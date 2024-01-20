20 Ocak İZMİR ÖDEMİŞ elektrik kesintisi: ÖDEMİŞ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İZMİR ÖDEMİŞ ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. ÖDEMİŞ'de 20 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte ÖDEMİŞ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İZMİR ÖDEMİŞ ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ÖDEMİŞ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ÖDEMİŞ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında İLKKURŞUN; İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ21, İSİMSİZ35, İSİMSİZ4 elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında KAYAKÖY; , İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ39, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ89, İSİMSİZ9, İSİMSİZ90, İSİMSİZ93 elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında SEKİKÖY; , İSİMSİZ11, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ4, İSİMSİZ48, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ61, İSİMSİZ69, İSİMSİZ82, İSİMSİZ90, küsküt küme evleri elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında YENİKÖY; , İSİMSİZ36, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ59, İSİMSİZ60, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ65, İSİMSİZ67, İSİMSİZ68, İSİMSİZ74, İSİMSİZ75, İSİMSİZ76, İSİMSİZ77, İSİMSİZ78, İSİMSİZ80, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ85, İSİMSİZ86, İSİMSİZ87, İSİMSİZ88, İSİMSİZ89, Küsküt küme evleri elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında YENİKÖY MH.; KÜSKÜT elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 13:30:00.000 saatleri arasında TÜRKMEN; , İSİMSİZ20, ORDU elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 13:30:00.000 saatleri arasında TÜRKMEN MH.; 3. ORDU ÇK., ANKARA SK., AYDINLIK SK., BAHAR SK., BAHÇIVAN SK., BİRLİK SK., ÇİMEN SK., DİKMEN CD., DOKTOR NEŞVET KAHRAMAN CD., DOSTLUK SK., KAHRAMANMARAŞ SK., KANARYA SK., MODA SK., ORKİDE SK., YAPICI SK. elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında ÇOBANLAR; , ÇOBANLAR, İSİMSİZ158, İSİMSİZ159, İSİMSİZ160, İSİMSİZ161, İSİMSİZ162, İSİMSİZ164, İSİMSİZ167, İSİMSİZ169, İSİMSİZ176, İSİMSİZ178, İSİMSİZ179, İSİMSİZ181, İSİMSİZ183, İSİMSİZ184, İSİMSİZ185, İSİMSİZ187, İSİMSİZ188, İSİMSİZ189, İSİMSİZ190, İSİMSİZ191, İSİMSİZ192, İSİMSİZ208 elektrik kesintisi yaşancaktır
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