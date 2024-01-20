20 Ocak İSTANBUL SARIYER elektrik kesintisi: SARIYER ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İSTANBUL SARIYER ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. SARIYER'de 20 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte SARIYER mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL SARIYER ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SARIYER ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SARIYER mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah DAĞÜSTÜ, IHLAMUR, KORU ÜSTÜ, TAŞLIBAYIR, YETKİN sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah KATAR sk bölgelerinde 20/01/2024 10:00:00 - 20/01/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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