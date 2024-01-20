20 Ocak İZMİR BAYINDIR elektrik kesintisi: BAYINDIR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 01:58

Güncelleme: 20.01.2024 - 01:58

İZMİR BAYINDIR ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BAYINDIR ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BAYINDIR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında BALCILAR; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında BALCILAR MH.; BALCILAR KÖYÜ, BALCILAR KÖYÜ İÇ YOLU, KENGER elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında ÇINARDİBİ; , İSİMSİZ103, İSİMSİZ104, İSİMSİZ105, İSİMSİZ106, İSİMSİZ107, İSİMSİZ108, İSİMSİZ109, İSİMSİZ110, İSİMSİZ111, İSİMSİZ112, İSİMSİZ113, İSİMSİZ114, İSİMSİZ115, İSİMSİZ116, İSİMSİZ117, İSİMSİZ118, İSİMSİZ119, İSİMSİZ122, İSİMSİZ124, İSİMSİZ125, İSİMSİZ126, İSİMSİZ127, İSİMSİZ128, İSİMSİZ129, İSİMSİZ130, İSİMSİZ131, İSİMSİZ132, İSİMSİZ133, İSİMSİZ17, İSİMSİZ23, İSİMSİZ28, İSİMSİZ37, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ57, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ65, İSİMSİZ71, İSİMSİZ72, İSİMSİZ75, İSİMSİZ77, İSİMSİZ78, İSİMSİZ79, İSİMSİZ80, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ99 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında ÇINARDİBİ MH.; ARMUTLU YOLU, ÇINARDİBİ KÖYÜ, ÇINARDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, KÖY İÇ YOLU, OSMANİYE KÖYÜ, OSMANİYE KÖYÜÇINARDİBİ KÖYÜ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında DERNEKLİ; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında DERNEKLİ MH.; DERNEKLİ KÖYÜ İÇ YOLU, DERNEKLİ YOLU, MERSİNLİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında OSMANLAR; , İSİMSİZ19, İSİMSİZ22 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında OSMANLAR MH.; OSMANLAR KÖYÜ, OSMANLAR KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında SÖĞÜTÖREN; , İSİMSİZ14, İSİMSİZ7 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında SÖĞÜTÖREN MH.; SÖĞÜTÖREN KÖYÜ, SÖĞÜTÖREN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır