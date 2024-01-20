20 Ocak İZMİR GÜZELBAHÇE elektrik kesintisi: GÜZELBAHÇE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 01:58

Güncelleme: 20.01.2024 - 01:58

İZMİR GÜZELBAHÇE ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında GÜZELBAHÇE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte GÜZELBAHÇE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında YELKİ; , İSİMSİZ53 elektrik kesintisi yaşancaktır