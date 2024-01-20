20 Ocak İSTANBUL ESENLER elektrik kesintisi: ESENLER ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 01:56

Güncelleme: 20.01.2024 - 01:56

İSTANBUL ESENLER ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ESENLER ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ESENLER mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GÜLDÜRÜ, GÜLYÜZÜ, TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 20/01/2024 10:00:00 - 20/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah FİŞEK, GÜLÇİMEN, MEHMET AKİF İNAN, TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 20/01/2024 11:00:00 - 20/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.