20 Ocak İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 01:58

Güncelleme: 20.01.2024 - 01:58

İZMİR ilinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-20 2024-01-20 01:00:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında ANBARSEKİ; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ142, İSİMSİZ144, İSİMSİZ15, İSİMSİZ17, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, SASKO elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:00:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında ANBARSEKİ MH.; 3178, AMBARSEKİ KÖYÜ İÇ YOLU, AMBARSEKİ YOLU, ANBARSEKİ, ESENDERE, ESENDERE YOLU, KARABURUN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:00:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında BOZKÖY; , 1106, 1111, 1112, 1119, 1120, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ147, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ2, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ34, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, KOLCA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:00:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında BOZKÖY MH.; 1121, AKÇEKİLİSE, BOZKÖY KÖYÜ İÇ YOLU, BOZKÖY YOLU, ÇAMLIK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, TAŞKIN DENİZ SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:00:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında MORDOĞAN; 247, 249, 251, 26, 262, 275, 276, 305, 309, 320, 324, 325. SK., 332, 336, 342, 345, 346, 352, 355, 359, 360, 360. SK., 362, 364, 366, 367, 369, 371, 373, 374, 375, 378, 380, 382, 385, 386, 389, 394, 400, 410, 419, 435, 436, 440, 443, 47, 491, 493, 498, 501, 502, 507, 525, 531, 544, 545, 548, 550, 552, 553, 555, 556, 558, 564, 565, 567, 570, 571, 595, 596, 597, 600, 601, 603, 604, 605, 607, 610, 611, 613, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 629, 63, 64, 67, 81, 83, ATATÜRK, ÇATALKAYA, ÇATALKAYA KÜMEEVLER, ÇATALKAYA/KÜMEEVLER, DEREBOYU, DOĞA TATİL SİTESİ İÇ YOLU, FAKÜLTE, GÖKPINAR, İÇ YOL, İNÖNÜ, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ100, İSİMSİZ101, İSİMSİZ102, İSİMSİZ103, İSİMSİZ104, İSİMSİZ105, İSİMSİZ106, İSİMSİZ107, İSİMSİZ108, İSİMSİZ109, İSİMSİZ110, İSİMSİZ119, İSİMSİZ120, İSİMSİZ126, İSİMSİZ127, İSİMSİZ13, İSİMSİZ130, İSİMSİZ131, İSİMSİZ133, İSİMSİZ134, İSİMSİZ135, İSİMSİZ136, İSİMSİZ137, İSİMSİZ139, İSİMSİZ14, İSİMSİZ140, İSİMSİZ141, İSİMSİZ142, İSİMSİZ143, İSİMSİZ144, İSİMSİZ145, İSİMSİZ146, İSİMSİZ147, İSİMSİZ148, İSİMSİZ149, İSİMSİZ15, İSİMSİZ150, İSİMSİZ151, İSİMSİZ152, İSİMSİZ153, İSİMSİZ154, İSİMSİZ155, İSİMSİZ156, İSİMSİZ157, İSİMSİZ158, İSİMSİZ159, İSİMSİZ16, İSİMSİZ161, İSİMSİZ162, İSİMSİZ164, İSİMSİZ166, İSİMSİZ167, İSİMSİZ168, İSİMSİZ169, İSİMSİZ171, İSİMSİZ172, İSİMSİZ173, İSİMSİZ174, İSİMSİZ176, İSİMSİZ177, İSİMSİZ178, İSİMSİZ179, İSİMSİZ18, İSİMSİZ180, İSİMSİZ182, İSİMSİZ183, İSİMSİZ186, İSİMSİZ187, İSİMSİZ188, İSİMSİZ19, İSİMSİZ191, İSİMSİZ192, İSİMSİZ193, İSİMSİZ194, İSİMSİZ195, İSİMSİZ196, İSİMSİZ198, İSİMSİZ199, İSİMSİZ20, İSİMSİZ201, İSİMSİZ202, İSİMSİZ203, İSİMSİZ204, İSİMSİZ205, İSİMSİZ207, İSİMSİZ208, İSİMSİZ21, İSİMSİZ210, İSİMSİZ214, İSİMSİZ215, İSİMSİZ216, İSİMSİZ217, İSİMSİZ218, İSİMSİZ219, İSİMSİZ22, İSİMSİZ221, İSİMSİZ222, İSİMSİZ223, İSİMSİZ224, İSİMSİZ226, İSİMSİZ228, İSİMSİZ229, İSİMSİZ23, İSİMSİZ232, İSİMSİZ233, İSİMSİZ234, İSİMSİZ235, İSİMSİZ236, İSİMSİZ237, İSİMSİZ239, İSİMSİZ24, İSİMSİZ240, İSİMSİZ241, İSİMSİZ242, İSİMSİZ243, İSİMSİZ244, İSİMSİZ245, İSİMSİZ246, İSİMSİZ248, İSİMSİZ25, İSİMSİZ250, İSİMSİZ252, İSİMSİZ253, İSİMSİZ254, İSİMSİZ255, İSİMSİZ256, İSİMSİZ257, İSİMSİZ258, İSİMSİZ259, İSİMSİZ26, İSİMSİZ261, İSİMSİZ262, İSİMSİZ263, İSİMSİZ264, İSİMSİZ265, İSİMSİZ266, İSİMSİZ267, İSİMSİZ268, İSİMSİZ269, İSİMSİZ27, İSİMSİZ270, İSİMSİZ271, İSİMSİZ273, İSİMSİZ274, İSİMSİZ275, İSİMSİZ276, İSİMSİZ277, İSİMSİZ279, İSİMSİZ28, İSİMSİZ280, İSİMSİZ281, İSİMSİZ282, İSİMSİZ283, İSİMSİZ284, İSİMSİZ287, İSİMSİZ288, İSİMSİZ29, İSİMSİZ290, İSİMSİZ291, İSİMSİZ292, İSİMSİZ293, İSİMSİZ294, İSİMSİZ295, İSİMSİZ296, İSİMSİZ297, İSİMSİZ298, İSİMSİZ299, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ300, İSİMSİZ301, İSİMSİZ303, İSİMSİZ304, İSİMSİZ305, İSİMSİZ306, İSİMSİZ307, İSİMSİZ308, İSİMSİZ309, İSİMSİZ31, İSİMSİZ310, İSİMSİZ313, İSİMSİZ315, İSİMSİZ316, İSİMSİZ317, İSİMSİZ318, İSİMSİZ319, İSİMSİZ32, İSİMSİZ320, İSİMSİZ322, İSİMSİZ323, İSİMSİZ324, İSİMSİZ325, İSİMSİZ326, İSİMSİZ328, İSİMSİZ329, İSİMSİZ330, İSİMSİZ331, İSİMSİZ332, İSİMSİZ333, İSİMSİZ334, İSİMSİZ335, İSİMSİZ336, İSİMSİZ338, İSİMSİZ339, İSİMSİZ34, İSİMSİZ341, İSİMSİZ342, İSİMSİZ343, İSİMSİZ344, İSİMSİZ345, İSİMSİZ346, İSİMSİZ347, İSİMSİZ349, İSİMSİZ35, İSİMSİZ350, İSİMSİZ351, İSİMSİZ352, İSİMSİZ353, İSİMSİZ355, İSİMSİZ356, İSİMSİZ357, İSİMSİZ358, İSİMSİZ362, İSİMSİZ364, İSİMSİZ365, İSİMSİZ366, İSİMSİZ367, İSİMSİZ368, İSİMSİZ369, İSİMSİZ370, İSİMSİZ371, İSİMSİZ372, İSİMSİZ374, İSİMSİZ375, İSİMSİZ376, İSİMSİZ377, İSİMSİZ378, İSİMSİZ379, İSİMSİZ38, İSİMSİZ380, İSİMSİZ381, İSİMSİZ382, İSİMSİZ384, İSİMSİZ385, İSİMSİZ386, İSİMSİZ387, İSİMSİZ389, İSİMSİZ39, İSİMSİZ390, İSİMSİZ392, İSİMSİZ393, İSİMSİZ394, İSİMSİZ396, İSİMSİZ397, İSİMSİZ399, İSİMSİZ40, İSİMSİZ401, İSİMSİZ402, İSİMSİZ405, İSİMSİZ406, İSİMSİZ407, İSİMSİZ408, İSİMSİZ409, İSİMSİZ41, İSİMSİZ410, İSİMSİZ413, İSİMSİZ414, İSİMSİZ415, İSİMSİZ416, İSİMSİZ417, İSİMSİZ419, İSİMSİZ421, İSİMSİZ422, İSİMSİZ424, İSİMSİZ425, İSİMSİZ426, İSİMSİZ427, İSİMSİZ429, İSİMSİZ43, İSİMSİZ432, İSİMSİZ433, İSİMSİZ434, İSİMSİZ436, İSİMSİZ438, İSİMSİZ439, İSİMSİZ44, İSİMSİZ440, İSİMSİZ445, İSİMSİZ448, İSİMSİZ449, İSİMSİZ45, İSİMSİZ453, İSİMSİZ456, İSİMSİZ457, İSİMSİZ458, İSİMSİZ459, İSİMSİZ46, İSİMSİZ460, İSİMSİZ461, İSİMSİZ462, İSİMSİZ463, İSİMSİZ464, İSİMSİZ465, İSİMSİZ466, İSİMSİZ468, İSİMSİZ469, İSİMSİZ47, İSİMSİZ472, İSİMSİZ475, İSİMSİZ477, İSİMSİZ478, İSİMSİZ479, İSİMSİZ48, İSİMSİZ480, İSİMSİZ481, İSİMSİZ482, İSİMSİZ484, İSİMSİZ485, İSİMSİZ486, İSİMSİZ488, İSİMSİZ489, İSİMSİZ490, İSİMSİZ491, İSİMSİZ492, İSİMSİZ493, İSİMSİZ494, İSİMSİZ495, İSİMSİZ497, İSİMSİZ498, İSİMSİZ499, İSİMSİZ5, İSİMSİZ50, İSİMSİZ500, İSİMSİZ501, İSİMSİZ502, İSİMSİZ503, İSİMSİZ504, İSİMSİZ506, İSİMSİZ509, İSİMSİZ510, İSİMSİZ511, İSİMSİZ512, İSİMSİZ514, İSİMSİZ516, İSİMSİZ517, İSİMSİZ518, İSİMSİZ519, İSİMSİZ520, isimsiz521, İSİMSİZ522, İSİMSİZ523, İSİMSİZ525, İSİMSİZ526, İSİMSİZ529, İSİMSİZ53, İSİMSİZ530, İSİMSİZ531, İSİMSİZ535, İSİMSİZ536, İSİMSİZ537, İSİMSİZ54, İSİMSİZ540, İSİMSİZ541, İSİMSİZ543, İSİMSİZ544, İSİMSİZ545, İSİMSİZ546, İSİMSİZ547, İSİMSİZ548, İSİMSİZ549, İSİMSİZ55, İSİMSİZ550, İSİMSİZ553, İSİMSİZ554, İSİMSİZ555, İSİMSİZ556, İSİMSİZ557, İSİMSİZ558, İSİMSİZ559, İSİMSİZ56, İSİMSİZ560, İSİMSİZ561, İSİMSİZ563, İSİMSİZ564, İSİMSİZ565, İSİMSİZ566, İSİMSİZ569, İSİMSİZ57, İSİMSİZ570, İSİMSİZ571, İSİMSİZ572, İSİMSİZ573, İSİMSİZ574, İSİMSİZ575, İSİMSİZ576, İSİMSİZ577, İSİMSİZ579, İSİMSİZ58, İSİMSİZ580, İSİMSİZ581, İSİMSİZ584, İSİMSİZ585, İSİMSİZ586, İSİMSİZ587, İSİMSİZ588, İSİMSİZ589, İSİMSİZ590, İSİMSİZ591, İSİMSİZ592, İSİMSİZ593, İSİMSİZ594, İSİMSİZ595, İSİMSİZ596, İSİMSİZ597, İSİMSİZ598, İSİMSİZ599, İSİMSİZ6, İSİMSİZ600, İSİMSİZ601, İSİMSİZ602, İSİMSİZ603, İSİMSİZ604, İSİMSİZ605, İSİMSİZ607, İSİMSİZ608, İSİMSİZ609, İSİMSİZ61, İSİMSİZ610, İSİMSİZ611, İSİMSİZ614, İSİMSİZ615, İSİMSİZ616, İSİMSİZ619, İSİMSİZ620, İSİMSİZ621, İSİMSİZ622, İSİMSİZ624, İSİMSİZ625, İSİMSİZ626, İSİMSİZ627, İSİMSİZ628, İSİMSİZ629, İSİMSİZ63, İSİMSİZ630, İSİMSİZ631, İSİMSİZ632, İSİMSİZ633, İSİMSİZ634, İSİMSİZ636, İSİMSİZ637, İSİMSİZ638, İSİMSİZ639, İSİMSİZ64, İSİMSİZ640, İSİMSİZ641, İSİMSİZ642, İSİMSİZ643, İSİMSİZ644, İSİMSİZ645, İSİMSİZ646, İSİMSİZ647, İSİMSİZ648, İSİMSİZ649, İSİMSİZ65, İSİMSİZ654, İSİMSİZ657, İSİMSİZ659, İSİMSİZ660, İSİMSİZ662, İSİMSİZ663, İSİMSİZ665, İSİMSİZ666, İSİMSİZ668, İSİMSİZ67, İSİMSİZ670, İSİMSİZ671, İSİMSİZ672, İSİMSİZ673, İSİMSİZ674, İSİMSİZ675, İSİMSİZ676, İSİMSİZ677, İSİMSİZ678, İSİMSİZ679, İSİMSİZ68, İSİMSİZ680, İSİMSİZ681, İSİMSİZ682, İSİMSİZ683, İSİMSİZ686, İSİMSİZ687, İSİMSİZ688, İSİMSİZ69, İSİMSİZ691, İSİMSİZ693, İSİMSİZ695, İSİMSİZ696, İSİMSİZ698, İSİMSİZ699, İSİMSİZ7, İSİMSİZ70, İSİMSİZ700, İSİMSİZ702, İSİMSİZ703, İSİMSİZ704, İSİMSİZ705, İSİMSİZ706, İSİMSİZ708, İSİMSİZ71, İSİMSİZ710, İSİMSİZ711, İSİMSİZ712, İSİMSİZ713, İSİMSİZ714, İSİMSİZ716, İSİMSİZ717, İSİMSİZ718, İSİMSİZ719, İSİMSİZ72, İSİMSİZ720, İSİMSİZ722, İSİMSİZ723, İSİMSİZ724, İSİMSİZ726, İSİMSİZ727, İSİMSİZ728, İSİMSİZ729, İSİMSİZ73, İSİMSİZ731, İSİMSİZ732, İSİMSİZ733, İSİMSİZ734, İSİMSİZ735, İSİMSİZ736, İSİMSİZ737, İSİMSİZ738, İSİMSİZ739, İSİMSİZ74, İSİMSİZ742, İSİMSİZ745, İSİMSİZ746, İSİMSİZ747, İSİMSİZ748, İSİMSİZ749, İSİMSİZ75, İSİMSİZ750, İSİMSİZ751, İSİMSİZ754, İSİMSİZ755, İSİMSİZ756, İSİMSİZ757, İSİMSİZ76, İSİMSİZ760, İSİMSİZ761, İSİMSİZ763, İSİMSİZ766, İSİMSİZ768, İSİMSİZ769, İSİMSİZ77, İSİMSİZ771, İSİMSİZ775, İSİMSİZ776, İSİMSİZ778, İSİMSİZ779, İSİMSİZ78, İSİMSİZ780, İSİMSİZ781, İSİMSİZ782, İSİMSİZ783, İSİMSİZ784, İSİMSİZ785, İSİMSİZ786, İSİMSİZ789, İSİMSİZ79, İSİMSİZ790, İSİMSİZ791, İSİMSİZ792, İSİMSİZ793, İSİMSİZ794, İSİMSİZ795, İSİMSİZ796, İSİMSİZ797, İSİMSİZ798, İSİMSİZ8, İSİMSİZ80, İSİMSİZ801, İSİMSİZ803, İSİMSİZ804, İSİMSİZ806, İSİMSİZ809, İSİMSİZ81, İSİMSİZ810, İSİMSİZ811, İSİMSİZ812, İSİMSİZ817, İSİMSİZ819, İSİMSİZ82, İSİMSİZ820, İSİMSİZ822, İSİMSİZ824, İSİMSİZ826, İSİMSİZ827, İSİMSİZ828, İSİMSİZ829, İSİMSİZ83, İSİMSİZ830, İSİMSİZ831, İSİMSİZ832, İSİMSİZ835, İSİMSİZ838, İSİMSİZ839, İSİMSİZ840, İSİMSİZ841, İSİMSİZ85, İSİMSİZ850, İSİMSİZ852, İSİMSİZ853, İSİMSİZ854, İSİMSİZ856, İSİMSİZ857, İSİMSİZ86, İSİMSİZ863, İSİMSİZ864, İSİMSİZ865, İSİMSİZ869, İSİMSİZ87, İSİMSİZ871, İSİMSİZ872, İSİMSİZ873, İSİMSİZ875, İSİMSİZ878, İSİMSİZ88, İSİMSİZ880, İSİMSİZ883, İSİMSİZ886, İSİMSİZ887, İSİMSİZ888, İSİMSİZ89, İSİMSİZ892, İSİMSİZ894, İSİMSİZ899, İSİMSİZ9, İSİMSİZ90, İSİMSİZ900, İSİMSİZ901, İSİMSİZ902, İSİMSİZ903, İSİMSİZ904, İSİMSİZ905, İSİMSİZ907, İSİMSİZ91, İSİMSİZ910, İSİMSİZ911, İSİMSİZ912, İSİMSİZ916, İSİMSİZ917, İSİMSİZ92, İSİMSİZ920, İSİMSİZ924, İSİMSİZ925, İSİMSİZ926, İSİMSİZ928, İSİMSİZ93, İSİMSİZ97, İSİMSİZ99, MORDOĞAN, NAMIK KEMAL, Şehit Süleyman Aşkın, , 10, 101, 104, 109, 11, 110, 117, 12, 125, 136, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 153, 154, 156, 157, 160, 162. SK., 163, 168, 175, 176, 177, 178, 18, 183, 185, 191, 193, 196, 197, 198, 199, 201, 204, 206, 207, 213. SK., 217, 22 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:00:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında MORDOĞAN MH.; 1, 106, 111 SK., 114. SK., 118, 120. SK., 126. SK., 128, 131. SK., 133. SK., 134. SK., 139, 142, 149, 154. SK., 155. SK., 156, 160, 161, 164, 165. SK., 166, 169. SK., 172. SK., 178. SK., 179. SK., 18, 192. SK., 193. SK., 194. SK., 195. SK., 20, 206, 208, 21, 210. SK., 216. SK., 224, 226. SK., 228. SK., 257, 264, 266, 28. SK., 283. SK., 293. SK., 294, 300, 311. SK., 315. SK., 321, 323. SK., 326. SK., 328. SK., 329, 33, 330, 331, 332, 332. SK., 333. SK., 335, 337. SK., 340. SK., 342 SK., 347. SK., 35, 353, 354, 356, 359, 364. SK., 367, 37, 371. SK., 372, 375. SK., 376, 379, 380, 383, 388. SK., 389. SK., 39, 395. SK., 402, 408, 415, 420, 421, 422, 424, 426, 427, 432, 438. SK., 44. SK., 440. SK., 444. SK., 445. SK., 452. SK., 453. SK., 465, 466, 470. SK., 473. SK., 475. SK., 476. SK., 485. SK., 487. SK., 488. SK., 497, 505, 507. SK., 509 SK., 510. SK., 515, 518. SK., 52. SK., 520, 520. SK., 524. SK., 526. SK., 74, AHMET SARITAŞ MAHMUTOĞLU SİTESİ İÇİ YOLU, AYIBALIĞI, AYKENT 90 SİTESİ İÇ YOLU, BEYLİKBAĞI, ÇATALKAYA, ÇATALKAYA KÜME EVLER, EFELER SİTESİ İÇ YOLU, ESKİ KARABURUN YOLU, FAKÜLTE, FATİH, İBRAHİM GÜL, İMREN SİTESİ İÇ YOLU, İNÖNÜ, İNTUR SİTESİ İÇ YOLU, İZMİR, KAMUKENT SİTESİ İÇ YOLU, KARABURUN YOLU, KAZIM KARABEKİR, KÖRFEZ, LEMAN KAVUKÇU, MORDOĞAN CUMHURİYET, MORDOĞAN