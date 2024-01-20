20 Ocak İSTANBUL FATİH elektrik kesintisi: FATİH ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 01:56

Güncelleme: 20.01.2024 - 01:56

İSTANBUL FATİH ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında FATİH ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte FATİH mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-RÜSTEMPAŞA mah HASIRCILAR, MARPUÇÇULAR, SABUNCUHANI, TAHMİS sk / TAHTAKALE mah CÖMERTTÜRK, FINDIKÇILAR, HASIRCILAR, SABUNCUHANI, TAHTAKALE, TOMRUK sk bölgelerinde 20/01/2024 00:00:00 - 20/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.