20 Ocak İZMİR BORNOVA elektrik kesintisi: BORNOVA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 01:58

Güncelleme: 20.01.2024 - 01:58

İZMİR BORNOVA ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BORNOVA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BORNOVA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-20 2024-01-20 01:30:00.000-2024-01-20 01:45:00.000 saatleri arasında DOĞANLAR MH.; 1550/2. SK., 1550/4. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 01:30:00.000-2024-01-20 01:45:00.000 saatleri arasında MEVLANA; , 1701/1, 1711/9, 1712/5. SK., 1715. SK., 1722. SK., 7402/8. SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, PARK İÇİ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 01:30:00.000-2024-01-20 01:45:00.000 saatleri arasında MEVLANA MH.; 1700. SK., 1701. SK., 1701/2. SK., 1701/3. SK., 1701/4. SK., 1701/5. SK., 1701/6. SK., 1701/7. SK., 1701/8. SK., 1702. SK., 1702/2. SK., 1704. SK., 1704/1. SK., 1707. SK., 1707/1. SK., 1707/10. SK., 1707/11. SK., 1707/2. SK., 1707/3. SK., 1707/4. SK., 1707/5. SK., 1707/8. SK., 1707/9. SK., 1709. SK., 1710. SK., 1710/2. SK., 1710/4. SK., 1710/5. SK., 1711. SK., 1711/3. SK., 1711/4. SK., 1711/5. SK., 1711/6. SK., 1711/7. SK., 1712. SK., 1712/1. SK., 1712/2. SK., 1712/3. SK., 1712/4. SK., 1713/2. SK., 1719. SK., 1719/1. SK., 1719/2. SK., 1719/3. SK., 1720. SK., 1721. SK., 1723. SK., 1724. SK., 1724/1. SK., 1726. SK., 1726/1. SK., 1727. SK., 1727/1. SK., 1728/1. SK., 1728/2. SK., 1728/3. SK., 1728/4. SK., 1728/5. SK., 1728/7. SK., 1728/9. SK., 1731. SK., 1732. SK., 1733/1. SK., 1734. SK., 1738/1. SK., 1742. SK., 1743. SK., 1776. SK., 1776/1. SK., 1776/10. SK., 1776/11. SK., 1776/13. SK., 1776/14. SK., 1776/16. SK., 1776/17. SK., 1776/18. SK., 1776/19. SK., 1776/20. SK., 1776/21. SK., 1776/22. SK., 1776/23. SK., 1776/4. SK., 1776/5. SK., 1776/6. SK., 1776/7. SK., 1776/8. SK., 1776/9. SK., 7402/7. SK., 7402/9. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 01:30:00.000-2024-01-20 01:45:00.000 saatleri arasında YUNUS EMRE; , ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 01:30:00.000-2024-01-20 01:45:00.000 saatleri arasında YUNUS EMRE MH.; 7402/5. SK., 7402/6. SK., 7402/7. SK., 7408/6. SK., 7524. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 01:45:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında ERZENE; , 116/20. Sk., CENGİZ HAN, İSİMSİZ70, PARK İÇİ YOLU, , 116/20. Sk., CENGİZ HAN, İSİMSİZ70, PARK İÇİ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 01:45:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında ERZENE MH.; 116. SK., 116/10. SK., 116/12. SK., 116/13. SK., 116/18. SK., 116/19. SK., 116/8. SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, HASAN ALİ YÜCEL CD., İATANBUL, İSTANBUL, 116. SK., 116/10. SK., 116/12. SK., 116/13. SK., 116/18. SK., 116/19. SK., 116/8. SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, EGE ÜNİVERSİTESİ LOJMANLARI, HASAN ALİ YÜCEL CD., İATANBUL, İSTANBUL elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 01:45:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında EVKA 3; , elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 01:45:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında KAZIMDİRİK; , ANKARA, İSİMSİZ25, İSİMSİZ27 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 01:45:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında KAZIMDİRİK MH.; 166. SK., 194. SK., 212. SK., 213. SK., 214. SK., 219. SK., 220. SK., 