20 Ocak MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 01:59

Güncelleme: 20.01.2024 - 01:59

MANİSA ilinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında ALACALAR; , Alacalar Cad., ALACALAR SK., İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ5, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında ALACALAR MH.; ALACALAR, ALACALAR KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında ALİFAKI; , Alifakı Sk., İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ17, İSİMSİZ2, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında ALİFAKI MH.; ALİFAKI, ALİFAKI KÖYÜ İÇ YOLU, ALİFAKI KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında BADEMLİ; , Bademli Köy Civarı Mvk., Bademli Sk., Bademli Sok., İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında BAKIR; , İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında BOSTANCI; , BALIKESİR YOLU, Başpınar Cad., BOSTANCI MH., Bostancı Sk., İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ37, İSİMSİZ4, İSİMSİZ49, İSİMSİZ5, İSİMSİZ50, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ6, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ67, İSİMSİZ68, İSİMSİZ7, İSİMSİZ76, İSİMSİZ77, İSİMSİZ83, İSİMSİZ9, Karakurt Ova Yolu, Toki Site elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında BOSTANCI MH.; BOSTANCI KÖYÜ İÇ YOLU, BOSTANCI KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında ÇALTICAK; , Helimler Sk., İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında ÇALTICAK MH.; ÇALTICAK, ÇALTICAK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇALTICAK KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında ÇOBANLAR; , İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ32, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında ÇOBANLAR MH.; ÇOBANLAR KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında DEMİRTAŞ; , BALIKESİR YOLU, Bırçalık Mvk., Büyükdamlar, Büyükdamlar Mvk., Çınarcık Sok., DAĞDERE SK., DAĞDERESİ SK., demirtaş, Demirtaş Sk., İSİMSİZ1, İSİMSİZ11, İSİMSİZ14, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ3, İSİMSİZ31, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ40, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ54, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, KARPUZLUK, Köycivarı Mvk., Küçük Ova Sk., Küçükova Sk., Pusan Mevki, Yeni Cad. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında DEMİRTAŞ MH.; DARDERE MEVKİ, DEMİRTAŞ, DEMİRTAŞ KÖYÜ İÇ YOLU, HACET KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında DUALAR; , HELİMLER, İSİMSİZ14, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ24, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, Orta Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında DUALAR MH.; DUALAR, DUALAR KÖYÜ İÇ YOLU, DUALAR KÖYÜ YOLU, KINIK, ORTA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında FIRDANLAR; , DEMİRTAŞ MH., İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, Taşpınar Cad. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında FIRDANLAR MH.; FIRDANLAR KÖYÜ İÇ YOLU, FIRDANLAR KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında GEBELER; , Cennet Pınarı Mvk., GEBELER, gebeler Sk., İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, Karakurt Köyü İç Yolu, Menderes Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında KOCAİSKAN; İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, Kıryurt Mvk., KOCAİSKAN, KOCAİSKAN KÜME EVLERİ, Oyuklar Mvk., Sarıkaya Mvk., Yaylacık Sk., , Çayıryeri Sok., DARDERESİ, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ13, İSİMSİZ15, İSİMSİZ17, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ31, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ48, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ55, İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında KOCAİSKAN MH.; DARDERESİ, KOCAİSKAN, KOCAİSKAN KÖYÜ İÇ YOLU, KOCAİSKAN KÖYÜ YOLU, KOCAİSKAN KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında KUYUCAK; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, Kuyucak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında KUYUCAK MH.; KUYUCAK KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKYAYA; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında SAKARLI; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında SAKARLI MH.; SAKARLI KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında SİLEDİK; , SİLEDİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında SÖĞÜTALAN; , Bademli Sok., İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ3, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında SÖĞÜTALAN MH.; SÖĞÜTALANI, SÖĞÜTALANI KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında ŞAİR EŞREF; , Taş Köprü Mvk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında TEVFİKİYE; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında