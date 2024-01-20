20 Ocak İZMİR MENEMEN elektrik kesintisi: MENEMEN ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 01:58

Güncelleme: 20.01.2024 - 01:58

İZMİR MENEMEN ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MENEMEN ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MENEMEN mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında BELEN MH.; AHMET KAHRAMAN elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında HAYKIRAN; 800, İSİMSİZ10, İSİMSİZ4, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında HAYKIRAN MH.; 800. CD., 800/1. SK., 800/2. SK., 801. SK., 802. SK., 803. SK., 808. SK., 812. SK., ARA SOKAK, DSİ KANAL YOLU, İC SOKAK, İC YOL, YOL elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında 30 AĞUSTOS; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında 30 AĞUSTOS MH.; 7202. SK., 7209. SK., 7211. SK., 7219. SK., 7221. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 17:00:00.000 saatleri arasında 30 AĞUSTOS; , İSİMSİZ10, İSİMSİZ29 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 17:00:00.000 saatleri arasında 30 AĞUSTOS MH.; 7119, 7124. SK., 7126. SK., 7425. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 17:00:00.000 saatleri arasında İSTİKLAL; İSİMSİZ27 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 17:00:00.000 saatleri arasında İSTİKLAL MH.; 7413. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır