20 Ocak İZMİR ALİAĞA elektrik kesintisi: ALİAĞA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İZMİR ALİAĞA ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. ALİAĞA'de 20 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte ALİAĞA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İZMİR ALİAĞA ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ALİAĞA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ALİAĞA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında FATİH; GENÇLİK CD., NURETTİN BAYRAV CD., ŞEHİT SAMET KIRCALI elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında FATİH MH.; 2410. SK., 2417. SK., 2418. SK., 412. SK., YAZAR NAMIK KEMAL CD. elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında BOZKÖY; elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında ÇAKMAKLI; elektrik kesintisi yaşancaktır
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