YAĞMURLU; , Dülgerbağı Mvk., İSİMSİZ10, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, Sakarcalı Mvk., YAĞMURLU KÖYÜ İÇ YOLU, Yağmurlu Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında YAĞMURLU MH.; YAĞMURLU, YAĞMURLU KÖYÜ YOLU, YAĞMURLU SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında GEBELER MH.; GEBELER KÖYÜ İÇ YOLU, GEBELER KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında GELENBE; , 1-1 Sk., 19. Sk., 2. Sk., 7. Sk., Alacalar Cad., BALIKESİR YOLU, Gelenbe Sk., Harmanlık Mvk., İSİMSİZ12, İSİMSİZ1201, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ5, İSİMSİZ57, İSİMSİZ58, İSİMSİZ69, İSİMSİZ7, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ72, İSİMSİZ74, İSİMSİZ75, İSİMSİZ76, İSİMSİZ77, İSİMSİZ8, İSİMSİZ80, İSİMSİZ81, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ85, İSİMSİZ86, İSİMSİZ87, İSİMSİZ9, Kocaova Mvk., Menderes Sk., Şht. Tahir Aymaz Cad., VATAN CAD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında GELENBE MH.; 13. SK., 16. SK., 17. SK., 18. SK., 19., 19. SK., 20. SK., 21. SK., 25. SK., 26. SK., 6., ATATÜRK, VATAN CAD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında GÖKÇUKUR; , Gökçukur MH., İSİMSİZ2, İSİMSİZ3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında GÖKÇUKUR MH.; GÖKÇUKUR KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÇUKUR KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında GÜVENDİK; , Güvendik Sk., İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında GÜVENDİK MH.; GUVENDİK KÖY YOLU, GUVENDİK KÖY YOLU, GUVENLİK KÖY YOLU, GÜVENDİK, GÜVENDİK KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında HACET; , İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ4, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında HACET MH.; HACET KÖYÜ İÇ YOLU, HACET KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında HALKAHAVLU; , Gökçukur Sk., İSİMSİZ1, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ2, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında HALKAHAVLU MH.; GÖKÇUKUR, HALKAAVLU KÖYÜ İÇ YOLU, HALKAAVLU KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında HAMİDİYE; , HAMİDİYE KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında HAMİTLİ; , HAMİTLİ Sk., İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ21, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ9, Sarıorman Mvk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında HAMİTLİ MH.; HAMİTLİ KÖYÜ İÇ YOLU, HAMİTLİ KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında IŞIKLAR; , Işıklar Sk., İSİMSİZ5, İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında IŞIKLAR MH.; IŞIKLAR KÖYÜ İÇ YOLU, IŞIKLAR KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında İLYASLAR; , İLYASLAR YOLU, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ36, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında İLYASLAR MH.; İLYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU, İLYASLAR YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında KARAKURT; , İSİMSİZ11, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ47, İSİMSİZ49, İSİMSİZ52, İSİMSİZ56, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, Karakurt Sk., Kocaağaç Mevki, Sakarcalı Mvk., SÜTÇÜLER SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında KAYADİBİ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında KINIK; , BALIKESİR YOLU, İSİMSİZ1, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, Kınık Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında KINIK MH.; KINIK KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ALAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında SARIPINAR; İSİMSİZ2, İSİMSİZ449, İSİMSİZ454 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında ULUDERBENT; , İSİMSİZ383, İSİMSİZ391, İSİMSİZ392, İSİMSİZ393, İSİMSİZ394, İSİMSİZ395, İSİMSİZ423, İSİMSİZ424, İSİMSİZ425, İSİMSİZ426, İSİMSİZ428, İSİMSİZ430, İSİMSİZ431, İSİMSİZ436, İSİMSİZ450, İSİMSİZ452, İSİMSİZ455, İSİMSİZ456, İSİMSİZ458, İSİMSİZ459, İSİMSİZ462, İSİMSİZ463, İSİMSİZ464, İSİMSİZ466, İSİMSİZ468, İSİMSİZ469, SABANCI CAD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında ULUDERBENT MH.; ULUDERBENT KOYU İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında BEŞEYLÜL; 2. SK., MURAT TOSUN, NADİR ERİN CD., SEKİNE EVREN, SÜMER ORAL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında SOĞUKSU; , AHMET IŞIK CD., FEVZİ PAŞA, HAYRETTİN KANBUR CD., İSİMSİZ1, İSİMSİZ4, MURAT TOSUN, SEKİNE EVREN, SÜMER ORAL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında SOĞUKSU MH.; ABDİL TURAN CD., ADİL MERİC CD., ARİF ŞENOL SÖZER CD., AYVACIK CD., İSMET PAŞA, KENAN EVREN PAŞA, MEKTEP, NADİR ERİN CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında KİLLİK; , İSİMSİZ133, İSİMSİZ135, İSİMSİZ140, İSİMSİZ141, İSİMSİZ142, İSİMSİZ144, İSİMSİZ195, İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında KİLLİK MH.; KİLLİK İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında ÇAVDIR; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA TURGUTLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında ÇAMPINAR; İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında ATATÜRK MH.; AKINCI, ANIL SK., BAĞLAR SK., BECEREN, CANLI SK., DÜRÜST, EGEM SK., KURULTAY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında SUBAŞI; KERVAN YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında YEDİ EYLÜL; , CENGİZ TOPEL, PARK SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında YEDİ EYLÜL MH.; EFE SK., ERGİN SK., HUN SK., IŞIK, KURULTAY, OĞUZ SK., URAL SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında GÜZELKÖY; , GÜZELKÖY, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ82, İSİMSİZ84, İSİMSİZ85, İSİMSİZ86, İSİMSİZ88, İSİMSİZ89, İSİMSİZ91 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında VEZİROĞLU; , 1, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında VEZİROĞLU MH.; SAKALLI YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında BELENYENİCE; , BELENYENİCE, İSİMSİZ4, kalemli, KARAYENİCE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında BELENYENİCE MH.; BELENYENİCE, KAAN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında ÇAMKÖY; , çamköy, çınarlı kuyu sk, İSİMSİZ1, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, yeni sokak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında ÇAMKÖY MH.; ÇAMKÖY, ÇAMKÖY KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında ÇINARLIKUYU; , çınarlı kuyu, çınarlı kuyu iç yolu, çınarlı kuyu sk, çınarlıkuyu, İSİMSİZ3, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında ÇINARLIKUYU MH.; ÇINARLIKUYU, ÇINARLIKUYU KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında GÖKBEL; , GÖKBEL KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında HALITLI; , HALITLI, halıtlı sk, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında HALITLI MH.; Halıtlı Caddesi, HALITLI KÖY İÇİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KAĞAN; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, kaan iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KAĞAN MH.; KAAN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KALEKÖY; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, KALE, KALEKÖY, Kaleköy Caddesi, KALEÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KALEMLİ; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, kalemli elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KALEMLİ MH.; KALEMLİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KARAYENİCE; , İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ8, karayenice elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KARAYENİCE MH.; KARAYENİCE, KARAYENİCE KÖY YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KIRANÇİFTLİĞİ; , İSİMSİZ2, İSİMSİZ4, Kırançiftliği Caddesi, kırançiftliği sk., KIRANÇİFTLİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KIRANÇİFTLİĞİ MH.; KIRANÇİFTLİK KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında SARIALAN; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, MERKEZ, SARIALAN, SARIALAN KÖYÜ İÇ YOLU, sarıbeyler, sarıbeyler iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında TEKELİLER; , çınarlı kuyu sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK; , İSİMSİZ42 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında ÜÇPINAR; , cemile nine, demir sk, irlik, İSİMSİZ18, İSİMSİZ32, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ55, İSİMSİZ71, lale sk, MEVSİM, mezarlık, pazarçeşme, pınar, SENGÖR, yeni üçpınar küm evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında ÜÇPINAR MH.; 1. ARALIK SK., 2. ARALIK SK., 3. ARALIK SK., 4. ARALIK SK., ARA SK., BAHAR SK., BARIŞ SK., ÇEŞME SK., DEĞİRMENCİ SK., DEMİR SK., DERE SK., FATMA HANIM SK., FEVZİ ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., İÇEN SK., İNÖNÜ CD., KARAKOL SK., KÜÇÜKÇAYİÇİ SK., MANAV SK., MERKEZ, MERT SK., MEZARLIK, MEZARLIK SK., OKUL SK., PINAR, POYRAZ SK., SIRMALI SK., SÜMBÜL SK., ŞENGÖR SK., TABANCA SK., TUNÇ SK., ÜÇPINAR YOLU, YAĞMUR SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında LALELİ; , ÖZSARUHAN BLV. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında LALELİ MH.; 5200. SK., 5201. SK., 5202. SK., 5205. SK., 5209. SK., 5211. SK., ALİ RIZA EFENDİ CD., DR. CEMİL ŞENER CD., MEHMET AKİF ERSOY CD., MİMAR SİNAN BLV. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında BÜYÜKSÜMBÜLLER; , BÜYÜKSÜMBÜLLER, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında DAZYURT; , DAZYURT, dazyurt iç yolu, İSİMSİZ1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında DURASILLI; , DURASILLI, DURASILLI KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında DÜZLEN; , ARAZİ, İSİMSİZ3, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında DÜZLEN MH.; DÜZLEN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında KIŞLAKÖY; , YAYLAKÖY KIŞLAKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında KIŞLAKÖY MH.; KIŞLAKÖY KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKSÜMBÜLLER; , İSİMSİZ1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKSÜMBÜLLER MH.; KÜÇÜK SÜMBÜLLER, KÜÇÜKSÜMBÜLLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında ORTAKÖY; , İSİMSİZ4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında ORTAKÖY MH.; ORTAKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında OSMANCALI; , 307, büyüksümbüller, İSİMSİZ100, İSİMSİZ101, İSİMSİZ102, İSİMSİZ110, İSİMSİZ111, İSİMSİZ112, İSİMSİZ113, İSİMSİZ116, İSİMSİZ119, İSİMSİZ120, İSİMSİZ121, İSİMSİZ126, İSİMSİZ127, İSİMSİZ54, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ58, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ68, İSİMSİZ69, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ72, İSİMSİZ74, İSİMSİZ75, İSİMSİZ76, İSİMSİZ77, İSİMSİZ81, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ85, İSİMSİZ88, İSİMSİZ89, İSİMSİZ90, İSİMSİZ92, İSİMSİZ93, İSİMSİZ94, İSİMSİZ96, İSİMSİZ97, Osmancalı Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında OSMANCALI MH.; OSMANCALI YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında OTMANLAR; , İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ6, OTMANLAR, otmanlar küme evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında OTMANLAR MH.; OTMANLAR KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında SEYİTLİ MH.; SEYİTLİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında TÜRKMEN; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ5, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, Türkmen elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında TÜRKMEN MH.; TÜRKMEN, TÜRKMEN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında YAYLAKÖY; , İSİMSİZ11, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında YAYLAKÖY MH.; YAYLAKÖY KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında OSMANCALI; İSİMSİZ57, İSİMSİZ58, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ68, İSİMSİZ69, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ72, İSİMSİZ74, İSİMSİZ75, İSİMSİZ76, İSİMSİZ77, İSİMSİZ81, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ85, İSİMSİZ88, İSİMSİZ89, İSİMSİZ90, İSİMSİZ92, İSİMSİZ93, İSİMSİZ94, İSİMSİZ96, İSİMSİZ97, Osmancalı Yolu, , 307, büyüksümbüller, İSİMSİZ100, İSİMSİZ101, İSİMSİZ102, İSİMSİZ110, İSİMSİZ111, İSİMSİZ112, İSİMSİZ113, İSİMSİZ116, İSİMSİZ119, İSİMSİZ120, İSİMSİZ121, İSİMSİZ126, İSİMSİZ127, İSİMSİZ2, İSİMSİZ54, İSİMSİZ56 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında OSMANCALI MH.; OSMANCALI YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında OTMANLAR; , İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ6, OTMANLAR, otmanlar küme evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında OTMANLAR MH.; OTMANLAR KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında ÖRSELLİ; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında ÖRSELLİ MH.; ÖRSELLİ KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında PELİTALAN; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında PINARKÖY; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ13, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ3, İSİMSİZ32, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ9, pınarköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında PINARKÖY MH.; PINARKÖY KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında RECEPLİ; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında RECEPLİ MH.; RECEPLİ KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında SAKALLI; , İSİMSİZ3, İSİMSİZ4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında SAKALLI MH.; SAKALLI KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında SARIAHMETLİ; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, SARIAHMETLİ KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında SEYİTLİ; , İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında SEYİTLİ MH.; SEYİTLİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında SÜNGÜLLÜ; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, Süngüllü Küme Evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında TÜRKMEN; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ5, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, Türkmen elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında TÜRKMEN MH.; TÜRKMEN, TÜRKMEN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında UZUNLAR; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında YAYLAKÖY; , İSİMSİZ11, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında YAYLAKÖY