225. SK., 229. SK., 229/2. SK., 230. SK., 231. SK., 232. SK., 259. SK., BORNOVA METRO İSTASYONU, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, KURTULUŞ CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında BİRLİK; , 4236. SK., 4242. SK., 4252. SK., 4268, İSİMSİZ3, KEMALPAŞA CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında BİRLİK MH.; 4185. SK., 4187. SK., 4189. SK., 4191. SK., 4195. SK., 4197. SK., 4199. SK., 4201. SK., 4203. SK., 4211. SK., 4211/1. SK., 4217. SK., 4220. SK., 4224. SK., 4224/1. SK., 4231. SK., 4232. SK., 4233. SK., 4233/1. SK., 4234. SK., 4236/1. SK., 4238. SK., 4239. SK., 4241. SK., 4243. SK., 4248. SK., 4250. SK., 4254. SK., 4256. SK., 4256/1. SK., 4258. SK., 4260. SK., 4261. SK., 4261/1. SK., 4262. SK., 4263. SK., 4263/1. SK., 4264. SK., 4266. SK., 4268/1. SK., 4268/2. SK., 4271. SK., FAZIL PAŞA, KEMALPAŞA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ÇAMKULE; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ÇAMKULE MH.; 4709. SK., DİCLE elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında KOŞUKAVAK; 4242. SK., 4252/1 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında KOŞUKAVAK MH.; 4193. SK., 4195. SK., 4195/1. SK., 4205. SK., 4216/1. SK., 4218/1. SK., 4226. SK., 4252. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında MERİÇ; , 5748. SK., İSİMSİZ87, elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında MERİÇ MH.; 4310. SK., 5603. SK., 5604. SK., 5605. SK., 5607. SK., 5609. SK., 5610. SK., 5612. SK., 5618. SK., 5619/1. SK., 5642. SK., 5644. SK., 5645. SK., 5646. SK., 5647. SK., 5648. SK., 5662. SK., 5663. SK., 5664. SK., 5667. SK., 5701. SK., 5702. SK., 5703. SK., 5703/1. SK., 5704. SK., 5705. SK., 5706. SK., 5707. SK., 5708. SK., 5710. SK., 5711. SK., 5711/1. SK., 5711/11. SK., 5711/13. SK., 5711/15. SK., 5711/17. SK., 5711/19. SK., 5711/2. SK., 5711/21. SK., 5711/23. SK., 5711/25. SK., 5711/27. SK., 5711/29. SK., 5711/3. SK., 5711/4. SK., 5711/5. SK., 5711/6. SK., 5711/7. SK., 5711/9. SK., 5712. SK., 5712/1. SK., 5713. SK., 5714. SK., 5715. SK., 5716. SK., 5717. SK., 5719. SK., 5720. SK., 5727. SK., 5728. SK., 5729. SK., 5729/1. SK., 5730. SK., 5731. SK., 5732. SK., 5733. SK., 5734. SK., 5734/1. SK., 5735. SK., 5737. SK., 5738. SK., 5739. SK., 5741. SK., 5742. SK., 5743. SK., 5743/1. SK., 5744. SK., 5745. SK., 5746. SK., 5747. SK., 5747/2. SK., 4310. SK., 5701. SK., 5702. SK., 5703. SK., 5703/1. SK., 5704. SK., 5705. SK., 5706. SK., 5707. SK., 5708. SK., 5710. SK., 5711. SK., 5711/1. SK., 5711/11. SK., 5711/13. SK., 5711/15. SK., 5711/17. SK., 5711/19. SK., 5711/2. SK., 5711/21. SK., 5711/23. SK., 5711/25. SK., 5711/27. SK., 5711/29. SK., 5711/3. SK., 5711/4. SK., 5711/5. SK., 5711/6. SK., 5711/7. SK., 5711/9. SK., 5712. SK., 5712/1. SK., 5717. SK., 5746. SK., 5747/6. SK., 5747/7. SK., 5747/8. SK., 5747/9. SK., 5748/1. Sk., 5748/8. SK., 5749. SK., 5750, 5751. SK., FAZIL PAŞA, KEMALPAŞA CD., PARK İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında MERKEZ; , 4529. SK., KIVANÇ CD., YENER CD., , 4529. SK., KIVANÇ CD., YENER CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında MERKEZ MH.; 4354. SK., 4354/1. SK., 4369. SK., 4400. SK., 4503. SK., 4505. SK., 4505/1. SK., 4507. SK., 4507/1. SK., 4509. SK., 4510. SK., 4511. SK., 4513. SK., 4515. SK., 4517. SK., 4519. SK., 4519/1. SK., 4519/2. SK., 4519/3. SK., 4521. SK., 4521/1. SK., 4523. SK., 4525. SK., 4525/1. SK., 4527. SK., 4535. SK., 4537. SK., 4545. SK., 