KÖYÜ, MUSTAFA KEMAL, ORTADOĞULULAR SİTESİ İÇ YOLU, SAHİL, SEAL BEACH CLAP, TALİSCA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:00:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında PARLAK; , ÇARDAK TEPESİ, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, OVA İÇİ, OVAİÇİ, ÖREN DERESİ KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:00:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında PARLAK MH.; ÇULLU YÜZÜ, ÖREN DERESİ, PARLAK KÖYÜ, TARLAİÇİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:00:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında SAİP; , 3103, 3105, 3106, 3107, 3109, 3110, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3118, 3120, 3127, 3128, 3129, 3132, 3133. SK., 3136, 3139, 3221, 3235, 3237, 3242, 3261, 3264, 3265, 3267, 3273. sk., İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ19, İSİMSİZ192, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:00:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında SAİP MH.; 3105, 3108, 3110, 3111, 3122, 3123, 3126, 3137, 3142, 3181. SK., 3185, 3186. SK., 3192, 3195, 3196, 3197, 3199, 3200, 3220, 3225, 3226, 3228, 3231, 3232, 3236, 3243, 3244, 3247, 3248. SK., 3251, 3252, 3254, 3256, 3257, 3261, 3263, 3268, ESKİ OKUL, FULYA, GARDENYA, HERCAİ, İZMİR CD., KARDELEN, KIZILCIK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NERGİS SİTESİ SK., SARDUNYA, ZAKKUM elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:00:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında SALMAN; , BAŞ ÖĞRETMEN ATATÜRK, DENİZGİREN, İSİMSİZ1, İSİMSİZ111, İSİMSİZ125, İSİMSİZ126, İSİMSİZ16, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ33, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, SALMAN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:00:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında SALMAN MH.; SALMAN KÖYÜ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:00:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında SARPINCIK; , İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ14, İSİMSİZ18, İSİMSİZ2, İSİMSİZ21, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ8, sarpıncık, SARPINCIK KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:00:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında SARPINCIK MH.; SARPINCIK, SARPINCIK YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:00:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında TEPEBOZ; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ132, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ173, İSİMSİZ2, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ31, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ6, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ66, İSİMSİZ68, İSİMSİZ69, İSİMSİZ7, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ73, İSİMSİZ76, İSİMSİZ77, İSİMSİZ78, İSİMSİZ80, İSİMSİZ81, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ85, İSİMSİZ86, İSİMSİZ88, İSİMSİZ9, yok elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:00:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında TEPEBOZ MH.; AYIŞIĞI SİTESİ, TEPEBOZ, TEPEBOZ YOLU, YENİLİMAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:00:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında YAYLA; , İSİMSİZ3, İSİMSİZ5, YAYLA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:00:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında YAYLA MH.; YAYLAKÖY YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:00:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında EĞLENHOCA; , Eğlenhoca, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ49, İSİMSİZ5, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:00:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında EĞLENHOCA MH.; EĞLENHOCA, EĞLENHOCA KÖYÜ YOLU, KARABURUN YOLU, OVACIK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:00:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında HASSEKİ; , HASSEKİ, İSİMSİZ1, İSİMSİZ11, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ26, İSİMSİZ5, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:00:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında HASSEKİ MH.; CİKMAZ, HASSEKİ YOLU, HASTAYİZ, SAKIZTEPE SİTESİ İÇ YOLU, TENHA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:00:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında İNECİK; , İNECİK KÖYÜ, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ9, KAYAPINAR KÜME EVLER, KAYNARPINAR KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:00:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında İNECİK MH.; EĞLENHOCA, İNECİK, İNECİK KÖYÜ İÇ YOLU, KARABURUN YOLU, KAYNARPINAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:00:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında İSKELE; , 2111, 2115, 2148, 2180, 2207, 2214, 2224, 2230, 2235, 2236, 2241, 2247, 2250, 2259, 2266, 2274, 2279, 2292, 2297, 2298, 2298. SK., 2302, AKVARYUM SİTESİ SK., AZMAK CD., BURGAZ, DEĞİRMEN, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ17, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ26, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ32, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ5, İSİMSİZ50, İSİMSİZ52, İSİMSİZ55, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ67, İSİMSİZ68, İSİMSİZ69, İSİMSİZ7, İSİMSİZ70, İSİMSİZ8, İSİMSİZ80, İSİMSİZ81, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ87, İSİMSİZ88, İSİMSİZ89, İSİMSİZ9, İSİMSİZ90, İSİMSİZ91, İSİMSİZ94, İSİMSİZ96, İSİMSİZ97, İSİMSİZ98, İSİMSİZ99, İSKELE CD., KARABURUN, KEPEZ CD., KUYUCAK, okul, ORKİDE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:00:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında İSKELE MH.; 102. SK., 103. SK., 104. SK., 105. SK., 2118, 2155, 2175, 2205, 2215. SK., 2216, 2220, 2228, 2233, 2247, 2250. SK., 2252. SK., 2253, 2255. SK., 2256, 2270, 2275/2, 2276, 2280, 2282, 2290, 2296, 2299, ADA, ADA SK., AKASYA SK., ASLANBURNU CD., BAMBU SK., BODRUM, BURGAZ CD., BURGAZ. CD., ÇINAR, ÇINARALTI, DELİKLİTAŞ CD., DENİZ, DENİZ 2. SK., DENİZ SK., DERE SK., EKİNECE SK., FEHİM AYTEKİN CD., FENER SK., FESLEĞEN, GÜL SK., HALİL ALTIN CD., HARMANYERİ 5, HİSARCIK SK., HÜKÜMET CD., IHLAMUR, İNCİ SK., İSMET KIRANT SK., KARAYER CD., KUBİLAY SK., LEYLAK SK., LİMAN CD., MİNE SK., OKUL SK., ORUÇ REİS SK., PAPATYA SK., PELİT, PİRİ REİS SK., RADİKA, SEYRANYÜZÜ, SEYRANYÜZÜ CD., TARİŞBANK SİTESİ, TURGUTREİS SK., YAĞHANE 1 SK., YAĞHANE 2, YASEMİN SK., YAYA YOLU SK., ZAMBAK SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:00:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında KÖSEDERE; , AĞALARSEKİ, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ105, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ150, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ28, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ6, İSİMSİZ8, KAYAPINAR KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:00:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında KÖSEDERE MH.; AĞALARSEKİ, EĞLENHOCA, KARAAĞAÇ, KARABURUN YOLU, KÖSEDERE, KÖSEDERE KÖYÜ, KÖSEDERE KÖYÜ İÇ YOLU, KÖSEDERE KÜME EVLERİ, YUKARI BOYABAĞ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:00:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKBAHÇE; , EĞRİLİMAN, İSİMSİZ10, İSİMSİZ100, İSİMSİZ103, İSİMSİZ106, İSİMSİZ107, İSİMSİZ108, İSİMSİZ109, İSİMSİZ11, İSİMSİZ110, İSİMSİZ111, İSİMSİZ114, İSİMSİZ115, İSİMSİZ118, İSİMSİZ12, İSİMSİZ121, İSİMSİZ122, İSİMSİZ129, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ148, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ3, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ41, İSİMSİZ43, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ51, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ59, İSİMSİZ6, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ7, İSİMSİZ70, İSİMSİZ72, İSİMSİZ73, İSİMSİZ74, İSİMSİZ76, İSİMSİZ8, İSİMSİZ99, KÜÇÜKBAHÇE, KÜÇÜKBAHÇE DENİZGİREN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:00:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKBAHÇE MH.; 8107, KÜÇÜKBAHÇE YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:00:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında MERKEZ; , 1170, 1171, 1178, 1189, 1200, 1202, 1204, 1215, 1222, 1225, 1226, 1231, 1243, 1262, 1264, 1298, AŞAĞI ÇEŞME, ATATÜRK CD., Başkomutan Atatürk, BÜYÜKKENT SİTESİ YOLU, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ113, İSİMSİZ14, İSİMSİZ140, İSİMSİZ15, İSİMSİZ18, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ33, İSİMSİZ36, İSİMSİZ38, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ5, İSİMSİZ51, İSİMSİZ55, İSİMSİZ6, İSİMSİZ60, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ7, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ72, İSİMSİZ73, İSİMSİZ74, İSİMSİZ76, İSİMSİZ82, İSİMSİZ86, İSTİKLAL, İZMİR CD., KARABURUN, KUYUCAK, KUYUCAK CADDESİ, ŞEHİT HAKAN ALGIN CD., ŞEHİT POLİS YUSUF ÇELİK CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:00:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında MERKEZ MH.; 1100, 1156, 1164, 1175, 1200, 1200. SK., 1201. SK., 1203. SK., 1204, 1208, 1222, 1227, 1230, 1233, 1236, 1239, 1240, 1241, 1246, 1250, 1252. SK., 1282, 1290. SK., 1292, 1314, 1316, 1318. SK., AŞAĞI ÇEŞME SK., BAŞKOMUTAN ATATÜRK, CUMHURİYET CD., ÇAYIRİÇİ, ÇİĞDEM SK., DEFNE SK., EMNİYET CD., ESKİ PAZAR YERİ SK., GELİNCİK SK., GÖKÇE DENİZ SİTESİ SK., KARANFİL SK., LALE, LALE SK., LEYLAK SK., MENEKŞE SK., NERGİS SK., ÖZLERKENT SAHİL SİTESİ SK., POYRAZ 1012, SÜMBÜL SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında BOZKÖY; , 1106, 1111, 1112, 1119, 1120, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ147, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ2, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ34, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, KOLCA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında BOZKÖY MH.; 1121, AKÇEKİLİSE, BOZKÖY KÖYÜ İÇ YOLU, BOZKÖY YOLU, ÇAMLIK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, TAŞKIN DENİZ SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında HASSEKİ; İSİMSİZ1, , HASSEKİ, İSİMSİZ1, İSİMSİZ11, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ26, İSİMSİZ5, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında MERKEZ; , 1170, 1171, 1178, 1189, İSİMSİZ71, İSİMSİZ72, İSİMSİZ73, İSİMSİZ74, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında MERKEZ MH.; 1100, 1156, 1164, 1175 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında TEPEBOZ; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ132, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ173, İSİMSİZ2, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ31, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ6, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ66, İSİMSİZ68, İSİMSİZ69, İSİMSİZ7, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ73, İSİMSİZ76, İSİMSİZ78, İSİMSİZ80, İSİMSİZ81, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ85, İSİMSİZ86, İSİMSİZ88, İSİMSİZ9, yok, , İSİMSİZ73, İSİMSİZ77 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında TEPEBOZ MH.; AYIŞIĞI SİTESİ, TEPEBOZ, TEPEBOZ YOLU, YENİLİMAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında HASSEKİ MH.; CİKMAZ, HASSEKİ YOLU, HASTAYİZ, SAKIZTEPE SİTESİ İÇ YOLU, TENHA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKBAHÇE; , EĞRİLİMAN, İSİMSİZ10, İSİMSİZ100, İSİMSİZ103, İSİMSİZ106, İSİMSİZ107, İSİMSİZ108, İSİMSİZ109, İSİMSİZ11, İSİMSİZ110, İSİMSİZ111, İSİMSİZ114, İSİMSİZ115, İSİMSİZ118, İSİMSİZ12, İSİMSİZ121, İSİMSİZ122, İSİMSİZ129, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ148, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ3, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ41, İSİMSİZ43, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ51, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ59, İSİMSİZ6, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ7, İSİMSİZ70, İSİMSİZ72, İSİMSİZ73, İSİMSİZ74, İSİMSİZ76, İSİMSİZ8, İSİMSİZ99, KÜÇÜKBAHÇE, KÜÇÜKBAHÇE DENİZGİREN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKBAHÇE MH.; 8107, KÜÇÜKBAHÇE YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında PARLAK; , ÇARDAK TEPESİ, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, OVA İÇİ, OVAİÇİ, ÖREN DERESİ KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında PARLAK MH.; ÇULLU YÜZÜ, ÖREN DERESİ, PARLAK KÖYÜ, TARLAİÇİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında SALMAN; , BAŞ ÖĞRETMEN ATATÜRK, DENİZGİREN, İSİMSİZ1, İSİMSİZ111, İSİMSİZ125, İSİMSİZ126, İSİMSİZ16, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ33, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, SALMAN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında SALMAN MH.; SALMAN KÖYÜ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında SARPINCIK; , İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ14, İSİMSİZ18, İSİMSİZ2, İSİMSİZ21, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ8, sarpıncık, SARPINCIK KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında SARPINCIK MH.; SARPINCIK, SARPINCIK YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında YAYLA; , İSİMSİZ3, İSİMSİZ5, YAYLA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında YAYLA MH.; YAYLAKÖY YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-20 2024-01-20 01:30:00.000-2024-01-20 01:45:00.000 saatleri arasında DOĞANLAR MH.; 1550/2. SK., 1550/4. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:30:00.000-2024-01-20 01:45:00.000 saatleri arasında MEVLANA; , 1701/1, 1711/9, 1712/5. SK., 1715. SK., 1722. SK., 7402/8. SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, PARK İÇİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:30:00.000-2024-01-20 01:45:00.000 saatleri arasında MEVLANA MH.; 1700. SK., 1701. SK., 1701/2. SK., 1701/3. SK., 1701/4. SK., 1701/5. SK., 1701/6. SK., 1701/7. SK., 1701/8. SK., 1702. SK., 1702/2. SK., 1704. SK., 1704/1. SK., 1707. SK., 1707/1. SK., 1707/10. SK., 1707/11. SK., 1707/2. SK., 1707/3. SK., 1707/4. SK., 1707/5. SK., 1707/8. SK., 1707/9. SK., 1709. SK., 1710. SK., 1710/2. SK., 1710/4. SK., 1710/5. SK., 1711. SK., 1711/3. SK., 1711/4. SK., 1711/5. SK., 1711/6. SK., 1711/7. SK., 1712. SK., 1712/1. SK., 1712/2. SK., 1712/3. SK., 1712/4. SK., 1713/2. SK., 1719. SK., 1719/1. SK., 1719/2. SK., 1719/3. SK., 1720. SK., 1721. SK., 1723. SK., 1724. SK., 1724/1. SK., 1726. SK., 1726/1. SK., 1727. SK., 1727/1. SK., 1728/1. SK., 1728/2. SK., 1728/3. SK., 1728/4. SK., 1728/5. SK., 1728/7. SK., 1728/9. SK., 1731. SK., 1732. SK., 1733/1. SK., 1734. SK., 1738/1. SK., 1742. SK., 1743. SK., 1776. SK., 1776/1. SK., 1776/10. SK., 1776/11. SK., 1776/13. SK., 1776/14. SK., 1776/16. SK., 1776/17. SK., 1776/18. SK., 1776/19. SK., 1776/20. SK., 1776/21. SK., 1776/22. SK., 1776/23. SK., 1776/4. SK., 1776/5. SK., 1776/6. SK., 1776/7. SK., 1776/8. SK., 1776/9. SK., 7402/7. SK., 7402/9. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:30:00.000-2024-01-20 01:45:00.000 saatleri arasında YUNUS EMRE; , ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:30:00.000-2024-01-20 01:45:00.000 saatleri arasında YUNUS EMRE MH.; 7402/5. SK., 7402/6. SK., 7402/7. SK., 7408/6. SK., 7524. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:45:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında ERZENE; , 116/20. Sk., CENGİZ HAN, İSİMSİZ70, PARK İÇİ YOLU, , 116/20. Sk., CENGİZ HAN, İSİMSİZ70, PARK İÇİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:45:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında ERZENE MH.; 116. SK., 116/10. SK., 116/12. SK., 116/13. SK., 116/18. SK., 116/19. SK., 116/8. SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, HASAN ALİ YÜCEL CD., İATANBUL, İSTANBUL, 116. SK., 116/10. SK., 116/12. SK., 116/13. SK., 116/18. SK., 116/19. SK., 116/8. SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, EGE ÜNİVERSİTESİ LOJMANLARI, HASAN ALİ YÜCEL CD., İATANBUL, İSTANBUL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:45:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında EVKA 3; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:45:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında KAZIMDİRİK; , ANKARA, İSİMSİZ25, İSİMSİZ27 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:45:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında KAZIMDİRİK MH.; 166. SK., 194. SK., 212. SK., 213. SK., 214. SK., 219. SK., 220. SK., 225. SK., 229. SK., 229/2. SK., 230. SK., 231. SK., 232. SK., 259. SK., BORNOVA METRO İSTASYONU, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, KURTULUŞ CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında BİRLİK; , 4236. SK., 4242. SK., 4252. SK., 4268, İSİMSİZ3, KEMALPAŞA CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında BİRLİK MH.; 4185. SK., 4187. SK., 4189. SK., 4191. SK., 4195. SK., 4197. SK., 4199. SK., 4201. SK., 4203. SK., 4211. SK., 4211/1. SK., 4217. SK., 4220. SK., 4224. SK., 4224/1. SK., 4231. SK., 4232. SK., 4233. SK., 4233/1. SK., 4234. SK., 4236/1. SK., 4238. SK., 4239. SK., 4241. SK., 4243. SK., 4248. SK., 4250. SK., 4254. SK., 4256. SK., 4256/1. SK., 4258. SK., 4260. SK., 4261. SK., 4261/1. SK., 4262. SK., 4263. SK., 4263/1. SK., 4264. SK., 4266. SK., 4268/1. SK., 4268/2. SK., 4271. SK., FAZIL PAŞA, KEMALPAŞA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ÇAMKULE; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ÇAMKULE MH.; 4709. SK., DİCLE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında KOŞUKAVAK; 4242. SK., 4252/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında KOŞUKAVAK MH.; 4193. SK., 4195. SK., 4195/1. SK., 4205. SK., 4216/1. SK., 4218/1. SK., 4226. SK., 4252. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında MERİÇ; , 5748. SK., İSİMSİZ87, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında MERİÇ MH.; 4310. SK., 5603. SK., 5604. SK., 5605. SK., 5607. SK., 5609. SK., 5610. SK., 5612. SK., 5618. SK., 5619/1. SK., 5642. SK., 5644. SK., 5645. SK., 5646. SK., 5647. SK., 5648. SK., 5662. SK., 5663. SK., 5664. SK., 5667. SK., 5701. SK., 5702. SK., 5703. SK., 5703/1. SK., 5704. SK., 5705. SK., 5706. SK., 5707. SK., 5708. SK., 5710. SK., 5711. SK., 5711/1. SK., 5711/11. SK., 5711/13. SK., 5711/15. SK., 5711/17. SK., 5711/19. SK., 5711/2. SK., 5711/21. SK., 5711/23. SK., 5711/25. SK., 5711/27. SK., 5711/29. SK., 5711/3. SK., 5711/4. SK., 5711/5. SK., 5711/6. SK., 5711/7. SK., 5711/9. SK., 5712. SK., 5712/1. SK., 5713. SK., 5714. SK., 5715. SK., 5716. SK., 5717. SK., 5719. SK., 5720. SK., 5727. SK., 5728. SK., 5729. SK., 5729/1. SK., 5730. SK., 5731. SK., 5732. SK., 5733. SK., 5734. SK., 5734/1. SK., 5735. SK., 5737. SK., 5738. SK., 5739. SK., 5741. SK., 5742. SK., 5743. SK., 5743/1. SK., 5744. SK., 5745. SK., 5746. SK., 5747. SK., 5747/2. SK., 4310. SK., 5701. SK., 5702. SK., 5703. SK., 5703/1. SK., 5704. SK., 5705. SK., 5706. SK., 5707. SK., 5708. SK., 5710. SK., 5711. SK., 5711/1. SK., 5711/11. SK., 5711/13. SK., 5711/15. SK., 5711/17. SK., 5711/19. SK., 5711/2. SK., 5711/21. SK., 5711/23. SK., 5711/25. SK., 5711/27. SK., 5711/29. SK., 5711/3. SK., 5711/4. SK., 5711/5. SK., 5711/6. SK., 5711/7. SK., 5711/9. SK., 5712. SK., 5712/1. SK., 5717. SK., 5746. SK., 5747/6. SK., 5747/7. SK., 5747/8. SK., 5747/9. SK., 5748/1. Sk., 5748/8. SK., 5749. SK., 5750, 5751. SK., FAZIL PAŞA, KEMALPAŞA CD., PARK İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında MERKEZ; , 4529. SK., KIVANÇ CD., YENER CD., , 4529. SK., KIVANÇ CD., YENER CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında MERKEZ MH.; 4354. SK., 4354/1. SK., 4369. SK., 4400. SK., 4503. SK., 4505. SK., 4505/1. SK., 4507. SK., 4507/1. SK., 4509. SK., 4510. SK., 4511. SK., 4513. SK., 4515. SK., 4517. SK., 4519. SK., 4519/1. SK., 4519/2. SK., 4519/3. SK., 4521. SK., 4521/1. SK., 4523. SK., 4525. SK., 4525/1. SK., 4527. SK., 4535. SK., 4537. SK., 4545. SK., 4551. SK., 4552. SK., 4554. SK., 4556. SK., 4558. SK., 4564. SK., 4564/1. SK., 4566. SK., 4566/1. SK., 4568. SK., 4572. SK., 4574. SK., 4576. SK., 4576/1, 4579. SK., 4580, 4580/1. SK., 4582. SK., 4584. SK., 4586. SK., 4588. SK., 4588/1. SK., FEVZİ PAŞA CD., 4354. SK., 4354/1. SK., 4369. SK., 4400. SK., 4503. SK., 4505. SK., 4505/1. SK., 4507. SK., 4507/1. SK., 4509. SK., 4510. SK., 4511. SK., 4513. SK., 4515. SK., 4517. SK., 4519. SK., 4519/1. SK., 4519/2. SK., 4519/3. SK., 4521. SK., 4521/1. SK., 4523. SK., 4525. SK., 4525/1. SK., 4527. SK., 4535. SK., 4537. SK., 4545. SK., 4551. SK., 4552. SK., 4554. SK., 4556. SK., 4558. SK., 4564. SK., 4564/1. SK., 4566. SK., 4566/1. SK., 4568. SK., 4572. SK., 4574. SK., 4576. SK., 4576/1, 4579. SK., 4580, 4580/1. SK., 4582. SK., 4584. SK., 4586. SK., 4588. SK., 4588/1. SK., FEVZİ PAŞA CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında SERİNTEPE; , 4336. SK., 4371/2, 4400. SK., İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, , 4336. SK., 4371/2, 4400. SK., İSİMSİZ1, İSİMSİZ2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında SERİNTEPE MH.; 323. SK., 4277. SK., 4279. SK., 4281. SK., 4287. SK., 4304. SK., 4310. SK., 4312. SK., 4314. SK., 4316. SK., 4316/1. SK., 4316/2. SK., 4318. SK., 4319. SK., 4319/1. SK., 4320. SK., 4321. SK., 4322. SK., 4322/1. SK., 4323. SK., 4324. SK., 4324/1. SK., 4325. SK., 4326. SK., 4327. SK., 4328. SK., 4329. SK., 4330. SK., 4331. SK., 4332. SK., 4333. SK., 4333/1. SK., 4334. SK., 4338. SK., 4338/1. SK., 4342. SK., 4346. SK., 4348. SK., 4348/1. SK., 4373. SK., 4375. SK., 4376. SK., 4377. SK., 4398. SK., KANDERE PARKI, KEMALPAŞA, KIVANÇ, 323. SK., 4273. SK., 4275. SK., 4277. SK., 4279. SK., 4281. SK., 4283. SK., 4283/1. SK., 4283/2. SK., 4283/3. SK., 4283/4. SK., 4287. SK., 4300. SK., 4302. SK., 4304. SK., 4306. SK., 4308. SK., 4310. SK., 4312. SK., 4314. SK., 4316. SK., 4316/1. SK., 4316/2. SK., 4318. SK., 4319. SK., 4319/1. SK., 4320. SK., 4321. SK., 4322. SK., 4322/1. SK., 4323. SK., 4324. SK., 4324/1. SK., 4325. SK., 4326. SK., 4327. SK., 4328. SK., 4329. SK., 4330. SK., 4331. SK., 4332. SK., 4333. SK., 4333/1. SK., 4334. SK., 4338. SK., 4338/1. SK., 4342. SK., 4344. SK., 4344/1. SK., 4346. SK., 4348. SK., 4348/1. SK., 4370. SK., 4373. SK., 4375. SK., 4376. SK., 4377. SK., 4398. SK., KANDERE PARKI, KEMALPAŞA, KIVANÇ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ZAFER; , 4322. SK., 4376. SK., 4432, 4432. SK., KIVANÇ, KIVANÇ CD., , 4322. SK., 4347, 4370. SK., 4376. SK., 4432, 4432. SK., KIVANÇ, KIVANÇ CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ZAFER MH.; 4291, 4335. SK., 4336. SK., 4336/1. SK., 4340. SK., 4340/1. SK., 4380. SK., 4382. SK., 4384. SK., 4386. SK., 4386/1. SK., 4386/2. SK., 4388. SK., 4388/1. SK., 4388/2. SK., 4388/3. SK., 4400. SK., 4401, 4434. SK., YENER CD., 4291, 4293. SK., 4295. SK., 4297. SK., 4299. SK., 4335. SK., 4336. SK., 4336/1. SK., 4339. SK., 4340. SK., 4340/1. SK., 4341. SK., 4345. SK., 4356. SK., 4358. SK., 4360. SK., 4362. SK., 4364. SK., 4366. SK., 4372. SK., 4374. SK., 4376/1. SK., 4380. SK., 4382. SK., 4384. SK., 4386. SK., 4386/1. SK., 4386/2. SK., 4388. SK., 4388/1. SK., 4388/2. SK., 4388/3. SK., 4400. SK., 4401, 4404. SK., 4434. SK., KEMALPAŞA, YENER CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 12:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında ATATÜRK MH.; 905. SK., 906. SK., 910. SK., 911. SK., FEHMİ YİĞİN CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-20 2024-01-20 01:45:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında MANSUROĞLU; , 225. SK., ANKARA, İSİMSİZ175 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 01:45:00.000-2024-01-20 02:00:00.000 saatleri arasında MANSUROĞLU MH.; 221. SK., 222. SK., 223. SK., 224. SK., 226. SK., 227. SK., 228. SK., 259. SK., 260. SK., 261. SK., 262. SK., 266. SK., 267. SK., 267/1. SK., 268. SK., CUMHURİYET, HAŞİM İŞCAN CD., KURTULUŞ, KURTULUŞ CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında YAMANLAR MH.; 7328/1. SK., 7329. SK., 7331. SK., 7331/1. SK., 7332. SK., 7332/1. SK., 7333. SK., 7334. SK., 7335. SK., 7336. SK., 7337. SK., 7338. SK., 7339. SK., 7339/2. SK., 7344. SK., 7345. SK., 7345/1. SK., 7345/2. SK., 7346. SK., 7346/1. SK., 7347. SK., 7347/1. SK., 7348. SK., 7349. SK., 7349/1. SK., 7349/2. SK., 7349/3. SK., 7350. SK., 7350/1. SK., 7350/2. SK., 7351. SK., 7354. SK., 7354/1. SK., 7354/2. SK., 7354/3. SK., 7354/4. SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, KUBİLAY, KUBİLAY CD., 7094. SK., 7097. SK., 7099. SK., 7302. SK., 7306. SK., 7307. SK., 7308. SK., 7309. SK., 7340. SK., 7340/1. SK., 7341/1. SK., 7342. SK., 7343. SK., 7344. SK., 7344/1. SK., 7345. SK., 7345/1. SK., 7347/1. SK., 7349/1. SK., 7349/3. SK., 7349/4. SK., 7351. SK., 7351/1. SK., 7351/8. SK., 7352. SK., 7353/1. SK., 7353/2. SK., 7353/3. SK., 7353/4. SK., 73533. SK., 7354. SK., 7354/3. SK., 7354/4. SK., 7355/3. SK., 7355/4. SK., 7355/5. SK., 7355/6. SK., KUBİLAY CD., 7301. SK., 7301/1. SK., 7302. SK., 7302/2. SK., 7303. SK., 7303/1. SK., 7303/2. SK., 7303/3. SK., 7303/4. SK., 7303/5. SK., 7303/6. SK., 7304. SK., 7306. SK., 7307. SK., 7308. SK., 7308/1. SK., 7309. SK., 7310. SK., 7311. SK., 7312. SK., 7312/1. SK., 7312/2. SK., 7313. SK., 7314. SK., 7315. SK., 7315/1. SK., 7315/2. SK., 7316. SK., 7317. SK., 7318. SK., 7318/1. SK., 7319. SK., 7320. SK., 7322. SK., 7323. SK., 7323/1. SK., 7323/2. SK., 7323/3. SK., 7323/4. SK., 7323/5. SK., 7323/6. SK., 7323/7. SK., 7324. SK., 7324/1. SK., 7324/2. SK., 7324/3. SK., 7324/4. SK., 7325. SK., 7325/1. SK., 7326. SK., 7327. SK., 7328. SK., 7323/3. SK., 7323/4. SK., 7323/5. SK., 7328. SK., 7334. SK., 7302. SK., 7303. SK., 7319. SK., 7320. SK., 7321. SK., 7321/1. SK., 7322. SK., 7323/2. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında SOĞUKKUYU; , GİRNE BLV., , GİRNE BLV., İSİMSİZ53, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, , BARIŞ CD., İSİMSİZ18, , BARIŞ CD., GİRNE BLV., İSİMSİZ63, İSİMSİZ80, , 1847/13. Sk., 1847/16. SK., 7465. SK., GİRNE BLV., İSİMSİZ14, İSİMSİZ32, İSİMSİZ42, OTOPARK, , İSİMSİZ25, MUSTAFA YÜCEL ÖZBİLGİN PARK İÇİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında SOĞUKKUYU MH.; 1847/12. SK., 1848. SK., 1847/10. SK., 1847/14. SK., 7274. SK., 7275. SK., 7276. SK., 7277. SK., 7278. SK., 7279. SK., 7280. SK., AKIN KIVANÇ SK., 1845. SK., 1845/1. SK., 1845/2. SK., 1845/3. SK., 1846. SK., 1846/7. SK., 6063. SK., 6063/1. SK., 7274. SK., 7290. SK., BARIŞ, 1844/11. SK., 1844/13. SK., 1847/10. SK., 1847/14. SK., 1847/15. SK., 1847/17. SK., 1847/18. SK., 1847/21. SK., 1847/22, 1847/24. SK., 1847/25. SK., 1847/26. SK., 1847/27. SK., 1847/31. SK., AKIN KIVANÇ, AKIN KIVANÇ SK., ESKAR KONUTLARI, KARŞIYAKA AYYILDIZ KONUT YAPI KOOPERATİF SİTESİ İÇ, MUTLULAR KONUT YAPI KOOPERATİFİ, 1844/10. SK., 1844/14. SK., 1844/18. SK., 1844/7. SK., 1844/8. SK., 1847/17. SK., 1847/27. SK., AKIN KIVANÇ, AKIN KIVANÇ SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında TURAN; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında EMEK MH.; 7239. SK., 7239/1. SK., 7239/2. SK., 7240. SK., 7248. SK., 7249. SK., 7256. SK., 7257. SK., 7257/1. SK., 7258. SK., 7258/1. SK., 7263. SK., 7290/1. SK., 7290/2. SK., KUBİLAY, 1660. SK., 1844/2. SK., 1844/3. SK., 1844/4. SK., 1844/5. SK., 7002. SK., 7009. SK., 7014. SK., 7018. SK., 7019. SK., 7065. SK., 7080. SK., 7080/1. SK., 7200. SK., 7201. SK., 7202. SK., 7202/1. SK., 7203. SK., 7203/1. SK., 7204. SK., 7205. SK., 7206. SK., 7207. SK., 7207/1. SK., 7208. SK., 7209. SK., 7210. SK., 7211. SK., 7212. SK., 7212/1. SK., 7213/1. SK., 7214. SK., 7215. SK., 7216. SK., 7217. SK., 7218. SK., 7219. SK., 7220. SK., 7222. SK., 7223. SK., 7223/1. SK., 7224. SK., 7225. SK., 7226/1. SK., 7226/2. SK., 7227. SK., 7227/1. SK., 7227/2. SK., 7227/3. SK., 7228. SK., 7229. SK., 7230. SK., 7230/1. SK., 7231. SK., 7232. SK., 7232/1. SK., 7233. SK., 7234. SK., 7236. SK., 7236/2. SK., 7236/3. SK., 7237. SK., 7238. SK., 7238/1. SK., 7239. SK., 7240. SK., 7240/1. SK., 7241. SK., 7241/1. SK., 7241/2. SK., 7242. SK., 7243. SK., 7243/1. SK., 7244. SK., 7245. SK., 7246. SK., 7247. SK., 7247/1. SK., 7248. SK., 7248/1. SK., 7249. SK., 7263. SK., 7281. SK., 7283. SK., 7290/4. SK., 7290/5. SK., 7290/6. SK., 7290/7. SK., 7290/8. SK., 7291. SK., 7292. SK., 7292/1. SK., 7292/2. SK., 7293, 7293/1, 7294. SK., 7294/1. SK., 7295. SK., 7296. SK., 7297. SK., 7297/1. SK., BARIŞ SK., KUBİLAY, ŞEHİT ASTTĞM. MESUT UZLU SK., 7259. SK., 7264. SK., 7266. SK., 7267. SK., 1660. SK., 1844/1. SK., 1844/5. SK., 1660. SK., 7061. SK., 7065. SK., 7227/1. SK., 7228. SK., 7236. SK., 7236/1, 7236/3. SK., 7238/1. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ORG. NAFİZ GÜRMAN; , 7096. SK., 7098. SK., 7115/1, 7119. SK., 7156. SK., 7161. SK., İSİMSİZ15, İSİMSİZ5, , 7058. SK., 7098. SK., 7115/1, 7118. SK., 7119. SK., 7122/2, ATATÜRK, İSİMSİZ10, İSİMSİZ8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ORG. NAFİZ GÜRMAN MH.; 1660. SK., 7020/1. SK., 7020/2. SK., 7059/1. SK., 7059/2. SK., 7061. SK., 7086. SK., 7088. SK., 7089. SK., 7090. SK., 7091. SK., 7092. SK., 7093. SK., 7094. SK., 7095. SK., 7096/1. SK., 7097. SK., 7099. SK., 7099/1. SK., 7100. SK., 7102. SK., 7103. SK., 7104. SK., 7105. SK., 7111/2. SK., 7113. SK., 7115. SK., 7151. SK., 7151/1. SK., 7153. SK., 7154. SK., 7155/2. SK., 7158. SK., 7159. SK., 7160. SK., 7162. SK., 7163. SK., 7164. SK., 7165. SK., 7165/1. SK., 7165/2. SK., 7165/3. SK., 7166. SK., 7166/1. SK., 7166/2. SK., 7167. SK., 7168. SK., 7169. SK., 7170. SK., 7171. SK., 7171/1. SK., 7171/2. SK., 7171/3. SK., 7171/4. SK., 7172. SK., 7173. SK., 7355. SK., KUBİLAY CD., S. ABDULLAH EYMUR SK., ŞEHİT ABDULLAH EYMUR, ŞEHİT KENAN ERGÜN PARKI İÇİ YOLU, ŞEHİT ORHAN BOZKURT SK., 7020/1. SK., 7020/3. SK., 7020/4. SK., 7041. SK., 7042. SK., 7055. SK., 7056. SK., 7057. SK., 7057/1. SK., 7061. SK., 7065. SK., 7088. SK., 7089. SK., 7089/1. SK., 7090. SK., 7093. SK., 7098/1. SK., 7098/2. SK., 7113. SK., 7115. SK., 7120. SK., 7121. SK., 7121/1. SK., 7122. SK., 7122/1, 7123/1. SK., 7128. SK., 7131. SK., 7132. SK., 7133. SK., 7133/1. SK., 7134. SK., 7150, 7151. SK., 7160. SK., 7163. SK., KUBİLAY CD., S. ABDULLAH EYMUR SK., ŞEHİT ORHAN BOZKURT SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında YAMANLAR; , 7161. SK., 7305, 7353. SK., 7355. SK., BARIŞ, İSİMSİZ12, İSİMSİZ19, , 7305, 7355. SK., BARIŞ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında EMEK; , 7200/1. SK., 7221, 7221. SK., 7226. SK., 7290. SK., 7293/2 SK., ANADOLU CD., BARIŞ, BARIŞ CD., İSİMSİZ13, BARIŞ, BARIŞ CD., 7226. SK., BARIŞ CD., , BARIŞ CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında GÜMÜŞPALA; , 7000, 7000/1, 7081/3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında GÜMÜŞPALA MH.; 1660. SK., 7002. SK., 7002/1. SK., 7003. SK., 7003/1. SK., 7003/2. SK., 7005. SK., 7005/1. SK., 7005/2, 7007. SK., 7007/1. SK., 7009. SK., 7009/1. SK., 7010. SK., 7011. SK., 7012. SK., 7013. SK., 7014. SK., 7014/1. SK., 7015. SK., 7018. SK., 7019. SK., 7078/1. SK., 7079. SK., 7080. SK., 1660. SK., 7052/1. SK., 7065. SK., 7081/4. SK., 7083. SK., 7083/1. SK., 7084. SK., 7084/1. SK., 7085. SK., 7086/1. SK., 7086/2, 7086/3. SK., ŞEHİT ŞAHİN ŞİMŞEK SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ONUR MH.; 7370/12. SK., KUBİLAY CD., 7334. SK., 7334/1. SK., 7334/2. SK., 7334/3. SK., 7360. SK., 7360/1. SK., 7360/2. SK., 7360/3. SK., 7365. SK., 7365/1, 7366. SK., 7367. SK., 7368/2. SK., 7369/1. SK., 7369/2. SK., 7369/5. SK., 7370. SK., 7370/9. SK., 7371/10. SK., 7371/2. SK., 7371/3. SK., 7371/4. SK., 7371/5. SK., 7371/6. SK., 7372. SK., 7373. SK., 7374. SK., 7374/1. SK., 7374/2. SK., 7375. SK., 7376. SK., 7377. SK., 7378. SK., DİNLENME VE ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında POSTACILAR; , İSİMSİZ14, , 1844/7. SK., 6067/1, 6067/1. SK., 7613/1, 7614, 7620/1, 7621. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında POSTACILAR MH.; 1844/16, 1847/28. SK., 7465. SK., 7467. SK., 7467/1. SK., 7467/2. SK., 7468. SK., 7469. SK., 7470. SK., 7471. SK., 7472. SK., 7473. SK., 7474. SK., 7475. SK., 7476. SK., 7476/1. SK., 7478. SK., 7610. SK., 7610/1. SK., 7610/2. SK., GİRNE, GİRNE BLV., KARŞIYAKA GİRİŞİ-K14, 1844/10. SK., 1844/16, 1844/9. SK., 1847/28. SK., 6067/2. SK., 6067/3. SK., 6067/4. SK., 6067/5. SK., 7476. SK., 7476/1. SK., 7478. SK., 7599. SK., 7599/2. SK., 7599/3. SK., 7599/4. SK., 7599/5. SK., 7600. SK., 7600/1. SK., 7600/5. SK., 7610. SK., 7612. SK., 7613. SK., 7615. SK., 7616. SK., 7617. SK., 7618. SK., 7619, 7620. SK., 7620/1. SK., 7622. SK., 7623. SK., 7624. SK., 7625. SK., 7626. SK., 7651. SK., 7651/1. SK., 7651/2. SK., 7651/3. SK., 7651/5. SK., 7651/6. SK., 7651/7. SK., 7652. SK., 7653. SK., 7654. SK., 7654/1. SK., 7654/2. SK., 7656. SK., 7657. SK., 7665. SK., 7667. SK., AKIN KIVANÇ SK., PARK İÇİ YOLU, ŞEHİT ABDURRAHMAN KOÇAK PARKI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında KÖRFEZ MH.; 7356/4. SK., 7374/7. SK., 7375. SK., 7377. SK., 7379/5. SK., 7379/8. SK., 7430. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ONUR; , AKIN KIVANÇ SK., İSİMSİZ14, İSİMSİZ18, İSİMSİZ20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında ADALET; , 1593/22, ŞEHİT PİLOT ÜSTEĞMEN TÜRKER AYDIN, ŞEHİT PİLOT ÜSTEĞMEN TÜRKER AYDIN SK, YÜZBAŞI İBRAHİM HAKKI, , 1593/3. SK., , 1590/20. SK., 1593/10. SK., 1593/11. SK., 1593/12. SK., 1593/13. SK., 1593/14. SK., 1593/17. SK., 1593/19. SK., 1593/21. SK., 1593/3. SK., 1593/4. SK., 1593/5. SK., 1593/6. SK., 1593/7. SK., 1593/8. SK., 1594/10. SK., 1594/20. SK., 1594/27. SK., 1594/9. SK., 1645/16. SK., 1593/20. SK., 1593/5. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında MANAVKUYU MH.; 275/18. SK., 275/19. SK., 275/20. SK., 275/21. SK., 275/22. SK., ŞEHİT PİLOT ÜSTEĞMEN TÜRKER AYDIN, 275/10. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında OSMANGAZİ; İSİMSİZ60 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında MANAVKUYU; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında İMBATLI; 1847, 1847, , 1847, 6070. SK., , 1595/3, 1595/3. