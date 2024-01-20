20 Ocak KOCAELİ DİLOVASI elektrik kesintisi: DİLOVASI ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 02:02

Güncelleme: 20.01.2024 - 02:02

KOCAELİ DİLOVASI ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DİLOVASI ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte DİLOVASI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DİLOVASI ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ, DEMIRCILEROSB, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ORHANGAZİ mahallelerinde 246. SK., 540/2. SK., 561. SK., 562. SK., AKPINAR SK., ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., DENEME SK., ELMACIK DERE YOLU SK., İSTİKLAL, İSTİKLAL CD, MANASTIR TEPE SK, UZUNTARLA SK, VALILER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.