4551. SK., 4552. SK., 4554. SK., 4556. SK., 4558. SK., 4564. SK., 4564/1. SK., 4566. SK., 4566/1. SK., 4568. SK., 4572. SK., 4574. SK., 4576. SK., 4576/1, 4579. SK., 4580, 4580/1. SK., 4582. SK., 4584. SK., 4586. SK., 4588. SK., 4588/1. SK., FEVZİ PAŞA CD., 4354. SK., 4354/1. SK., 4369. SK., 4400. SK., 4503. SK., 4505. SK., 4505/1. SK., 4507. SK., 4507/1. SK., 4509. SK., 4510. SK., 4511. SK., 4513. SK., 4515. SK., 4517. SK., 4519. SK., 4519/1. SK., 4519/2. SK., 4519/3. SK., 4521. SK., 4521/1. SK., 4523. SK., 4525. SK., 4525/1. SK., 4527. SK., 4535. SK., 4537. SK., 4545. SK., 4551. SK., 4552. SK., 4554. SK., 4556. SK., 4558. SK., 4564. SK., 4564/1. SK., 4566. SK., 4566/1. SK., 4568. SK., 4572. SK., 4574. SK., 4576. SK., 4576/1, 4579. SK., 4580, 4580/1. SK., 4582. SK., 4584. SK., 4586. SK., 4588. SK., 4588/1. SK., FEVZİ PAŞA CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında SERİNTEPE; , 4336. SK., 4371/2, 4400. SK., İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, , 4336. SK., 4371/2, 4400. SK., İSİMSİZ1, İSİMSİZ2 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında SERİNTEPE MH.; 323. SK., 4277. SK., 4279. SK., 4281. SK., 4287. SK., 4304. SK., 4310. SK., 4312. SK., 4314. SK., 4316. SK., 4316/1. SK., 4316/2. SK., 4318. SK., 4319. SK., 4319/1. SK., 4320. SK., 4321. SK., 4322. SK., 4322/1. SK., 4323. SK., 4324. SK., 4324/1. SK., 4325. SK., 4326. SK., 4327. SK., 4328. SK., 4329. SK., 4330. SK., 4331. SK., 4332. SK., 4333. SK., 4333/1. SK., 4334. SK., 4338. SK., 4338/1. SK., 4342. SK., 4346. SK., 4348. SK., 4348/1. SK., 4373. SK., 4375. SK., 4376. SK., 4377. SK., 4398. SK., KANDERE PARKI, KEMALPAŞA, KIVANÇ, 323. SK., 4273. SK., 4275. SK., 4277. SK., 4279. SK., 4281. SK., 4283. SK., 4283/1. SK., 4283/2. SK., 4283/3. SK., 4283/4. SK., 4287. SK., 4300. SK., 4302. SK., 4304. SK., 4306. SK., 4308. SK., 4310. SK., 4312. SK., 4314. SK., 4316. SK., 4316/1. SK., 4316/2. SK., 4318. SK., 4319. SK., 4319/1. SK., 4320. SK., 4321. SK., 4322. SK., 4322/1. SK., 4323. SK., 4324. SK., 4324/1. SK., 4325. SK., 4326. SK., 4327. SK., 4328. SK., 4329. SK., 4330. SK., 4331. SK., 4332. SK., 4333. SK., 4333/1. SK., 4334. SK., 4338. SK., 4338/1. SK., 4342. SK., 4344. SK., 4344/1. SK., 4346. SK., 4348. SK., 4348/1. SK., 4370. SK., 4373. SK., 4375. SK., 4376. SK., 4377. SK., 4398. SK., KANDERE PARKI, KEMALPAŞA, KIVANÇ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ZAFER; , 4322. SK., 4376. SK., 4432, 4432. SK., KIVANÇ, KIVANÇ CD., , 4322. SK., 4347, 4370. SK., 4376. SK., 4432, 4432. SK., KIVANÇ, KIVANÇ CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ZAFER MH.; 4291, 4335. SK., 4336. SK., 4336/1. SK., 4340. SK., 4340/1. SK., 4380. SK., 4382. SK., 4384. SK., 4386. SK., 4386/1. SK., 4386/2. SK., 4388. SK., 4388/1. SK., 4388/2. SK., 4388/3. SK., 4400. SK., 4401, 4434. SK., YENER CD., 4291, 4293. SK., 4295. SK., 4297. SK., 4299. SK., 4335. SK., 4336. SK., 4336/1. SK., 4339. SK., 4340. SK., 4340/1. SK., 4341. SK., 4345. SK., 4356. SK., 4358. SK., 4360. SK., 4362. SK., 4364. SK., 4366. SK., 4372. SK., 4374. SK., 4376/1. SK., 4380. SK., 4382. SK., 4384. SK., 4386. SK., 4386/1. SK., 4386/2. SK., 4388. SK., 4388/1. SK., 4388/2. SK., 4388/3. SK., 4400. SK., 4401, 4404. SK., 4434. SK., KEMALPAŞA, YENER CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 12:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında ATATÜRK MH.; 905. SK., 906. SK., 910. SK., 911. SK., FEHMİ YİĞİN CD. elektrik kesintisi yaşancaktır