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ALAYBEY; 1675, YALI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ALAYBEY MH.; 1677. SK., 1678. SK., 1679. SK., 1683. SK., MUAMMER AKSOY PARK İÇİ YOLU, ŞEHİT ASIM AKSOY, 1671. SK., 1673. SK., 1689. SK., 1690. SK., 1691. SK., ALİ İHSAN ÜNAL SK., MEHMET İHSAN ZEYREK, MEHMET İHSAN ZEYREK SK., ŞEHİT ÜSTTĞM. AHMET KONUKSEVER SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında BAHÇELİEVLER; , 1671. SK., 1671/1. SK., 1671/3. SK., 1671/4. SK., 1671/5. SK., 1849/6. SK., 1853. SK., 1853/2. SK., 1853/3. SK., CEVDET BİLSAY CD., İSİMSİZ20, ŞEHİT MUSTAFA TUNÇBİLEK SK., DOÇ. DR. BAHRİYE ÜÇOK BLV., ORHAN ŞAİK GÖKYAY, , 1849/1. SK., 1850/1. SK., ŞEHİT MUSTAFA TUNÇBİLEK SK., GİRNE BLV., ORHAN ŞAİK GÖKYAY CD., , 1671/4. SK., 1705. SK., 1706. SK., 1849/5. SK., 1849/6. SK., 1849/8. SK., 1851. SK., 1851/1. SK., 1851/10. SK., 1851/11. SK., 1851/12. SK., 1851/13. SK., 1851/14. SK., 1851/15. SK., 1851/16. SK., 1851/2. SK., 1851/3. SK., 1851/4. SK., 1851/6. SK., 1851/7. SK., 1851/8. SK., 1851/9. SK., 1852. SK., 1859. SK., CAHİT ATAY SK., CEVDET BİLSAY CD., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ŞEHİT İBRAHİM ER, ŞEHİT İBRAHİM ER SK., ŞEHİT MUSTAFA TUNÇBİLEK SK., ŞEHİT POLİS KOM. YRD. ZÜBEYİR DURGAY PARKI İÇİ YOL, TOKADIZADE ŞEKİP BEY PARKI İÇİ YOLU, YAŞAR AKSOY SK., ZÜBEYDE HANIM elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında TERSANE; , 1675, 1675/1. SK., YALI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında TERSANE MH.; 1661. SK., 1662. SK., 1663. SK., 1664. SK., 1665. SK., 1667. SK., 1668. SK., 1671. SK., 1675/2. SK., CEMAL GÜRSEL, ŞEHİT ASIM AKSOY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında TUNA; 1675, YALI, , YALI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında TUNA MH.; 1694. SK., MEHMET İHSAN ZEYREK, PARK İÇİ YOLU, R. LÜTFÜ AKSUNGUR SK., 1716. SK., İBRAHİM YILMAZ SK., KEMAL PAŞA CD., SALAH BİRSEL SK., 1671. SK., 1690. SK., 1696. SK., 1710. SK., 1711. SK., 1712. SK., İBRAHİM YILMAZ SK., İSMAİL ÖZKUNT SK., MEHMET İHSAN ZEYREK, SALAH BİRSEL SK., ŞEHİT ÜSTTĞM. AHMET KONUKSEVER SK., TİYATRO SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında BAHARİYE; , 1671. SK., 1716. SK., HİDAYET ERZEYBEK SK., ZÜBEYDE HANIM, , 1671. SK., 1690. SK., 1870. SK., 1870/1. sk, 1870/1. SK., HİDAYET ERZEYBEK SK., YAŞAR AKSOY SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında BAHARİYE MH.; 1838. SK., 1874. SK., 1875. SK., 1877. SK., ATATÜRK BLV., DOÇ. DR. BAHRİYE ÜÇOK BLV., DR. O. ALPYÖRÜK SK., MÜJGAN BARUTCU, ORHAN ŞAİK GÖKYAY CD., 1690/1. SK., 1858. SK., 1864. SK., 1867. SK., 1868. SK., 1872. SK., 1872/1. SK., 1874. SK., 1875. SK., 2006. SK., MÜJGAN BARUTÇU SK., ŞEHİT İBRAHİM ER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında BAHRİYE ÜÇOK MH.; ATATÜRK BLV., DOÇ. DR. BAHRİYE ÜÇOK BLV., ŞEHİT YZB. HÜSEYİN OLGUN SK., 1828/6. SK., 1828/7. SK., 1834/3. SK., ATATÜRK BLV., GİRNE BLV., ORHAN ŞAİK GÖKYAY, RÜŞTÜ SARDAĞ CD., ŞEHİT YZB. HÜSEYİN OLGUN SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında DONANMACI; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında DONANMACI MH.; KEMAL PAŞA CD., SALAH BİRSEL SK., ŞÜKRAN KURDAKUL, ULVİ BAŞMAN SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET; , İSİMSİZ6, 6601. SK., 6732. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET MH.; 6674. SK., 6676. SK., 6677. SK., 6678. SK., 6679. SK., 6680. SK., 6701. SK., 6701/1. SK., 6713. SK., 6713/1. SK., 6715. SK., 6716. SK., 6717. SK., 6718. SK., 6718/1. SK., ALİM DAĞHAN CD., ANADOLU CD., 6601/2. SK., 6601/3. SK., 6626. SK., 6626/1. SK., 6626/2. SK., 6629. SK., 6631. SK., 6632. SK., 6638. SK., 6640. SK., 6641. SK., 6642. SK., 6642/1. SK., 6642/2. SK., 6643. SK., 6643/1. SK., 6644. SK., 6653. SK., 6653/1. SK., 6655. SK., 6718/1. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında DEDEBAŞI; , 6101. SK., İSİMSİZ1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında DEDEBAŞI MH.; 6011. SK., 6051. SK., 6051/2. SK., 6052. SK., 6095. SK., 6100. SK., 6102. SK., 6103. SK., 6105. SK., 6108. SK., 6109. SK., 6109/1. SK., 6110. SK., 6110/1. SK., 6111. SK., 6111/1. SK., 6111/2. SK., ALİ ALP BÖKE CD., ANADOLU, ANADOLU CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında FİKRİ ALTAY MH.; 6197. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında İNÖNÜ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında İNÖNÜ MH.; 6718. SK., 6730. SK., 6732. SK., 6732/1. SK., 6732/5. SK., 6732/6. SK., 6735. SK., 6737. SK., 6739. SK., 6739/1. SK., 6740. SK., 6740/1. SK., 6741. SK., 6742. SK., 6742/1. SK., 6742/2. SK., 6743. SK., 6743/1. SK., 6744. SK., 6745. SK., 6745/1. SK., 6745/2. SK., 6746. SK., 6747. SK., 6748. SK., 6749. SK., 6758. SK., 6758/1. SK., 6759. SK., 6760. SK., 6761. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında İMBATLI MH.; 1595. SK., 1825. SK., 6070/1. SK., 6070/2. SK., 6070/3. SK., 6071. SK., 6072. SK., 6076/1. SK., 6076/2. SK., 6098. SK., 1595. SK., 6092. SK., 6092/1. SK., 6092/2. SK., 6094. SK., ANADOLU CD., KARŞIYAKA İLÇE DEVLET HASTANESİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ÖRNEKKÖY; , 1847, 7403. SK., 7418. SK., 7548/2, BAŞ PEHLİVAN KARAALİ, İSİMSİZ13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ÖRNEKKÖY MH.; 1847/1. SK., 1847/2. SK., 1847/3. SK., 1847/4. SK., 1847/9. SK., 6065/2. SK., 6601. SK., 7400 1. ÇIKMAZI, 7400/1. SK., 7401. SK., 7402. SK., 7415. SK., 7416. SK., 7417. SK., 7419. SK., 7420. SK., 7421. SK., 7424. SK., 7426. SK., 7450. SK., 7451. SK., 7452. SK., 7453. SK., 7454. SK., 7454/1. SK., 7455/1. SK., 7457/1. SK., 7458. SK., 7459. SK., 7461/1. SK., 7510. SK., 7510/1. SK., 7511. SK., 7514. SK., 7515. SK., 7517. SK., 7532. SK., 7533. SK., 7534. SK., 7535. SK., 7536. SK., 7536/1. SK., 7537. SK., BAŞ PEHLİVAN KARAALİ CD., GİRNE, PARK İÇİ YOLU, ŞEHİT KOMANDO ONBAŞI YÜKSEL YAVUZ, 7563/3. SK., 7563/6, 7564. SK., 7600. SK., GİRNE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında BAHRİYE ÜÇOK; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında LATİFE HANIM; , BAŞ PEHLİVAN KARAALİ, BAŞ PEHLİVAN KARAALİ CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında LATİFE HANIM MH.; 7447/13. SK., 7484. SK., 7485. SK., 7486. SK., 7487. SK., 7488. SK., 7489. SK., 7490. SK., 7490/2. SK., 7491. SK., 7492. SK., 7493. SK., 7494. SK., 7495. SK., 7497. SK., 7499/1. SK., BAŞ PEHLİVAN KARAALİ, COŞKUN ŞAHİN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ZÜBEYDE HANIM; , BAŞ PEHLİVAN KARAALİ CD., İSİMSİZ47, İSİMSİZ50 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ZÜBEYDE HANIM MH.; 7400/14. SK., 7400/15. SK., 7400/17. SK., 7400/19. SK., 7400/2. SK., 7400/24. SK., 7400/3. SK., 7400/6. SK., 7400/8. SK., 7400/9. SK., 7447/13. SK., 7448/17. SK., 7448/18. SK., 7563/7. SK., ŞEHİT NURİ YESUGAY PARKI İÇİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında BOĞAZİÇİ; 2363. SK., B.HAYRETTİN PAŞA, , 2363. SK., B.HAYRETTİN PAŞA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında BOĞAZİÇİ MH.; 2204. SK., 2208/9. SK., 2340. SK., 2340/1. SK., 2341. SK., 2342. SK., 2343. SK., 2343/1. SK., 2343/2. SK., 2343/3. SK., 2344. SK., 2356. SK., 3460. SK., 3460/1. SK., BOĞAZİÇİ, BOĞAZİÇİ CD., LEVENT, 2204. SK., 2208/5. SK., 2208/6. SK., 2208/7. SK., 2208/8. SK., 2208/9. SK., 2210. SK., 2340. SK., 2340/1. SK., 2341. SK., 2342. SK., 2343. SK., 2343/1. SK., 2343/2. SK., 2343/3. SK., 2344. SK., 2345. SK., 2356. SK., 3460. SK., 3460/1. SK., 3473. SK., 3478. SK., BOĞAZİÇİ, BOĞAZİÇİ CD., LEVENT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında CENGİZ TOPEL; , BOĞAZİÇİ, , BOĞAZİÇİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında CENGİZ TOPEL MH.; 1185/16. SK., 1185/20. SK., 1185/21. SK., 1185/22. SK., 1185/23. SK., 1185/24. SK., 1185/25. SK., 1186/1. SK., 1186/25. SK., 1186/26. SK., 1186/27. SK., BOĞAZİÇİ CD., 1185/16. SK., 1185/20. SK., 1185/21. SK., 1185/22. SK., 1185/23. SK., 1185/24. SK., 1185/25. SK., 1186. SK., 1186/1. SK., 1186/10. SK., 1186/11. SK., 1186/2. SK., 1186/25. SK., 1186/26. SK., 1186/27. SK., 1186/3. SK., 1186/4. SK., 1186/5. SK., 1186/6. SK., 1186/7. SK., 1186/8. SK., 1186/9. SK., BOĞAZİÇİ CD., GAZİLER CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında FERAHLI; 1162. SK., 1162/1. SK., 1170. SK., 3470. SK., 3497. SK., 3501. SK., GÜRÇEŞME, 1162. SK., 1162/1. SK., 1162/2. SK., 1170. SK., 3463. SK., 3463/1. SK., 3464. SK., 3465. SK., 3466. SK., 3467. SK., 3468. SK., 3469. SK., 3470. SK., 3471. SK., 3497. SK., 3499. SK., 3501. SK., B.HAYRETTİN PAŞA, GÜRÇEŞME elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında GÜNEY; , 1140. SK., , 1140. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında GÜNEY MH.; 1122. SK., 1123. SK., 1125. SK., 1142. SK., 1143. SK., 1144. SK., 1155. SK., 1158. SK., 1159. SK., 1160. SK., 1161. SK., ZEYTİNLİK CD., 1122. SK., 1123. SK., 1125. SK., 1142. SK., 1143. SK., 1144. SK., 1155. SK., 1158. SK., 1159. SK., 1160. SK., 1161. SK., ZEYTİNLİK CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKADA; 1433. SK., GÜRÇEŞME CD., 1433. SK., GÜRÇEŞME CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKADA MH.; 2231. SK., 2232. SK., 2233. SK., 2234. SK., 2235. SK., 3557. SK., 3559. SK., GÜRÇEŞME, 2231. SK., 2232. SK., 2233. SK., 2234. SK., 2235. SK., 3557. SK., 3559. SK., GÜRÇEŞME elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında LEVENT; , 2349. SK., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CD., LEVENT, , 2349. SK., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CD., LEVENT, VATAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında LEVENT MH.; 1162. SK., 1170. SK., 1188. SK., 2346. SK., 2347. SK., 3480. SK., 3483. SK., 3486. SK., 3487. SK., 3488. SK., 3492. SK., 3496. SK., B.HAYRETTİN PAŞA, LEVENT CD., VATAN CD., 1162. SK., 1170. SK., 1188. SK., 2346. SK., 2347. SK., 2348. SK., 2350/1. SK., 2351. SK., 2352. SK., 2354. SK., 2355. SK., 2357. SK., 2358. SK., 3465. SK., 3471. SK., 3472. SK., 3474. SK., 3474/1. SK., 3475. SK., 3476. SK., 3477. SK., 3477/1. SK., 3478. SK., 3478/1. SK., 3479. SK., 3480. SK., 3481. SK., 3482. SK., 3483. SK., 3484. SK., 3485. SK., 3485/1. SK., 3486. SK., 3487. SK., 3488. SK., 3489. SK., 3490. SK., 3490/1. SK., 3491. SK., 3491/1. SK., 3492. SK., 3493. SK., 3494. SK., 3495. SK., 3495/1. SK., 3496. SK., B.HAYRETTİN PAŞA, LEVENT CD., VATAN CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ZEYTİNLİK; , 1140. SK., GÜRÇEŞME CD., , 1140. SK., GÜRÇEŞME CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ZEYTİNLİK MH.; 1132. SK., 1133. SK., 1134. SK., 1135. SK., 1135/1. SK., 1136. SK., 1136/3. SK., 1163. SK., 1164. SK., 1164/1. SK., 1165. SK., 1166. SK., 1167/1. SK., 1169. SK., 1170. SK., 1171. SK., 1172. SK., 1173. SK., 1174. SK., 1175. SK., 1176. SK., 1178. SK., 1187. SK., 1188. SK., 2347. SK., 2348. SK., 2349. SK., TÜLAY AKTAŞ PARKI İÇİ YOLU, 1132. SK., 1133. SK., 1134. SK., 1135. SK., 1135/1. SK., 1136. SK., 1136/3. SK., 1163. SK., 1164. SK., 1164/1. SK., 1165. SK., 1166. SK., 1167/1. SK., 1169. SK., 1170. SK., 1171. SK., 1172. SK., 1173. SK., 1174. SK., 1175. SK., 1176. SK., 1178. SK., 1187. SK., 1188. SK., 2347. SK., 2348. SK., 2349. SK., 2353. SK., 3486. SK., TÜLAY AKTAŞ PARKI İÇİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ÇINARTEPE MH.; 2624. SK., 2625. SK., 2626. SK., 2627. SK., 2627/1. SK., 2628. SK., 2629. SK., 2630. SK., 2631. SK., 2632. SK., 2633. SK., 2634. SK., 2635. SK., 2636. SK., 2637. SK., 2638. SK., 2639. SK., 2640. SK., 2641. SK., 2643. SK., 2644. SK., 2644/1. SK., 2644/2. SK., 2644/3. SK., 2644/4. SK., 2645. SK., 2646. SK., 2647. SK., 2647/1. SK., 2648. SK., 2648/1. SK., 2649. SK., 2653. SK., ÇAMLIK CD., DİCLE, DİCLE CD., GÜNEŞ CD., 2618. SK., 2620. SK., 2622. SK., 2622/1. SK., 2623. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında HUZUR; BOĞAZİÇİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında MEHMET AKİF; 2768. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında MEHMET AKİF MH.; 2656. SK., 2692. SK., 2723. SK., 2724. SK., 2725. SK., 2726. SK., 2735. SK., 2736. SK., 2737. SK., 2738. SK., 2769. SK., ADALET, ADALET CD., TOROS elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında MERSİNLİ; , 1201. SK., İSİMSİZ90 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında MERSİNLİ MH.; GAZİLER CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında SAYGI; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında SAYGI MH.; 2655. SK., 2656. SK., 2657. SK., 2720. SK., 2721. SK., 2722. SK., BARIŞ CD., TOROS CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ULUBATLI; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ULUBATLI MH.; 2692. SK., 2736. SK., 2737. SK., 2739. SK., 2740. SK., 2740/1. SK., 2741. SK., 2742. SK., 2743. SK., 2744. SK., 2746. SK., 2748. SK., 2751. SK., 2752. SK., 2753. SK., 2755. SK., 2756. SK., 2759. SK., 2760. SK., 2761. SK., 2762. SK., 2763. SK., 2764. SK., 2765. SK., ADALET, ADALET CD., TOROS PARK İÇİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında YAVUZ SELİM MH.; 19 MAYIS CD., 2371. SK., 2377. SK., 2378. SK., BOĞAZİÇİ, BOĞAZİÇİ CD., EMİRLER CD., PİRİ REİS elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ZEYBEK; BOĞAZİÇİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ZEYBEK MH.; 2399. SK., 2399/1. SK., BOĞAZİÇİ CD., PİRİ REİS CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında 26 AĞUSTOS; , 2369. SK., 2370. SK., 2371. SK., 2372. SK., 2373. SK., 2373/1. SK., 2374. SK., 2375. SK., 2376. SK., 3478. SK., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CD., EMİRLER, EMİRLER CD., LEVENT, OSMAN PAŞA CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ATAMER; , ÇAMLIK CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ATAMER MH.; 2581. SK., 2613. SK., 2614. SK., 2614/1. SK., ARI CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ÇINARTEPE; , 2642 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında AYDOĞDU; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ŞİRİNKAPI; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında UFUK MH.; 2763. SK., 917. SK., 917/2. SK., 917/3. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında ATATÜRK; , 204/12. SK., 204/37, 204/7. SK., 206. SK., 206/10. SK., 206/11. SK., 206/12. SK., 206/9. SK., 209. SK., 209/1. SK., 218. SK., 220. SK., 63/3. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında KOZAĞAÇ MH.; 215. SK., 220. SK., 211. SK., 211/3. SK., 222/2. SK., 222/3. SK., 222/4. SK., 227. SK., 230. SK., 230/1. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında KOZAĞAÇ; , GAZETECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BLV. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında DOĞANCILAR; İSİMSİZ120 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında ATATÜRK; , , 2019, 2019/6. SK., 2019/9, 2024/2. SK., 2025, 2025/1, 2026, 2030, 2030/1, 2031, 2040, 2045, 2048, 2155/1, 2156, 2170/1, 2175, 2178, 2178/1, 2178/2, 2179, 2179/1, 2184, 2185, 2191, 2194, 2203, 2207. SK., 2208, 2222/1, 2235. SK., 2236, 2296, ÇEŞME URLA İZMİR ASFALTI, İSİMSİZ13, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ54 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında ATATÜRK MH.; 2042. SK., 2229. SK., NEYZEN TEVFİK, 2019/10 SK., 2019/3, 2019/4. SK., 2019/5. SK., 2019/7. SK., 2023. SK., 2024. SK., 2024/1, 2024/3. SK., 2024/4. SK., 2024/5. SK., 2024/6. SK., 2024/7. SK., 2024/9. SK., 2025. SK., 2027. SK., 2028. SK., 2029. SK., 2041 SK., 2042. SK., 2043 SK., 2043. SK., 2140. SK., 2147. SK., 2152 SK., 2153 SK., 2155, 2156 SK., 2156/1, 2157. SK., 2158. SK., 2159. SK., 2160. SK., 2161. SK., 2162. SK., 2167. SK., 2168, 2169. SK., 2170. SK., 2172, 2172/1. SK., 2173. SK., 2176. SK., 2177. SK., 2178/2 SK., 2180. SK., 2181. SK., 2183. SK., 2186, 2187, 2188, 2189. SK., 2190. SK., 2192. SK., 2193. SK., 2195. SK., 2196. SK., 2197. SK., 2198. SK., 2199. SK., 2200. SK., 2202. SK., 2204, 2205. SK., 2206, 2209. SK., 2210. SK., 2211, 2212. SK., 2213, 2214. SK., 2215. SK., 2216. SK., 2217. SK., 2219, 2219. SK., 2220. SK., 2221. SK., 2222, 2222/3. SK., 2223. SK., 2224, 2225. SK., 2226. SK., 2227. SK., 2228. SK., 2232, 2233 SK., 2237, 2240 SK., 2302/1, NEYZEN TEVFİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında ÇAMLIÇAY; , 5164. SK., 5178, 5182, 5184, 5201, 5205, 5206, 5207, 5208. SK., 5215, 5222/3, 5298, İSİMSİZ11, İSİMSİZ14, İSİMSİZ16, İSİMSİZ18, İSİMSİZ20, İSİMSİZ5, İSMET İNÖNÜ, İSMET İNÖNÜ BLV., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, , 4215, 5190, 5208. SK., 5215, İSMET İNÖNÜ, İSMET İNÖNÜ BLV. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında ÇAMLIÇAY MH.; 4160, 5155, 5155/1. SK., 5162. SK., 5168. SK., 5170. SK., 5172, 5174 SK., 5176, 5178 SK., 5180. SK., 5182. SK., 5185. SK., 5186, 5187, 5188. SK., 5189, 5193. SK., 5194, 5195, 5196. SK., 5196/1. SK., 5197 SK., 5198. SK., 5199. SK., 5200, 5200 SK., 5200. SK., 5202. SK., 5204, 5207/1 SK., 5207/2 SK., 5209, 5210, 5211. SK., 5212. SK., 5213. SK., 5214. SK., 5216 SK., 5216. SK., 5217 SK., 5218. SK., 5220, 5221, 5222, 5222/2. SK., 5223. SK., 5224. SK., 5225. SK., 5226. SK., 5231. SK., 5235. SK., 5239. SK., 5241. SK., 5243. SK., 5247, 5298/1. SK., 5194, 5198. SK., 5200 SK., 5202. SK., 5210, 5212. SK., 5213 SK., 5214. SK., 5220, 5235. SK., 5241. SK., 5243. SK., İSMET İNÖNÜ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında KALABAK; , 3001, 3002/1, 3005, 3012. SK., 3029. SK., 3030, 3036, 3060. SK., 3066, 3072, 3074, 3076, 3249, 3252, 3263, 3264/1, 3264/2. SK., 3264/3, 3272, 3280, 3285, 3286, 3289, 3300, 3300/3, 3306, 3311, 3319, 3330, 3332, 3334, 3340, 3342, 3346, 3348, 3360, ÇEŞME URLA İZMİR ASFALTI, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ39, İSİMSİZ44, İSİMSİZ46, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ62, İZMİR-ÇEŞME OTOYOLU, KOCADAĞ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MUAMMER AKSOY, SEFAKÖY, , 3008, 3012. SK., 3020, 3021, 3029. SK., 3032/2, 3036, 3041. SK., 3042, 3054. SK., 3292, 3294, 3306, 3311, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ32, İSİMSİZ91, İSİMSİZ95, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, , 2296, 3247, 3249/1, 3300, ÇEŞME URLA İZMİR ASFALTI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında KALABAK MH.; 2239. SK., 2240. SK., 3003, 3007. SK., 3016, 3022. SK., 3023. SK., 3024. SK., 3025. SK., 3026. SK., 3028. SK., 3034. SK., 3037. SK., 3043. SK., 3045. SK., 3047. SK., 3049. SK., 3064. SK., 3068. SK., 3070, 3230. SK., 3231. SK., 3240. SK., 3242. SK., 3243. SK., 3244. SK., 3251. SK., 3254. SK., 3255. SK., 3256. SK., 3257. SK., 3258, 3258 SK., 3260. SK., 3262. SK., 3264, 3264/1 SK., 3265. SK., 3266. SK., 3267, 3268. SK., 3269. SK., 3270. SK., 3273. SK., 3274. SK., 3275. SK., 3276. SK., 3277/2 SK., 3279. SK., 3281. SK., 3282. SK., 3283. SK., 3284. SK., 3287. SK., 3288. SK., 3290. SK., 3293. SK., 3297. SK., 3297/1. SK., 3298. SK., 3299. SK., 3300/1. SK., 3300/6, 3301. SK., 3302. SK., 3302/1. SK., 3304. SK., 3305. SK., 3310. SK., 3344, 3346/1, 3350. SK., 3351, 3352, MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL BLV., NEYZEN TEVFİK, PAKİZE HANIM CD., ŞEHİT KEMAL, 3003, 3007. SK., 3011 SK., 3013, 3016, 3016/1, 3016/1. SK., 3017/1, 3018, 3019/2. SK., 3027. SK., 3031, 3033, 3034. SK., 3035. SK., 3036/1, 3037. SK., 3038, 3039, 3040, 3044. SK., 3046. SK., 3048. SK., 3050. SK., 3050/1, 3052. SK., 3275. SK., 3290. SK., 3291. SK., 3295. SK., 3316. SK., 3318. SK., KEKLİKTEPE, MUSTAFA KEMAL, 2239. SK., 3230. SK., 3240. SK., 3248, 3302. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında M. FEVZİ ÇAKMAK; , 3076, 4078, 4094, 4097, 4111. SK., 4113, 4114, 4123, 4153, 4187, 4189, 4190, İSİMSİZ1, İSİMSİZ14, İSİMSİZ17, İSİMSİZ8, İSMET İNÖNÜ BLV., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL, , 4108, 4108/1, 4111. SK., 4118, 4127, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSMET İNÖNÜ BLV., MUSTAFA KEMAL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında M. FEVZİ ÇAKMAK MH.; 4065, 4067, 4067/1, 4073, 4077, 4079. SK., 4080 SK., 4080. SK., 4081, 4082, 4082/1, 4083. SK., 4085. SK., 4086. SK., 4088, 4090. SK., 4092. SK., 4093. SK., 4095, 4096. SK., 4098. SK., 4099. SK., 4100. SK., 4101. SK., 4102. SK., 4103. SK., 4105, 4105/1. SK., 4105/2. SK., 4107. SK., 4109. SK., 4110. SK., 4112. SK., 4115. SK., 4117, 4119. SK., 4121. SK., 4124, 4125, 4129. SK., 4135. SK., 4102. SK., 4104. SK., 4106, 4119. SK., 4119/1. SK., 4120. SK., 4122. SK., 4124, 4124/1. SK., 4129. SK., 4131. SK., MUAMMER AKSOY, YEŞİL VADİ EVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında YELALTI; , 3300/1, 3300/1. SK., İSİMSİZ25, İSİMSİZ35, İSİMSİZ49, KEKLİKTEPE, SEFAKÖY, , 2300/2, İNCİRLİ, İSİMSİZ13, İSİMSİZ16, İSİMSİZ6, KEKLİKTEPE, 3300, DR. MUSTAFA REŞİT AYDIN, İNCİRLİ, İSİMSİZ4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında YELALTI MH.; AKÇA SK., BEGONYA SK., ÇALIK, MANZARA, 2300, 2300/1. SK., 24, 3300/5, AKÇA SK., 2300 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında YENİCE; , 3300/1, AKAY, AKMEŞE, İSİMSİZ12, İSİMSİZ17, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ9, KEKLİKTEPE, ORTANCA, ÖZGÜN, SEFAKÖY, YEŞİLALAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında YENİCE MH.; BAĞCILAR, BORA SK., CESUR, ÇAMLIK SK., GÖKSU, İZMİR-ÇEŞME OTOYOLU, KARAYEL SK., KIRAÇ, MANZARA, PANAROMA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında ZEYTİNALANI; , 4124, 4139, 4163, 4191, 5298, İSİMSİZ10, İSİMSİZ5, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, , 4124, 4134, 4138. SK., 4142, 4147. SK., 4249, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında ZEYTİNALANI MH.; 4105, 4126, 4126/1. SK., 4128. SK., 4130. SK., 4132. SK., 4135. SK., 4137. SK., 4143. SK., 4144. SK., 4146, 4148. SK., 4150, 4155. SK., 4156. SK., 4157. SK., 4157/1 SK., 4160, 4161, 4165. SK., 4167, 4167 SK., 4183. SK., 4297, MUAMMER AKSOY, MUSTAFA KEMAL, 4128. SK., 4138 SK., 4140. SK., 4141. SK., 4143. SK., 4145. SK., 4145/1. SK., 4149, 4152. SK., 4154. SK., 4159. SK., 4169. SK., 4173. SK., 4175. SK., 4177, 4179 SK., 4251. SK., MUAMMER AKSOY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında ŞİRİNKENT; , 4215, 4228/1. SK., 4232/1, 4242. SK., 4249, 4250, 4252, 4258, 4261, 4263, 4275, 4282, 4286, 4307, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ28, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ33, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, MUAMMER AKSOY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında ŞİRİNKENT MH.; 3315. SK., 3316. SK., 3318. SK., 4205 SK., 4215. SK., 4228, 4232. SK., 4232/1. SK., 4234. SK., 4236. SK., 4238. SK., 4240. SK., 4244. SK., 4246. SK., 4253, 4255. SK., 4256. SK., 4257, 4259. SK., 4260. SK., 4262. SK., 4265. SK., 4266. SK., 4269. SK., 4271 SK., 4271. SK., 4272. SK., 4273, 4274. SK., 4274/1. SK., 4276. SK., 4277. SK., 4278. SK., 4279. SK., 4280. SK., 4281 SK., 4281. SK., 4283. SK., 4284. SK., 4285, 4300. SK., 4301. SK., 4302. SK., 4303. SK., 4304. SK., 4306. SK., ÇAMYUVA SİTESİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında YENİKENT; , 2209. Sk., , 3247, İSİMSİZ2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında YENİKENT MH.; 2300, 2246. SK., 2300, 2301, 3302. SK., ÇEŞME URLA İZMİR ASFALTI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında İSKELE; , 2019, İSİMSİZ3, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, MİTHATPAŞA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında İSKELE MH.; 2018/10 SK., 2018/4. SK., 2018/5. SK., 2019/8. SK., 2222/5. SK., 2242. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında CAMİATİK; , AHMET BESİM UYAL, DÖRTYOL SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında CAMİATİK MH.; ÇAKMAK SK., MİMOZA SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında NAİPLİ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında NAİPLİ MH.; DOLU SK., PORTAKAL SK., YILDIRIM SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında SIRA; AHMET BESİM UYAL, DÖRTYOL SK., MANOLYA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında SIRA MH.; DİK YOKUŞ SK., DİKYOKUŞ SK., DOĞA, POLİGON, SU DEPOSU, ŞEKERPINAR, ÜÇ ÇEŞMELER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında BELEN MH.; AHMET KAHRAMAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında HAYKIRAN; 800, İSİMSİZ10, İSİMSİZ4, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında HAYKIRAN MH.; 800. CD., 800/1. SK., 800/2. SK., 801. SK., 802. SK., 803. SK., 808. SK., 812. SK., ARA SOKAK, DSİ KANAL YOLU, İC SOKAK, İC YOL, YOL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında 30 AĞUSTOS; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında 30 AĞUSTOS MH.; 7202. SK., 7209. SK., 7211. SK., 7219. SK., 7221. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 17:00:00.000 saatleri arasında 30 AĞUSTOS; , İSİMSİZ10, İSİMSİZ29 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 17:00:00.000 saatleri arasında 30 AĞUSTOS MH.; 7119, 7124. SK., 7126. SK., 7425. