAPLI YIĞLICA YOLU, ALAPLI YOLU, ALAPLI YOLU SK., ARA SK., ARPALIK SK., AZIZLER, AZİZLER SK., ÇAYIRALTI SK., DR. DEVLET BAHÇELI, HACI ASIM 2, HEBELER YOLU SK., KALICI KONUTLAR, KALICI KONUTLAR KÜME EVLER, KEDI PINAR 4, KEDİ PINAR SK., MERT, MILLI EGEMENLIK1, MİLLİ EGEMENLİK CD., PAZAR SK., RIDVAN ALTUN SK., YENİYOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
YIĞILCA ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 10:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVUTLUK, DİBEKTAŞ, KURUHÜSEYIN, MERKEZ, OSMANCIK, YENİYER mahallelerinde AVUTLUK, DIBEKTAS MERKEZ, DİBEKTAŞ KÖYÜ İÇ YOLU, DİBEKTAŞ KÖYÜ YOLU, KURUHÜSEYIN, OSMANCIK, YENIYER MERKEZ, YENİYER KÖYÜ İÇ YOLU, YENİYER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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