20 Ocak İSTANBUL BAĞCILAR elektrik kesintisi: BAĞCILAR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 01:56

Güncelleme: 20.01.2024 - 01:56

İSTANBUL BAĞCILAR ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BAĞCILAR ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BAĞCILAR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 903., 904., 912., 916., 923., 940., OSMAN GAZİ, ÇARŞI sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1393., 1394., 1408. sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ERKILIÇ, KARAGÖZ, NİLSU sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1471., 1472., 1473., 1474., 1475., 1476., 1478., 1480., 1481., 1484., 1485., 1488., 1489., 1491., CAMİ YOLU, GÜLBAHAR sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2030., 2031., 2041. sk / SANCAKTEPE mah 885., OSMAN GAZİ sk / ÇINAR mah 832., 836., 841., 842., 843., 844., 873., 874., 875., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., FATİH, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 20/01/2024 10:00:00 - 20/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.