MH.; YAYLAKÖY KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında YUNTDAĞIKÖSELER; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında YUNTDAĞIKÖSELER MH.; KÖSELER KÖYÜ İÇ YOLU, YUNTDAĞIKÖSELER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında YUNTDAĞYENİCE; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ9, yuntdağyenice elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında YUNTDAĞYENİCE MH.; YUNTDAĞYENİCE, YUNTDAĞYENİCE KÖY YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında AKÇAKÖY; , AKÇAKÖY KOZAKLAR, İSİMSİZ1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında ASMACIK; , İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında ASMACIK MH.; ASMACIK KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında BÜYÜKSÜMBÜLLER; , BÜYÜKSÜMBÜLLER, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında DAZYURT; , DAZYURT, dazyurt iç yolu, İSİMSİZ1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında DURASILLI; , DURASILLI, DURASILLI KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında DÜZLEN; , ARAZİ, İSİMSİZ3, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında DÜZLEN MH.; DÜZLEN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında İLYASÇILAR; , İLYASÇILAR KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında KARAAHMETLİ; , İSİMSİZ2, KARAAHMETLİ KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında KARAHÜSEYİNLİ; , Karahüseyinli elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında KARAHÜSEYİNLİ MH.; KARAHÜSEYİNLİ KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında KARAKILIÇLI; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında KIŞLAKÖY; , YAYLAKÖY KIŞLAKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında KIŞLAKÖY MH.; KIŞLAKÖY KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında KORUKÖY; , İSİMSİZ2, koruköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında KORUKÖY MH.; KORUKÖY KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında KOZAKLAR; , ARAZİ, KOZAKLAR, kozaklar yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında KOZAKLAR MH.; AKÇAKÖY KOZAKLAR, KOZAKLAR KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKBELEN; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, KÜÇÜKBELEN, küçükbelen iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKSÜMBÜLLER; , İSİMSİZ1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKSÜMBÜLLER MH.; KÜÇÜK SÜMBÜLLER, KÜÇÜKSÜMBÜLLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında MALDAN; , ARAZİ, MALDAN, MALDAN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında ORTAKÖY; , İSİMSİZ4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında ORTAKÖY MH.; ORTAKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında MÜSLİH MH.; MUSLİH, MUSLİH KÖYÜ İÇ YOLU, MÜSLİH elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında ÖRENCİK; , İSİMSİZ10, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, örencik sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında ÖRENCİK MH.; ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında PELİTALAN; , İSİMSİZ2, İSİMSİZ4, İSİMSİZ7, PELİTALAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında PELİTALAN MH.; ARA SK., PELİTALAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında SARINASUHLAR; , İSİMSİZ2, İSİMSİZ3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında SARINASUHLAR MH.; SARINASUHLAR KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında SARMA; , İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, SARMA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında SARMA MH.; SARMA KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında SÜMBÜLTEPE; , sümbülte yolu, SÜMBÜLTEPE KARAKILIÇLI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında SÜMBÜLTEPE MH.; SÜMBÜLTEPE, SÜMBÜLTEPE KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında ŞAMAR; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında ŞAMAR MH.; ŞAMAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında ÜÇPINAR; , balkan, BÜYÜKARPAÇAY, cemile nine, çamlık, defne sokak, demir sk, harmanyeri, irlik, İSİMSİZ16, İSİMSİZ18, İSİMSİZ32, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ59, İSİMSİZ64, İSİMSİZ67, İSİMSİZ71, İSİMSİZ72, İSİMSİZ74, lale sk, MEVSİM, mezarlık, nazire, özlem, pazarçeşme, pınar, SENGÖR, yeni üçpınar küm evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında ÜÇPINAR MH.; 1. ARALIK SK., 2. ARALIK SK., 3. ARALIK SK., 4. ARALIK SK., ARA SK., BAHAR SK., BALKAN, BARIŞ SK., ÇEŞME SK., DEĞİRMENCİ SK., DEMİR SK., DERE SK., FATMA HANIM SK., FEVZİ ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., GÜLBAHÇE KÖYÜ İÇ YOLU, GÜMÜŞ SK., İÇEN SK., İNÖNÜ CD., KARAKOL SK., KATİP SK., KÜÇÜKÇAYİÇİ SK., LALE, MANAV SK., MERKEZ, MERT SK., MEZARLIK, MEZARLIK SK., NAZİRE, OKUL SK., PAŞA SK., PINAR, POYRAZ SK., SIRMALI SK., SÜMBÜL SK., ŞENGÖR SK., TABANCA SK., TUNÇ SK., ÜÇPINAR YOLU, YAĞMUR SK., YASEMİN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında YAĞCILAR; , adnan menderes, arslan, atlıata, atsızata sk, balaban, bursalı, celal bayar, celal bayar cad., CUMHURİYET MEYDANI, cumhuriyet meydanı kümeevler, çetin, çiftlik, FATİH, i.ceran, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ18, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ55, İSİMSİZ57, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ69, İSİMSİZ71, İSİMSİZ73, İSİMSİZ74, İSİMSİZ75, İSİMSİZ76, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, kostak, M.DELEN, mahalle sınırları, parlayan, sancaklı, uyanık, uyanık sokak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında YAĞCILAR MH.; CELAL BAYAR CSDDESİ, ÇAYIRLAR SK., ÇİFTLİK, ÇİFTLİK SK., İ. CERAN SK., İSMETPAŞA CD., PARLAYAN, UYANIK CD., YAGCILAR, YAĞCILAR, YOZGATLI SOKAK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında ATATÜRK; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında AVDAL; , İSİMSİZ3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında AVDAL MH.; AVDAL KÖYÜ İÇ YOLU, OSMANCALI YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında BAĞYOLU; , BAGYOLU, bağ yolu iç yolu, BAĞYOLU, bağyolu gülbahçe yolu, bağyolu köyü iç yolu, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜME, ÇULLU, İSİMSİZ1, İSİMSİZ5, karayağıt elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında BAĞYOLU MH.; OSMANCALI YOLU, ÜÇPINAR YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında BEYDERE; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında BEYDERE MH.; BEYDERE KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında BOSTANLAR; , BAĞYOLU BOSTANLAR, bostanlar, BOSTANLAR ÇAMLICA, bostanlar iç yolu, BOSTANLAR KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında BÜYÜKSÜMBÜLLER; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında ÇAMLICA; , çamlıca, İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında ÇAMLICA MH.; ÇAMLICA, Çamlıca Kümeevleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında DAVUTLAR; , DAVUTLAR KÖYÜ İÇ YOLU, İSİMSİZ2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında DEMİRCİ; , DEMİRDİ, İSİMSİZ2, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, KAĞAN 1 DEMİRCİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında DEMİRCİ MH.; DEMİRCİ, DEMİRCİ KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında EVRENOS; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında GÜLBAHÇE; , bağyolu gülbahçe yolu, GÜLBAHÇE, GÜLBAHÇE KÖYÜ İÇ YOLU, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ2, İSİMSİZ8, pazarçeşme elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında GÜLBAHÇE MH.; GÜLBAHÇE, ÜÇPINAR YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında GÜRLE; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KARAALİ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KARAKILIÇLI; , karakılıçlı sk, karakılıçlı sk., KARAKILINÇLI KÖYÜ İÇ YOLU, karakılınçlı sk, KARAKIŞIÇLI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KARAVELİLER; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KARAVELİLER MH.; KARAVELİLER KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KARAYAĞCIHACILAR; ARAZİ, İSİMSİZ1, İSİMSİZ3, karayağcılar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KARAYAĞCIHACILAR MH.; KARAYAĞCIHACILAR KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KOCAKORU; , İSİMSİZ11, İSİMSİZ3, kocakoru elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KOCAKORU MH.; KOCAKORU KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKSÜMBÜLLER; , KÜÇÜKSÜMBÜLLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK; , Doğan Küme evleri, EFE, EFE KÜMEEVLER, İSİMSİZ1, İSİMSİZ36, İSİMSİZ49, karaca ahmet küm.ev., karaca ahmet küme evleri, KARACAAHMET, karacaahmet küme evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MH.; KARACAAHMET.. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında MOLLASÜLEYMANLI; , İSİMSİZ3, MOLLA SÜLEYMANLI, molla süleymanlı sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında MOLLASÜLEYMANLI MH.; MOLLASÜLEYMANLI KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında MURADİYE; , 1, GÖKDU KÜMEEVLER, GÖKSU KÜMEEVLER, karahayıt kümeevler, MUHASEBE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında MURADİYE MH.; ÇULLU CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında MÜSLİH; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında AKSELENDİ; , İSİMSİZ95, İSİMSİZ97 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında AKSELENDİ MH.; 1 SOKAK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında KARAKÖY; , İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 16:00:00.000 saatleri arasında KARAKÖY MH.; KARAKÖY KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.