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 17:00:00.000 saatleri arasında İSTİKLAL; İSİMSİZ27 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 17:00:00.000 saatleri arasında İSTİKLAL MH.; 7413. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında YELKİ; , İSİMSİZ53 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 17:00:00.000 saatleri arasında VATAN; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 17:00:00.000 saatleri arasında VATAN MH.; 9047. SK., 9066. SK., 9096. SK., 9109. SK., 9186. SK., FİLİZ CD., ORDU CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 17:00:00.000 saatleri arasında ARAP HASAN; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 17:00:00.000 saatleri arasında ARAP HASAN MH.; GAZETECİ HASAN TAHSİN CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında ALİ FUAT ERDEN MH.; 9754. SK., ÖĞRETMEN RASİME ŞEYHOĞLU SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında GAZİ MH.; 3820/2. SK., ÖĞRETMEN RASİME ŞEYHOĞLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında LİMONTEPE; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında LİMONTEPE MH.; 9715. SK., 9752. SK., 9753. SK., 9754. SK., 9754/1. SK., 9755. SK., 9755/1. SK., 9756/1. SK., 9758. SK., 9759. SK., 9760. SK., 9767. SK., ÖĞRETMEN RASİME ŞEYHOĞLU SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında UMUT; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında UMUT MH.; 3850. SK., 3855. SK., 3856. SK., 3857. SK., 3858. SK., 3861. SK., 3862. SK., 3863. SK., 3864. SK., ÖĞRETMEN RASİME ŞEYHOĞLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında FATİH; GENÇLİK CD., NURETTİN BAYRAV CD., ŞEHİT SAMET KIRCALI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında FATİH MH.; 2410. SK., 2417. SK., 2418. SK., 412. SK., YAZAR NAMIK KEMAL CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında BOZKÖY; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında ÇAKMAKLI; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında İLKKURŞUN; İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ21, İSİMSİZ35, İSİMSİZ4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında KAYAKÖY; , İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ39, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ89, İSİMSİZ9, İSİMSİZ90, İSİMSİZ93 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında SEKİKÖY; , İSİMSİZ11, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ4, İSİMSİZ48, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ61, İSİMSİZ69, İSİMSİZ82, İSİMSİZ90, küsküt küme evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında YENİKÖY; , İSİMSİZ36, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ59, İSİMSİZ60, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ65, İSİMSİZ67, İSİMSİZ68, İSİMSİZ74, İSİMSİZ75, İSİMSİZ76, İSİMSİZ77, İSİMSİZ78, İSİMSİZ80, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ85, İSİMSİZ86, İSİMSİZ87, İSİMSİZ88, İSİMSİZ89, Küsküt küme evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında YENİKÖY MH.; KÜSKÜT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 13:30:00.000 saatleri arasında TÜRKMEN; , İSİMSİZ20, ORDU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 13:30:00.000 saatleri arasında TÜRKMEN MH.; 3. ORDU ÇK., ANKARA SK., AYDINLIK SK., BAHAR SK., BAHÇIVAN SK., BİRLİK SK., ÇİMEN SK., DİKMEN CD., DOKTOR NEŞVET KAHRAMAN CD., DOSTLUK SK., KAHRAMANMARAŞ SK., KANARYA SK., MODA SK., ORKİDE SK., YAPICI SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında ÇOBANLAR; , ÇOBANLAR, İSİMSİZ158, İSİMSİZ159, İSİMSİZ160, İSİMSİZ161, İSİMSİZ162, İSİMSİZ164, İSİMSİZ167, İSİMSİZ169, İSİMSİZ176, İSİMSİZ178, İSİMSİZ179, İSİMSİZ181, İSİMSİZ183, İSİMSİZ184, İSİMSİZ185, İSİMSİZ187, İSİMSİZ188, İSİMSİZ189, İSİMSİZ190, İSİMSİZ191, İSİMSİZ192, İSİMSİZ208 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında GÖKÇEYURT; , GÖKÇEYURT KÖYÜ İÇ YOLU, TURGUTLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında HAMZABABA; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında HAMZABABA MH.; HAMZABABA, HAMZABABA KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında SARIÇALI; , SARIÇALI KÖYÜ İÇ YOLU, SARIÇALI YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında SARIÇALI MH.; SARIÇALI YOLU KÜME EVLER, SARIÇALI YOLU KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında YEŞİLYURT; , TOKMAKALAN YOLU, YEŞİLYURT KÖYÜ, YEŞİLYURT KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLYURT YENİ, YEŞİLYURT YOLU, YEŞİLYURT YOLU KÜME EVLERİ, Yeşilyurt Yolu Kümeevler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında ZEAMET; , SARIÇALI SK., ZEAMET YOLU KÜMEEVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında BAYRAMLI; , BAYRAMLI KÖYÜ, BAYRAMLI KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında BAYRAMLI MH.; BAYRAMLI YOLU KÜMEEVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında CUMALI; , CUMALI YOLU KÜMEEVLER, İSİMSİZ14, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında CUMALI MH.; CUMALI KÖYÜ, CUMALI KÖYÜ İÇ YOLU, CUMALI YOLU, CUMALI YOLU KÜMEEVLER, GÖKYAKA YOLU KÜME EVLERİ, YEŞİLKÖY YOLU, YEŞİLKÖY YOLU KÜME EVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında DEREKÖY; , 4004, DEREKÖY YOLU KÜME EVLER, Gökyaka, İSİMSİZ10, İSİMSİZ85, İSİMSİZ87 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında DEREKÖY MH.; 4004. SK., DEREKÖY KÖYÜ İÇ YOLU, DEREKÖY YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında GÖKYAKA; , Gökyaka Yolu Kümeevler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında GÖKYAKA MH.; GÖKYAKA KÖY İÇİ YOLU, GÖKYAKA KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKYAKA YOLU, GÖKYAKA YOLU KÜME EVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında KAMBERLER; , İSİMSİZ91, KAMBERLER YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında KAMBERLER MH.; KAMBERLER KÖYÜ İÇ YOLU, KAMBERLER YOLU KÜMEEVLER, KAMBERLERYOLU KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında VİŞNELİ; , 4001, 4001. SK., 4004. SK., 4006. SK., 4007. SK., 4008. SK., 4008/1. SK., 4009. SK., 4010, 4010. SK., 4011, İSİMSİZ103, İSİMSİZ2, İSİMSİZ21, İSİMSİZ25, İSİMSİZ28, İSİMSİZ31, İSİMSİZ37, İSİMSİZ7, VİŞNELİ KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında VİŞNELİ MH.; 4002. SK., 4003. SK., 4005. SK., AŞAĞI VİŞNELİ YOLU, AŞAĞI VİŞNELİ YOLU KÜMEEVLER SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında YENİKURUDERE; , YENİ KURUDERE YOLU, YENİKURUDERE KÖYÜ, YENİKURUDERE KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında YEŞİLKÖY; , YEŞİLKÖY KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLKÖY YOLU, YEŞİLKÖY YOLU KÜME EVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında İPEKÇİLER MH.; KARA GAZİ ÇEŞME SK., NİYAZİ SK., CANTÜRK SK., GAZİ CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında KURTULUŞ; BAHÇEKAHVE, HASTANE, İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında KURTULUŞ MH.; AY SK., BAHÇE SK., KORE GAZİLERİ SK., KÖPRÜLÜ CD., USSAKİ ARALIK SK., USSAKİ SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında PAŞA; 2.GAZİ, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ3, İSİMSİZ5, İSİMSİZ8, MOLLA YOKUŞU, SURATLI CAMİİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında PAŞA MH.; 2. SÜLÜKLÜ SK., EMİN SK., ERALI YOKUŞU SK., ERALİ SK., KABİL SK., SÜLÜKLÜ SK., SÜRATLİ YOKUŞU SK., TOKMAKOĞLU SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında YENİ; , AYDINOĞLU, BEDESTAN, GÜLCÜ, NESLİHAN, Ömeroğlu Sk., UZUNİRİM elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında YENİ MH.; ALAYHAN SK., ANKARA CD., ARALIK SK., ATATÜRK CD., ÇARŞI AĞASI SK., DERELİ SK., FEVZİ PAŞA CD., GAZAZHANE SK., MEKTEP CD., TÜRKOCAĞI, ULUCAMİ SK., YENİ KÖPRÜ SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında BAHARİYE; , Bahariye yolu, İSİMSİZ1, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ8, NESLİHAN, UZUNİRİM elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında BAHARİYE MH.; 1. KARA KURNA SK., 2. KARA KURNA SK., 2. KATIRCILAR SK., 2.KATİRCİLAR SK., ABDİOĞLU SK., AHMET KAHVESİ SK., ATLANBAC SK., AYDIN CD., BATIDAG KUME EVLER, ÇATAL ÇEŞME GÇ., ÇATAL ÇEŞME SK., ÇELEBİ SK., DEREKAHVE SK., KAKAÇLAR SK., KAPLAN YOLU, KATIRCILAR SK., KESKİN SK., KÜÇÜK YOKUŞ SK., NAİMOĞLU SK., NARİN GÇ., NARİN SK., SOĞUKSU SK., ŞEYH CAMİ ARASI SK., ŞEYH CAMİ SK., ÜNLÜ SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında DERE; , BAHÇEKAHVE, GÜLCÜ, HEKİM HAMAMI, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, MOLLA YOKUŞU, NESLİHAN, SURATLI CAMİİ, YELLİKTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında DERE MH.; 1. ZİNCİRLİ SK., 2. ABALI SK., ABALI ÇK., ABALI SK., ANKARA CD., AVCI SK., AYDINLI SK., BAKIRLI ÇEŞME SK., BAKKAL SK., BAYIR, BAYIR SK., ÇAMURLU SK., ÇARŞI AĞASI SK., DAMLA SK., DEREKAHVESİ SK., DUT ALANI SK., DÜZYOL SK., EBE OĞLU SK., GÖKÇE SK., HEKİM HAMAM YOKUŞU, HEKİM HAMAMI ÇK., INCİRLİ, İNCİRLİ SK., KADI KÜPÜ SK., KANAL SK., KARA SÜLEYMAN SK., KESELLİ, KIRÇİÇEĞİ SK., KIRIKDİŞ SK., KIROĞLU SK., KİRKDİS SK., KİROGLU SK., MEHMET BEY SK., MEHMETÇİK SK., MERDİVENLİ SK., NARLI SK., ÖNEMLİ SK., SANDIKEİMİ SK., SARICA YUSUF SK., SÜLEYMAN ÇK., SÜRATLİ SK., ŞEMSİ SK., ŞİMŞİR SK., TÜRKOCAĞI, ZARA SK., ZEBEKOĞLU SK., ZEYBEKOĞLU SK., ZİNCİRLİ SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında DUATEPE; İSİMSİZ17, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, YELLİKTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında İPEKÇİLER; 2.GAZİ, BAHÇEKAHVE, HASTANE, İSİMSİZ1, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında BÜYÜKKALE; , BELEVİ YOLU, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ46, İSİMSİZ48, İSİMSİZ5, İSİMSİZ50, İSİMSİZ53, İSİMSİZ57, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında BÜYÜKKALE MH.; BUYUKKALE IC YOL, BÜYÜKKALE KÖYÜ İÇ YOLU, BÜYÜKKALE YOLU, KERİMOĞLU SK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında HALKAPINAR; , BELEVİ YOLU, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında HALKAPINAR MH.; HALKAPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, HALKAPINAR YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında HASANÇAVUŞLAR; , HASANÇAVUŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, İSİMSİZ3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKKALE; , BELEVİ YOLU, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ63, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, KÜÇÜKKALE YOLU, ŞEYTAN DERESİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKKALE MH.; KÜÇÜKKALE KÖY ALTI, KÜÇÜKKALE KÖYÜ İÇ YOLU, YUKARI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında MEHMETLER; , Güney Batı, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ25, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ7, İSİMSİZ9, Mehmetler Köyü iç yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında MEHMETLER MH.; ARA OVA YOLU, ARA YOL, MEHMETLER KÖYÜ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında ÜZÜMLER; , İSİMSİZ2, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, MECLİS, ÜZÜMLER ARA YOL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında ÜZÜMLER MH.; ÜZÜMLER KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 17:00:00.000 saatleri arasında OVACIK; , İSİMSİZ174, , İSİMSİZ166, , , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 12:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında ALAÇATI; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 12:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında ALAÇATI MH.; 1058. SK., 11015. SK., 11016. SK., 11018. SK., 11019. SK., 11020. SK., 11021. SK., 11022. SK., 11023. SK., 11024. SK., 11025. SK., 11028. SK., 11029. SK., 11031. SK., 11033. SK., 11035. SK., 11054. SK., 11057. SK., 11058. SK., 11059. SK., 12001. SK., 12002. SK., 12003. SK., 12005. SK., 12006. SK., 12500. SK., KEMALPAŞA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında CÜNEYTBEY MH.; CÜNEYT BEY SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KASIMPAŞA; , 204, ATATÜRK, İSİMSİZ16, İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KASIMPAŞA MH.; 203, 204. SK., 212, 212/1, 213 SOK, 216, 216. SK., 217, 50. YIL CD., ÇEVİK SK., KASIMPAŞA SK., OKUL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KEMALPAŞA; ATATÜRK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KEMALPAŞA MH.; 119/5, 6, HÜKÜMET elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında BALCILAR; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında BALCILAR MH.; BALCILAR KÖYÜ, BALCILAR KÖYÜ İÇ YOLU, KENGER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında ÇINARDİBİ; , İSİMSİZ103, İSİMSİZ104, İSİMSİZ105, İSİMSİZ106, İSİMSİZ107, İSİMSİZ108, İSİMSİZ109, İSİMSİZ110, İSİMSİZ111, İSİMSİZ112, İSİMSİZ113, İSİMSİZ114, İSİMSİZ115, İSİMSİZ116, İSİMSİZ117, İSİMSİZ118, İSİMSİZ119, İSİMSİZ122, İSİMSİZ124, İSİMSİZ125, İSİMSİZ126, İSİMSİZ127, İSİMSİZ128, İSİMSİZ129, İSİMSİZ130, İSİMSİZ131, İSİMSİZ132, İSİMSİZ133, İSİMSİZ17, İSİMSİZ23, İSİMSİZ28, İSİMSİZ37, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ57, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ65, İSİMSİZ71, İSİMSİZ72, İSİMSİZ75, İSİMSİZ77, İSİMSİZ78, İSİMSİZ79, İSİMSİZ80, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ99 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında ÇINARDİBİ MH.; ARMUTLU YOLU, ÇINARDİBİ KÖYÜ, ÇINARDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, KÖY İÇ YOLU, OSMANİYE KÖYÜ, OSMANİYE KÖYÜÇINARDİBİ KÖYÜ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında DERNEKLİ; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında DERNEKLİ MH.; DERNEKLİ KÖYÜ İÇ YOLU, DERNEKLİ YOLU, MERSİNLİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında OSMANLAR; , İSİMSİZ19, İSİMSİZ22 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında OSMANLAR MH.; OSMANLAR KÖYÜ, OSMANLAR KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında SÖĞÜTÖREN; , İSİMSİZ14, İSİMSİZ7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında SÖĞÜTÖREN MH.; SÖĞÜTÖREN KÖYÜ, SÖĞÜTÖREN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında KARAKIZLAR; İSİMSİZ91, İSİMSİZ95, İSİMSİZ99, Karakızlar köy yolu, KARAKIZLAR KÖYÜ İÇ YOLU, , 6170 Sk., İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ17, İSİMSİZ29, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ52, İSİMSİZ85 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında KARAKUYU; , STADYUM, BALCILAR SK., FATİH, İSİMSİZ1, İSİMSİZ12, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, KARABEKİR, KOCABIYIK, Mersinkürü Sk., OKUL, SITMA KUYUSU SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında KARAKUYU MH.; ARSLAN SK., BARBAROS AY, BARBAROS AY Cd., CİFTLİK YOLU, ÇAĞLAR SK., ÇAY SK., DEĞİRMEN SK., EFEOĞLU SK., EMİROĞLU SK., ENGİNAR SK., ERGİN, GÜLDESTE SK., HANIMELİ SK., KARDELEN SK., KIRÇİÇEĞİ SK., KOCATAŞ SK., KUMLUK CD., MANOLYA SK., REYHAN SK., SERA SK., STADYUM SK., SÜMBÜL SK., TÜRKMEN SK., ZERDALİ SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında KARAOT; , 007, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ22, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ38, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında KARAOT MH.; KARAOT KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında KORUCUK MH.; ALDAŞ SK., AŞAĞI ÇEŞME SK., ATA, ATA CD., AYDINLIK SK., BALCI SK., BESTE SK., ÇEŞME SK., DEĞİRMENDERE SK., DEPO SK., DÖŞEMELİK SK., DUTLU SK., FETİH SK., GAZİ, GAZİ CD., GELİNCİK SK., GÜNDOĞDU SK., IRMAK SK., KARDELEN SK., KAYALIK SK., KINALI SK., KORUCUK KÖYÜ, KURTLAR SK., KÜLLÜ SK., MEVLANA SK., MEZARLIK SK., MOLLA SK., NARLIK SK., OKUL SK., SONGÜL SK., SOYKAN ÇK., YAĞHANELER SK., ZİNCİRLİ SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında ORMANKÖY; , 6330/1, 6331/1, 6332 Sk., İSİMSİZ124, İSİMSİZ125, İSİMSİZ126, İSİMSİZ127, İSİMSİZ160, İSİMSİZ162, İSİMSİZ163, İSİMSİZ165, İSİMSİZ166, İSİMSİZ167, İSİMSİZ169, İSİMSİZ172, İSİMSİZ174, İSİMSİZ176, İSİMSİZ187, İSİMSİZ192, İSİMSİZ195, İSİMSİZ196, İSİMSİZ197, İSİMSİZ201, İSİMSİZ202, İSİMSİZ204, İSİMSİZ205, İSİMSİZ207, İSİMSİZ28, İSİMSİZ71, İSİMSİZ86, İSİMSİZ87 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında ORMANKÖY MH.; 6330. SK., 6331. SK., 6333. SK., 6334. SK., 6335. SK., 6336. SK., 6337. SK., 6338. SK., 6338/1. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında ORTAKÖY; , ÇİÇEK SK., İSİMSİZ1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında ORTAKÖY MH.; ASLANLAR, CAMİİSOKAGİ, ÇİÇEK SK., PAŞA SK., PHİLSA CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında SAİPLER; , 2600 Sk., 2602, 2603/1 Sk., İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ4, SAİPLER KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında SAİPLER MH.; 6165. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında YEDİ EYLÜL; , 5549, İSİMSİZ21 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında YEDİ EYLÜL MH.; 5542. SK., 5549, 5549. SK., 5551. SK., 5562. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında DAĞKIZILCA; İSİMSİZ111, İSİMSİZ114, İSİMSİZ115, İSİMSİZ118, İSİMSİZ119, İSİMSİZ13, İSİMSİZ131, İSİMSİZ132, İSİMSİZ133, İSİMSİZ135, İSİMSİZ136, İSİMSİZ138, İSİMSİZ14, İSİMSİZ140, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ21, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ4, İSİMSİZ43, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ5, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ54, İSİMSİZ56, İSİMSİZ59, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ71, İSİMSİZ74, İSİMSİZ75, İSİMSİZ76, İSİMSİZ77, İSİMSİZ80, İSİMSİZ81, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ85, İSİMSİZ86, İSİMSİZ87, İSİMSİZ88, İSİMSİZ90, İSİMSİZ91, İSİMSİZ97, İSİMSİZ98, İSİMSİZ99, SEYİRTEPE, yukarı alan kümesi, , 6208/4 Sk., 6211/2, 6211/2 Sk., 6213/3, 6213/4, 6218/1, İSİMSİZ1, İSİMSİZ102, İSİMSİZ104, İSİMSİZ106, İSİMSİZ107 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında DAĞKIZILCA MH.; 23. SK., 6180. SK., 6180/8, 6201. SK., 6203. SK., 6204. SK., 6205. SK., 6206. SK., 6207. SK., 6208. SK., 6208/1, 6208/2, 6209. SK., 6210. SK., 6211. SK., 6212. SK., 6213. SK., 6217, ELMALI SK., PHİLSA CD., YUKARI ALAN KÜMESİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında DAĞTEKE; , İSİMSİZ10, İSİMSİZ52 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında DAĞTEKE MH.; 6230. SK., 6231. SK., 6233. SK., 6234. SK., DAĞTEKKE KÖYÜ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında DİRMİL; , ALPARSLAN SK., Aydınlık Sk., BARBAROS AY Cd., çeşmealtı, GAZİ CD., İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ131, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ17, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20, İSİMSİZ28, İSİMSİZ36, İSİMSİZ4, İSİMSİZ45, İSİMSİZ49, İSİMSİZ53, İSİMSİZ66, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ85, İSİMSİZ87, Topraklık elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında DÜVERLİK; , DÜVERLİK YOLU, DÜVERLİK YOLU KÜME EVLERİ, İBİLİ TEPESİ, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ22, İSİMSİZ37, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ43, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ5, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ53, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında DÜVERLİK MH.; DÜVERLİK KÖYÜ İÇ YOLU, DÜVERLİK YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında GAZİ MUSTAFA KEMAL; , 7213/3, 7702, FATİH, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ3, İSİMSİZ36, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ6, İSİMSİZ70, İSİMSİZ72, İSİMSİZ73, İSİMSİZ8, KARABEKİR, KOCABIYIK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, OKUL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında GAZİ MUSTAFA KEMAL MH.; AHU SK., ARDIÇ SK., AVCI SK., BARDAKÇI SK., BAŞAK SK., BATTAL SK., BEYAZ KARANFİL SK., CÖMERT SK., ÇAMLIK SK., ÇINAR SK., DESTE SK., ENGİN SK., GAZOZCU SK., GONCA GÜL SK., GÖLHAYIT SK., GÜLFİDAN SK., GÜMÜŞ SK., HASTANE SK., İNCEOĞLU SK., KAMELYA SK., KASIMPATI SK., KESİKLİK SK., KESTANECİ FATMA SK., KUBİLAY SK., LEYLA SK., MİMAR SİNAN CD., ORTANCA SK., OSMAN EFENDİ SK., SEDİRÇAM SK., SUBAKAN SK., SULTAN KUYUSU CD., ŞAKAYIK SK., ŞÜKRÜ MEHMET SK., YAREN DEDE SK., YASEMİN SK., YEL DEĞİRMENİ CD., ZÜMRÜT SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında HELVACI; , 6285, 6332/1, DÜVERLİK KÜME EVLERİ YOLU, İSİMSİZ100, İSİMSİZ102, İSİMSİZ103, İSİMSİZ105, İSİMSİZ124, İSİMSİZ125, İSİMSİZ181, İSİMSİZ208, İSİMSİZ47, İSİMSİZ67, İSİMSİZ74, İSİMSİZ76, İSİMSİZ77, İSİMSİZ79, İSİMSİZ80, İSİMSİZ81, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ85, İSİMSİZ86, İSİMSİZ87, İSİMSİZ96, İSİMSİZ99 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında HELVACI MH.; 6280. SK., 6281. SK., 6282. SK., 6283. SK., 6284. SK., 6286. SK., 6287. SK., 6288. SK., 6289. SK., 6290. SK., 6291. SK., 6292. SK., 6293. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında BOZKÖY; , 6160/2, 6165/2 Sk., 6168, 6168 Sk., İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ65, İSİMSİZ67, İSİMSİZ69, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ72, İSİMSİZ73, İSİMSİZ74, İSİMSİZ75, İSİMSİZ85 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında BOZKÖY MH.; 6160, 6160. SK., 6161. SK., 6162, 6162. SK., 6163, 6163 SK., 6164. SK., 6165. SK., 6165/1, 6165/2, 6165/3, 6166. SK., 6167. SK., 6168 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında ÇAKIRBEYLİ; , 6180. Sk., 6180/18, 6180/4, 6180/4 Sk., 6180/6 Sk., 6191/1 Sk., isimsiz, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ120, İSİMSİZ121, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında ÇAKIRBEYLİ MH.; 6008/2, 6180/1, 6180/11, 6180/2, 6180SOK, 6190, BAHÇELİEVLER SK., BURHAN BEY CD., CAMİ SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., GAZİ SK., GOKCE SK., GÖKTEPE SK., HAYITLI SK., İSTİKLAL CD., KARA AYŞE SK., KORELİ SK., MEHMET AKİF ERSOY CD., NERGİZ SK., OĞUZLAR CD., OSMAN GAZİ, PHİLSA CD., YONCA SK., YUKARI ÇEŞME SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında ÇAMLICA; , ÇAMLICA KÖYÜ İÇ YOLU, İSİMSİZ17, İSİMSİZ4, İSİMSİZ43, İSİMSİZ46, İSİMSİZ48, İSİMSİZ64, İSİMSİZ65, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında ÇAMLICA MH.; ÇAMLICA KÜME EVLERİ YOLU, ÇAMLICA YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında ÇAPAK; , 2510/1, 2517, 2517/2, 2521, 2548, 2552/1 Sk., 2554. SK., 2556 Sk., İSİMSİZ39, İSİMSİZ40, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında ÇAPAK MH.; 2501. SK., 2502, 2503 SOK, 2503. SK., 2504. SK., 2505. SK., 2507. SK., 2508. SK., 2509. SK., 2510. SK., 2511. SK., 2512. SK., 2513. SK., 2514. SK., 2515. SK., 2516. SK., 2517. SK., 2518. SK., 2519. SK., 2520. SK., 2521. SK., 2522. SK., 2524. SK., 2525. SK., 2526. SK., 2527. SK., 2528. SK., 2529. SK., 2530. SK., 2531. SK., 2532. SK., 2533. SK., 2534. SK., 2535. SK., 2536. SK., 2537. SK., 2538. SK., 2539. SK., 2540. SK., 2542. SK., 2543. SK., 2544. SK., 2546. SK., 2548. sokak, 2550. SK., 2552. SK., 2560, 2562. SK., 2564. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 13:00:00.000-2024-01-20 17:00:00.000 saatleri arasında KAZIM KARABEKİR; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 13:00:00.000-2024-01-20 17:00:00.000 saatleri arasında KAZIM KARABEKİR MH.; 6914. SK., 6914/1 SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 13:00:00.000-2024-01-20 17:00:00.000 saatleri arasında PANCAR; , İSİMSİZ33, İSİMSİZ39, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45 elektrik kesintisi yaşanacaktır.