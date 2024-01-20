20 Ocak MANİSA ALAŞEHİR elektrik kesintisi: ALAŞEHİR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 01:58

Güncelleme: 20.01.2024 - 01:58

MANİSA ALAŞEHİR ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ALAŞEHİR ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ALAŞEHİR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında SARIPINAR; İSİMSİZ2, İSİMSİZ449, İSİMSİZ454 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında ULUDERBENT; , İSİMSİZ383, İSİMSİZ391, İSİMSİZ392, İSİMSİZ393, İSİMSİZ394, İSİMSİZ395, İSİMSİZ423, İSİMSİZ424, İSİMSİZ425, İSİMSİZ426, İSİMSİZ428, İSİMSİZ430, İSİMSİZ431, İSİMSİZ436, İSİMSİZ450, İSİMSİZ452, İSİMSİZ455, İSİMSİZ456, İSİMSİZ458, İSİMSİZ459, İSİMSİZ462, İSİMSİZ463, İSİMSİZ464, İSİMSİZ466, İSİMSİZ468, İSİMSİZ469, SABANCI CAD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında ULUDERBENT MH.; ULUDERBENT KOYU İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında BEŞEYLÜL; 2. SK., MURAT TOSUN, NADİR ERİN CD., SEKİNE EVREN, SÜMER ORAL elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında SOĞUKSU; , AHMET IŞIK CD., FEVZİ PAŞA, HAYRETTİN KANBUR CD., İSİMSİZ1, İSİMSİZ4, MURAT TOSUN, SEKİNE EVREN, SÜMER ORAL elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında SOĞUKSU MH.; ABDİL TURAN CD., ADİL MERİC CD., ARİF ŞENOL SÖZER CD., AYVACIK CD., İSMET PAŞA, KENAN EVREN PAŞA, MEKTEP, NADİR ERİN CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında KİLLİK; , İSİMSİZ133, İSİMSİZ135, İSİMSİZ140, İSİMSİZ141, İSİMSİZ142, İSİMSİZ144, İSİMSİZ195, İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında KİLLİK MH.; KİLLİK İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır