20 Ocak İZMİR ALİAĞA elektrik kesintisi: ALİAĞA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 01:58

Güncelleme: 20.01.2024 - 01:58

İZMİR ALİAĞA ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ALİAĞA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ALİAĞA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında FATİH; GENÇLİK CD., NURETTİN BAYRAV CD., ŞEHİT SAMET KIRCALI elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında FATİH MH.; 2410. SK., 2417. SK., 2418. SK., 412. SK., YAZAR NAMIK KEMAL CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında BOZKÖY; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında ÇAKMAKLI; elektrik kesintisi yaşancaktır