20 Ocak İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 01:56

Güncelleme: 20.01.2024 - 01:56

İstanbul ilinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah KORUK, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, URGAN, ÇAMPINAR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1447. sk / YAYLA mah BAL, CAMİ, EMRE, FİRUZE, KADER, KONAK, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SEDA, ZÜMRÜT, ÇINAR sk bölgelerinde 20/01/2024 10:00:00 - 20/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-RÜSTEMPAŞA mah HASIRCILAR, MARPUÇÇULAR, SABUNCUHANI, TAHMİS sk / TAHTAKALE mah CÖMERTTÜRK, FINDIKÇILAR, HASIRCILAR, SABUNCUHANI, TAHTAKALE, TOMRUK sk bölgelerinde 20/01/2024 00:00:00 - 20/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah DAĞÜSTÜ, IHLAMUR, KORU ÜSTÜ, TAŞLIBAYIR, YETKİN sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah KATAR sk bölgelerinde 20/01/2024 10:00:00 - 20/01/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah ATATÜRK, FİKRET GÜNDOĞAN, HACI MAHMUT ÇEŞME sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BAŞKIŞLA, BEDİR, EKİNÖZÜ, ELMALIK, EMİNLER, ERENKAVAK, GÖZTEPE, GÜLDERE, KARACAÖREN, KARTALBEY, KIZILKURT, NARLIDERE, PAŞABAĞI, TUNCAY, ZAĞNOSPAŞA, ZEN, ÖZYURT, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah BÜLBÜL, FEVZİ ÇAKMAK, KARAMUSTAFA, İSMAİL ÖZTUNCA sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah tpao tesisleri sokak bölgelerinde 20/01/2024 13:00:00 - 20/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce ALİPAŞA MAHALLESİ tpao tesisleri sokak bölgelerinde 20/01/2024 13:00:00 - 20/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah KORCAN, TEOMAN, ŞEFİKA, TİRYAKİ, ETHEM sk bölgelerinde 20/01/2024 14:00:00 - 20/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah RIZA KÜÇÜKOĞLUPAŞA sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DOĞANDERE, DÜNÜR, ESKİ BEŞİKTAŞ, FASIL, GEBZELİ, GÖRGÜLÜ, HARPUT, IŞIL, KUMLU, NİŞANE, PINAR, SELEN, TOPRAKBASTI, TÜMLEÇ, UMERA, YADİGAR, ZEMHERİ, ÇAĞLAR, ÇİFTLİK sk / TALATPAŞA mah ABDÜLGAZİ, ACARSOY, ADAGÜLÜ, AKIŞLI, AKÇALI, ALAGÖZ, ALAKOÇ, ALEYNA, ANKA, ASLANGAZİ, AYDOS, AYDOĞAN, AYGÜL, BAYINDIR, BERCESTE, BEYÖZÜ, DAMLAPINAR, DARIVERDİ, DÜNÜR, DİŞÇİ, EKİN, EMİRGAZİ, ERDEM, ERTAN, FERHAT, GÜLBAŞAK, GÜLDİBİ, GÜLDİKEN, GÜLYAZI, GÜNBAŞI, GÜNBEYLİ, GÜNGÖREN, GÜNTEPE, GÜNYOLU, GÜNYÜZÜ, HANIMELİ, HİCRET, KARACA, KARAKOL, KESKİNGİL, KONUKLU, NACİBEY ÇIKMAZI, NURSİMA, OKTAY, REİS, SARIBUĞDAY, SARIBUĞDAY ÇIKMAZI, SARITAŞ, SEMAVER, SEMAVİ, SONGÜL, SUNA, SİNCAP, TANYELİ, TOKDEMİR, UÇANKUŞ, YAVUZTÜRK, YAYLIM, YAŞARLI, YAŞAYANLAR, YENİHAN, YEŞİLAY, YURTBEY, ZÜMRE, ÇAĞLAR, ÇELEBİ, ÖZTEKİN, ÖZTOPRAK, ÖZVEREN, İPEKKUŞAĞI, İŞBİLİR, ŞAHİN, ŞİRİNCE sk bölgelerinde 20/01/2024 00:01:00 - 20/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, ARİFE, BAŞAK, BİLEK, ESER, GONCA, GÜL, HASDAL, HİLAL, ILICA, KAFKAS, OSMANGAZİ, SAFA, SARE, SÖYLER, TUĞBA, YUNUS sk bölgelerinde 20/01/2024 01:00:00 - 20/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce -ÇAĞLAYAN mah sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce -ÇAĞLAYAN mah sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah HİRA sk / ÇAĞLAYAN mah TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah EĞİTİM, MANOLYA, TAŞOCAĞI, YURT sk bölgelerinde 20/01/2024 10:00:00 - 20/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CEM, FATİH, GÜVEN, OSMAN PAŞA, YAR, ÇUKUROVA sk bölgelerinde 20/01/2024 12:00:00 - 20/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 903., 904., 912., 916., 923., 940., OSMAN GAZİ, ÇARŞI sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1393., 1394., 1408. sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ERKILIÇ, KARAGÖZ, NİLSU sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1471., 1472., 1473., 1474., 1475., 1476., 1478., 1480., 1481., 1484., 1485., 1488., 1489., 1491., CAMİ YOLU, GÜLBAHAR sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2030., 2031., 2041. sk / SANCAKTEPE mah 885., OSMAN GAZİ sk / ÇINAR mah 832., 836., 841., 842., 843., 844., 873., 874., 875., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., FATİH, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 20/01/2024 10:00:00 - 20/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah SARMAŞIK, ÇAMLIK sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah ARDA, MİTHATPAŞA, ÇORUH sk bölgelerinde 20/01/2024 14:00:00 - 20/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, KINALITEPE, NADİDE, PARK sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah ABDİ İPEKÇİ, ATA, CEMAL GÜRSEL, DALGIÇ, HORHOR, NAMIK KEMAL, POSTA, ÇETİNTÜRK, ÇUBUKÇU, ÇUKUROVA sk / GÜVEN mah POSTA, ÇAYIR sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah ÇELİKTÜRK, ÇİZMECİ sk / GÜVEN mah MENDERES, OKUL, ÇALIŞLAR, İNÖNÜ sk / HAZNEDAR mah CAMİ, MENDERES, TEVFİK FİKRET, İLKYUVA, ŞEVKETDAĞ sk bölgelerinde 20/01/2024 13:00:00 - 20/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GÜLDÜRÜ, GÜLYÜZÜ, TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 20/01/2024 10:00:00 - 20/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah FİŞEK, GÜLÇİMEN, MEHMET AKİF İNAN, TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 20/01/2024 11:00:00 - 20/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 20/01/2024 00:00:00 - 20/01/2024 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALSANCAK, ANIL, ARZU, ASİYE, ATAYURT, AYDINTEPE, AYYILDIZ, AĞA, AŞKIN, BATIKENT, BİTKİ, CENGAVER, EDİP, EZEL, FİKRET, HELAL, KALENDER, KARABEKİR, KAYHAN, KIRKAĞAÇ, KURU ÇAYIR, LATİF, NESİM, SEVENGÜL, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TATLIKUYU, TAYYAR, TOPDEMİR, VİLDAN, YAY, YAYLA, YEŞİLYOL, YÖN, ZÜLFÜ DEMİRBAĞ, ÖNER, ÖZIŞIK, ÖĞÜT sk / YAVUZ SELİM mah ALTINOK, ASFİYA, GÜRBÜZ, KAHYA, NADİR, PAPATYALI, TUNALI, YAYLA, YEŞİLÇINAR, YÖN, ÇAMLIK sk / İMRAHOR mah ULUBATLI HASAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah HAVUZLU sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALINTERİ, ASRİ, AYTAÇ, CANDOĞAN, DİLDAR, ENVER, ERKAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HAKKANİYET, HOŞ, KIZILERİK, KUĞULU, NALAN, NURDAĞI, SAKIZ, SEKMEZ, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, TAŞAN, YALÇINDAĞ, YAVRUAĞZI, YEŞİLCE, ÜMMET, İLKE sk / TAŞOLUK mah RÜZGAR GÜLÜ, SELÇUKLU, ŞAH sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah AREL, IŞILAY, NADİDE, SEVDA, TİMUR, VAHİD, ZEYTİNLİK, ÖZGÜLÜM, ŞARK sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -M. FEVZİ ÇAKMAK mah sk bölgelerinde 20/01/2024 13:00:00 - 20/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -TAŞOLUK mah sk bölgelerinde 20/01/2024 13:00:00 - 20/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah RESNELİ NİYAZİ, SÜLEYMAN DEMİREL, TALATPAŞA, VEDAT ALTUN sk bölgelerinde 20/01/2024 00:00:00 - 20/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3116. sk / AKŞEMSEDDİN mah 214., 215., 216., 217., 219., 297., 301., ATALAY, İNÖNÜ sk / İNCİRTEPE mah 259., İNÖNÜ sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 204., 205., 206., 207., 208., 210., 211., 213., 297., 298., ATALAY, İNÖNÜ sk / İNCİRTEPE mah 253., 258., 259., 260., 261., ATALAY, TURGUT ÖZAL, İNÖNÜ sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1823., 1828., 1829., 1830., 1831., 1832., 1833., 1834., 1835., 1836., 1837., 1839., 1850., 1926., 1927., 1929., 1965., 2013., 2014., 2015., UFUK sk / MEHTERÇEŞME mah 1869., 1879., 1919., 1932., 1933., 1934., 1935., 1936., 1937., 1939., 1940., 1941., 1945., 1967., 1968., 1969., 1970., 1971., 1972., 2049., UFUK sk / MEVLANA mah SULTAN AHMET sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2102. sk / MEVLANA mah EVLİYA ÇELEBİ, HASAN KERİM, SULTAN AHMET, SULTAN MURAT, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1.YOL, 2.YOL, 3.YOL, ISISO sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.